Dávají elektromobily smysl? V Rozstřelu odpoví dopravní expert ČVUT

Je plán Evropské komise „Fit for fifty five“, který by měl vést k rychlejší klimatické neutralitě EU, účinným prostředkem v boji proti skleníkovým plynům, nebo je naopak omylem. Ve čtvrtečním Rozstřelu na to odpoví profesor Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility ČVUT.