Zkusili jsme nejlepší nabíječku v ČR: doplní 1200 km/h, energii bere z vody

S elektromobilem Audi e-Tron GT přijíždíme k nabíjecímu stojanu Ionity v Lovosicích a připojujeme konektor. Nabíjení se rozbíhá, během pěti minut máme energii na dalších 100 kilometrů cesty. O dalších šest minut později na 200 kilometrů cesty, o dalších 10 minut později na 300 kilometrů cesty. Za 21 minut jsme doplnili 300 kilometrů dojezdu, do ovzduší přitom neunikl ani gram CO 2 , ani jiné nechtěné emise.



V novém nabíjecím hubu v Lovosících čeká na řidiče celkem dvanáct ultrarychlých nabíjecích stojanů. Osm patří do sítě Tesla Supercharger a protože jsou zde instalované nejnovější „v3“ výdejní stojany, nabízejí nabíjecí výkon až 250 kW. Další čtyři stojany patří do sítě Ionity, přičemž každý disponuje výkonem 350 kW.



Ve výstavbě jsou, přinejmenším v době návštěvy byly, ještě čtyři 22kW AC přípojky pro pomalé rezidenční dobíjení.

Ačkoli se ultrarychlé nabíječky nejčastěji budují u hlavních dálničních tahů, tento je, zatím trochu výjimečně, kousek od historického centra města. Z dálnice je to ovšem jen pár minut, takže to vlastně kombinuje výhody obou pojetí. Zdaleka to však není její jeho jediná zajímavost.



Ani gram CO2

Oblíbená zkratkovitá hláška „elektromobil má výfuk v elektrárně“ zde dostává nový rozměr, výfuk zde má totiž podobu proudu řeky Labe. Celý nabíjecí hub je totiž napájen přímo z vodní elektrárny Píšťany, od které sem vede - částečně pod říčním dnem, částečně v podzemí města - kabel.

Ten není určen pouze pro nabíječky, energii dodává i zimnímu stadionu, plaveckému bazénu a jedna trafostanice je připravena i pro aktuálně vznikající bytový projekt na brownfieldu bývalé olejny, před kterým nabíječky stojí.

Kabel končí na konci ulice 8. května a jsou na něj připojeny tři trafostanice - jedna je pro chystaný rezidenční projekt a AC nabíječky, druhou zde má Tesla a třetí Ionity. Tesla aktuálně počítá s maximálním příkonem 1 MW, stojany jsou zapojené ve dvojicích vždy na jednu usměrňovací elektroniku, proto každý stojan jednotlivě umí dát 250 kW, ale pokud se na dvojici stojanů připojí dvě vozidla, výkon se rozdělí.



Neměla by to být větší překážka, plným výkonem nabíječek se umí dobíjet jen některé modely aut a samozřejmě jen v části nabíjecí křivky - podle techniků společnosti RenoEnergie, se kterými jsem se na nabíječce setkal, se při testu nabíjelo současně osm vozidel Tesla a špičkový příkon byl „jen“ 750 kW. Ionity by mělo na všech čtyřech stojanech poskytnout plný výkon i současně, v součtu to tedy činí 1,4 MW.



Malá vodní elektrárna Píšťany má instalovaný výkon necelé 3 MW, potřeby lokality tedy plně pokryje. Pouze pro případ odstávky, nebo kdyby hladina řeky klesla pod minimální limit, je připravena záloha do sítě ČEZu.

Pokud přemýšlíte zda se nemalá investice v podobě instalace kabelu vyplatila, odpověď je snadná. Velké energetické společnosti elektřinu z menších zdrojů nepotřebují a proto nabízí velmi nízké výkupní ceny. Oproti tomu Ionity i Tesla platí elektrárně podstatně zajímavější peníze. S výkopem zároveň pomohla společnost T-Mobile, která v lokalitě budovala optickou datovou síť.

Příjemné zázemí

Ačkoli by to při dostupné rychlosti nabíjení nemuselo být potřeba, je v okolí připraveno zajímavé zázemí pro občerstvení - hodit se bude zejména zahraničním řidičům na dlouhých cestách. Během našeho nabíjení na sousedící stojany přijely tři tesly, jedna česká, jedna s holandskou a jedna s německou registrační značkou. Ostatně, Lovosice jsou na hlavním tahu z Drážďan.

Office Lounge Ionity a Tesla Lounge

V rámci kulturního centra Lovoš, které je přímo naproti přes křižovatku vznikl jednak malý pracovní prostor se stolem, židlemi, počítači, připojením k internetu a také oddělený dětský koutek.



O něco dál a patro výš je takzvaná Tesla Ionity Lounge, kam se dostanete pomocí PIN kódu, který sdělí aplikace obou služeb.



Lovo Café

Pokud ovšem přijedete v rámci otevírací doby, nejsnadnější je zastavit se v kavárně Lovo Café, která nás nadchla prostorem a atmosférou, pozornou obsluhou, zrnky Don Cortez na mlýnku a solidní nabídkou jídel, salát s uzeným lososem a hořčičnou zálivkou mohu vysloveně doporučit. Chystá se také jedno speciální „Tesla menu“, které si ale můžete dát, i když přijedete na koloběžce.