Kde, jak a za kolik? Poradíme, u koho nejlépe nabíjet auta na baterky

Na nabíjení elektromobilů na veřejných stanicích není nic složitého, horší je to s přehledností aktuální nabídky. Vybrat si nejvhodnějšího poskytovatele nabíjení jak z hlediska umístění stanic, tak nabíjecích rychlostí a komfortu obsluhy, je studium na několik večerů.

Na následujících řádcích se to pokusíme maximálně zjednodušit. Tentokrát se podíváme na hlavní provozovatele nabíjecí infrastruktury v ČR, menší a lokálnější služby necháme na příště. Úplně vynecháme nabíječky Supercharger využitelné exkluzivně pro elektromobily Tesla, tam není o čem přemýšlet.

Konektory a rychlosti

Nejprve dobré zprávy. Většina moderních elektromobilů má nabíjecí konektor CCS2, se kterým zvládnete jak rychlé DC, tak pomalé AC nabíjení. A tento konektor mají všechny nabíječky všech velkých poskytovatelů nabíjení. Nemusíte se tedy bát, že přijedete ke stanici, která nebude kompatibilní.



Malá komplikace nastává u některých modelů asijských automobilek, jmenovitě Nissan Leaf, Nissan e-NV200 a první generace KIA e-Soul, které pro DC nabíjení využívají konektor standardu Chademo a pro AC nabíjení Yazaki, od kterých se upouští. Všechny nové vozy KIA i chystané nissany, již budou mít standard CCS2.



Ještě to není problém, drtivá většina nabíječek kabel s konektorem Chademo má. Avšak nové hyperchargery, které nyní instaluje Pražská energetika, již opouštěný standard vynechaly a raději nabízí dva CCS2 kabely. U takových nabíječek staré leafy a e-Souly nenabijete.

Žádná zrada řidiče nečeká ani u různě výkonných DC nabíječek. Rychlost nabíjení je vždy výsledkem komunikace vozidla s nabíječkou. Pokud na vozidlo se 100kW nabíjením přijede na 50kW nabíječku, bude se nabíjet maximálně rychlostí 50 kW. Pokud vozidlo se 40kW nabíjením přijede na 150 kW nabíječku, bude se nabíjet maximálně rychlostí 40kW.

Ani pro nabíječku, ani pro auto, to není žádný problém. Stěžovat si může ve druhém případě maximálně vaše peněženka, protože budete platit jako za superrychlé nabíjení, ale auto se bude dobíjet běžnou rychlostí.

U pomalého AC nabíjení záleží, jakou palubní nabíječkou je vozidlo vybaveno. Výkonem 22 kW (tedy 3x 32 A) lze dobíjet Renault Zoe, Audi e-Tron a některá vozidla Tesla. Většinu novějších vozů s třífázovou AC nabíječkou zvládne 11 kW (tedy 3x 16 A) nabíjení střídavým proudem, starší Škoda a Volkswagen s dvoufázovou AC nabíječkou 7,4 kW (tedy 2x 16 A), vozy s jednofázovou nabíječkou pak 7,4 kW (1x 32 A).



PRE dobré ceny, ultrarychlé nabíječky

Nabíječky Pražské energetiky už dávno nerostou jen v Praze. V hlavním městě je jejich koncentrace nejvyšší, pro řidiče jsou však připraveny na mnoha místech po celé republice. Konkurenční výhodou je velký počet velmi rychlých nabíječek s výkonem 75 kW, které najdete na skoro třiceti lokalitách, včetně Chomutova, Děčína, Jablonce nad Nisou, Trutnova, Bruntálu, Karviné, Hodonína, Jihlavy, Českých Budějovic, Přeštic a mnoha dalších. V Praze a Brně pak najdete i ultrarychlé 150kW stanice.

Pražská energetika instaluje stanice Hypercharger společnosti Alpitronic, na snímku 150kW model na parkovišti pražského obchodního centra.

Zejména v Praze najdete i velké množství pomalých AC nabíjecích bodů s výkonem 22 kW, hlavně na parkovištích obchodních domů, na trafostanicích na sídlištích a chytrých lampách.

Nabíjení můžete spustit čipem či RFID nálepkou od Pražské energetiky, nebo skrze nabíjecí služby některých automobilek, například MeCharge od Mercedesu, ChargeNow od BMW, nebo Charging Service od Audi. Pro náhodné nabíjení jsou určeny QR kódy u jednotlivých kabelů na stojanu, které vás přesměrují na platební bránu, kterou si předplatíte zvolený nabíjecí čas.

Nabíjení u chytré lampy na Karlově náměstí.

