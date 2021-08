Klíček netřeba. Česká firma naučila ovládat auto i mobilem

I když má drobná omezení a vyžaduje měsíční paušál, je to překvapivě komfortní způsob používání vozu. Především asi pro firmy, ale líbit se může i soukromým uživatelům.



Xmarton je česká firma, která se na vzdálenou správu a ovládání vozidel pomocí mobilních zařízení specializuje už řadu let. Její řešení nacházejí uplatnění především ve firmách, kde mimo jiné pomáhají třeba s administrativou týkající se knihy jízd, líbit se však mohou i soukromým uživatelům. Řešením Xmarton lze dodatečně osadit v podstatě kterýkoli modernější vůz (v podstatě auta vybavená diagnostickou OBD II zásuvkou) některé z mnoha značek.

My jsme techniku testovali na v podstatě nové plug-in hybridní Škodě Superb iV, což nám mimo jiné umožnilo i porovnat, co umí aplikace Xmarton v porovnání s tovární aplikací MyŠkoda, kterou mohou majitelé auta využívat standardně. Ale Xmarton má ve své flotile toto řešení osazené například i na starším Citroënu Picasso, což ukazuje, že lze výhody řešení používat i u aut starých klidně i 20 let. Podmínkou je v podstatě centrální zamykání a nějaká ta potřebná elektronika, to, zda půjde řešení na auto osadit, posoudí technici firmy v případě potřeby individuálně.

Každopádně pro úplně stará auta nemá Xmarton Exclusive, jak se řešení s kompletním ovládáním mobilem místo klíčku jmenuje, asi moc velký smysl: cena palubní jednotky je 12 700 korun, základní instalace stojí od 3 600 do 5 400 korun (podle typu vozidla) s tím, že za aktivaci pokročilejších funkcí se připlácí jednotlivě.

K tomu se za fungování řešení platí měsíční paušál 260 korun. Z toho vyplývá, že se Xmarton vyplatí firmám nebo uživatelům s moderními auty, kde se v nákladech na pořízení a provoz takového vozu tato investice „ztratí“. Alternativně si lze řešení pronajmout za částku od 930 korun měsíčně. Se sadou Xmarton Exclusive vám pak už ovšem skutečně k ovládání vozu stačí mobil a aplikace v něm, skutečný klíček od auta můžete nechat schovaný doma.

Funguje to jednoduše

Hlavní výhodou řešení je jeho skutečně přímočaré fungování. Každé auto má svého správce, kterým může být sám majitel, ve firmách pak nejspíš správce vozového parku. Ten určuje, kdo se k autu může vůbec dostat.

Jak to funguje, jsme si vyzkoušeli už na začátku samotného testu, který vlastně proběhl „bezkontaktně“. Zaměstnanci Xmartonu nám totiž vůz přistavili přímo před dům, zatímco jsme byli na pracovní schůzce někde zcela jinde. Před zápůjčkou vozu jsme si jen vytvořili v aplikaci svůj účet, technici Xmartonu nám následně k tomuto účtu auto na přesně danou dobu „zapůjčili“.

Doma to takto uživatel samozřejmě řešit nemusí, ke svému autu si založí svůj účet a ten si přidá do aplikace, kde jej rovnou vidí. Jako správce ho může skrze portál firmy taktéž zapůjčit někomu dalšímu. Pokud tedy auto využívá třeba v domácnosti více lidí, mohou si uživatelé vybrat, zda se například na několika telefonech do aplikace přihlásí jedním účtem, nebo zda bude správce používání vozu členům rodiny povolovat. Povolení mohou být libovolná, s časovým omezením i bez něj.

Když jsme dorazili ze schůzky, jednoduše jsme si auto před domem v aplikaci „vyzvedli“. Mobil v tu chvíli funguje jako klíček, ten skutečný je zabudovaný v palubní jednotce Xmarton a není nikde v autě k nalezení. Navíc se „probudí“ jen právě spojením s mobilní aplikací. I kdyby některý sofistikovaný zloděj věděl, kde jednotka s nainstalovaným klíčem je a dostal se k ní, s autem neodjede. Naopak stále tu zůstává možnost odemknout auto zbývajícím fyzickým klíčkem, který k vozu majitel má – takže kdo chce, klíček může nosit i nadále a obě řešení v podstatě využívat nezávisle a v závislosti na aktuálních potřebách. My jsme k zapůjčeném vozu samozřejmě klíček nedostali, aplikace ho plně nahradí.

Zabezpečení a jistota

S autem komunikuje aplikace momentálně dvěma způsoby: přes bluetooth a přes mobilní data. K bluetooth komunikaci dochází, když je telefon ve fyzickém dosahu jednotky, přes data v ostatních případech – na způsob připojení upozorní uživatele klidně i notifikace – tu jsme ovšem vypnuli, jelikož zrovna u nás doma to znamenalo, že se auto v garáži k telefonu třeba v obývacím pokoji střídavě připojovalo a odpojovalo, protože to byla zrovna ona hraniční vzdálenost.

Dvě aplikace Xmarton a Xfleet Odemykat a ovládat auto s jednotkou Xmarton můžete z mobilního telefonu pomocí dvou aplikaci: Xmarton a Xfleet. Xmarton je určena především koncovým uživatelům a v testu jsme s ní fungovali v drtivé většině případů, firma upozorňuje, že aplikace má starší jádro, u kterého mohou občas nastat mírné prodlevy v komunikaci s jednotkou - nic takového jsme ale nezaznamenali. Aplikace Xfleet je určena spíše pro firemní využití, má modernější jádro (které aplikace Xmarton dostane v blízké budoucnosti) zaručující rychlejší komunikaci, ovšem z hlediska koncového uživatele má méně funkcí.



Každopádně dvojí způsob komunikace znamená, že přístup k autu budete mít vždy – tedy, pokud máte mobil nabitý, to je asi jediné významnější úskalí (probereme to ještě dále). Bluetooth funguje spolehlivě i v podzemních garážích, kde nemusí být signál mobilních operátorů, naopak na dálku přes data lze auto ovládat skutečně libovolně: teoreticky tak třeba ve chvíli, kdy chcete auto půjčit známému, nemusí mít tento uživatel ani aplikaci – vůz zvládnete odemknout a nastartovat v podstatě odkudkoli. Jen pak budete muset tuto operaci provést při každém startu a to může být otrava.

Odemykání a startování auta probíhalo naprosto spolehlivě – ale oproti klíčku je to přeci jen řešení, na které si musí uživatel trochu zvyknout. Neumožňuje totiž v podstatě to, na co jsme dnes u moderních aut zvyklí – bezklíčkový přístup, kdy stačí chytit za kliku a auto se otevře. Na odemčení auta předem tak musí uživatel myslet: odemknout ho, když se k němu blíží, což tedy znamená vyndat z kapsy mobil, otevřít aplikaci a v ní kliknout na příslušný pokyn. Pak aplikace může automaticky po určitou dobu povolit start auta, další povolení tak už potřeba není.

Pokud tento časový interval vyprší (správce si ho může nastavit), je potřeba zadat samotný pokyn k povolení startu. Totéž platí, když nestihnete auto otevřít v definovaném časovém intervalu: moderní auta to tak mají, že když je odemknete, ale po určitou dobu od odemčení se dveře auta neotevřou, vůz se zase sám zamkne.

Tuto dobu ovšem Xmarton neovlivní, takže když nestihnete vzít za kliku ve výrobcem definovaném intervalu (typicky několik desítek sekund), je potřeba opět vyslat nový pokyn. Také je nutné počítat s tím, že zpracování pokynu přeci jen chviličku trvá, není to tak okamžité, jako zmáčknutí tlačítka na dálkovém ovládání klíčku nebo přiložení ruky na senzor na klice dveří. Xmarton ovšem už pracuje na tom, aby do svého řešení implementoval v budoucnu technologii UWB, která by měla bezklíčkové odemykání umožnit. U stávajících řešení však doplnit nepůjde.

Oproti fyzickému klíčku je tedy odemykání v aplikaci zatím trochu krok navíc, ale na druhou stranu máte v aplikaci svůj vůz neustále pod kontrolou. K dispozici máte jeho polohu, lze aktivovat funkce jako vzdálené blikání nebo houkání (třeba pro snazší nalezení na parkovišti), lze na dálku otevřít okénka, kufr, aplikace monitoruje dojezd auta, vnitřní teplotu a další detaily. U plug-in hybridu však zatím počítala jen s dojezdem na benzin, stav hybridní baterie v potaz nebrala.

Víc i míň než výrobce

Na první pohled se může zdát, že tak aplikace Xmarton konkuruje samotným aplikacím jednotlivých výrobců, v případě testovaného superbu konkrétně aplikaci MyŠkoda. Jenže tak to úplně není. Ano, aplikace MyŠkoda je chytřejší z hlediska sledování stavu vozu a jeho hybridní baterie, u elektrifikovaného vozu umí nezávisle na startu auta zapnout klimatizaci či vytápění a sleduje třeba nabíjení baterie, umí tyto úkoly plánovat a umí do palubní jednotky auta poslat požadavek na navigaci do vybraného cíle ještě před startem cesty. Jenže na dálku odemknout a nastartovat auto, natož nechat doma klíček, prostě nedovede.

To, že mají dnes automobilky své vlastní, více či méně vyspělé aplikace, pak opět znamená, že řešení Xmarton dává smysl spíše firmám, než jednotlivcům. Jeho pomocí totiž mohou sjednotit správu celé své flotily nezávisle na tom, jaké značky a typy vozů firma používá, navíc při firemním použití nemusí být kritické ani některé situace, které mohou trápit soukromého uživatele.

Vybitý telefon je jedna z nepříjemných situací, další může být třeba mobil rozbitý nebo ztracený. Pak se klíček hodí – na druhou stranu zrovna tak můžete ztratit i onen klíček od auta. Nicméně pokud je auto pod správou firmy, je řešení v takové situaci jednodušší – potřebujete jen najít způsob, jak kontaktovat svého správce flotily, který vám může vůz na dálku odemknout, i když momentálně nemáte přístup ke svému mobilu. Soukromý uživatel bude nastalou patálii řešit obtížněji – pořád se ovšem dá na portál Xmartonu přihlásit přes webové rozhraní.

Ostatně, řešení obdobné situace jsme řešili při vracení vozu. „Přetáhli“ jsme totiž dobu, do kdy jsme měli od správce auto půjčené – namísto toho, aby si pro něj opět z firmy přijeli, jsme se na poslední chvíli domluvili, že ještě sjedeme na jednu schůzku a auto do Xmartonu dovezeme zpět sami. Jenže schůzka se oproti původní době zápůjčky protáhla, takže když jsme přišli k autu, už jsme neměli práva na jeho odemčení a nastartování, doba zápůjčky vypršela. Stačilo zvednout telefon, zavolat správci a ten vše během minuty vyřešil. Tato situace je však zároveň důkazem možnosti opravdu plné kontroly nad vozem, což znamená, že je řešení české firmy zároveň i zajímavým zabezpečením auta.