Nabíječky můžete vyhledávat pomocí aplikace PRE Charge, v ní vidíte i aktuální obsazenost jednotlivých portů. Nabíjení s její pomocí nespustíte, ani nevidíte jeho průběh.

Ceník je nastaven tak, aby umožnil nabití vozidla a zároveň motivoval uživatele neblokovat nabíječku již připojeným vozidlem.



Ceník pro neregistrované zákazníky Cena za kWh

Cena za minutu

Volné minuty

AC 5 Kč

1 Kč

120 DC 50 / 75 kW

6 Kč

2 Kč

60 DC 150 kW

8 Kč

2 Kč

30

Při AC nabíjení můžete být připojení až dvě hodiny, po kterých se začne účtovat čas 1 Kč za minutu. Při 50 a 75 kW DC nabíjení je nezpoplatněné stání hodinové, u ultrarychlých pak půlhodinové, po tomto času platíte

2 Kč za minutu.

Cena pro registrované zákazníky Cena za kWh

Cena za minutu

Volné minuty

AC 4 Kč

0,50 Kč

120 DC 50 / 75 kW

5 Kč

1 Kč

60 DC 150 kW

7 Kč

2 Kč

30

Být registrovaným zákazníkem znamená mít s PRE nějakou smlouvu, například na dodávku energie do domácnosti, nebo mít smlouvu v rámci PRE Mobilita. S tou platíte fixní čtvrtletní poplatek 34 Kč plus spotřebované kWh a minuty.

Pro ty, co budou nabíjet zejména ve městě na pomalých AC nabíječkách, je připraven tarif „AC v klidu“, kdy za měsíční paušál 450 Kč dostanete 120 kWh v ceně a 40 hodin stání u nabíječky (nad rámec prvních 120 minut při nabíjení).

Pokud k nabíjecí stanici PRE přijedete bez jakékoli předchozí přípravy, i pro vás je připravena možnost nabíjet. Stačí chytrým telefonem načíst QR kód u vybraného nabíjecího kabelu a pomocí webové aplikace s platební branou zaplatit za 60, 120, nebo 180 minut nabíjení, ceny se odvíjejí od vybrané rychlosti.

ČEZ nejhustší síť, chybí ultrarychlé stanice

Nejhustší síť nabíječek v rámci celé České republiky, aktuálně jich je přes 250, z toho 195 s výkonem 50 kW, má společnost ČEZ. Najdete je mimo jiné u supermarketů Kaufland, restaurací McDonalds, některých čerpacích stanicích a díky tomu i v menších městech jako Nymburk, Jičín, Jaroměř, Bruntál, Třebíč, Kašperské Hory, Domažlice, Mariánské Lázně, Teplice a mnoha dalších.

ČEZ instaluje zejména stanice Terra od společnosti ABB, na snímku 50kW modely u restaurace s rychlým občerstvením.

Jedinou slabinou jinak poměrně husté sítě je fakt, že v ní chybí ultrarychlé nabíječky 75 kW a více. Standardem jsou stanice s výkonem 50 kW, vyšší rychlosti dosahuje jen stojan u centrály ČEZu v pražské Michli (aktuálně výkon 63 kW). U mnoha vozidel, včetně Renaultu Zoe na fotce, je tato rychlost dostatečná, některá vozidla však umí využít i mnohem větší nabíjecí výkon. Například nový Fiat 500e 85 kW, Opel Mokka-e 100 kW, Mercedes EQV 110 kW, VW ID.4 125 kW, Audi e-Tron 150 kW.

Dobíjení můžete aktivovat buď pomocí RFID čipu ČEZu, nebo mobilní aplikace Futur/e/go. V té můžete nabíjecí stanici vyhledat, zkontrolovat její aktuální dostupnost a po připojení kabelu do vozidla nabíjení spustit, ukončit a sledovat jeho průběh. K identifikaci stanice v aplikaci můžete využít i QR kód. U supermarketů Kaufland je AC nabíjení zdarma.

Zákazník si může vybrat jeden z návodně pojmenovaných tarifů, podle toho, jak moc chce každý měsíc nabíjet.



Taxi Obchodní cestující

Víkendový řidič

Pay as you go

Měsíční paušál

1 750 Kč

550 Kč

200 Kč

0 Kč

Předplacená spotřeba

500 kWh

122 kWh

36 kWh

0 kWh

Cena za kWh

3,5 Kč

4,50 Kč

5,50 Kč

7,50 Kč



Ačkoli se 1 750 Kč může zdát jako vysoká cena, 500 kWh je docela dost energie. Kupříkladu v případě Zoe vystačí na ujetí zhruba 3 000 km, kilometr tak vyjde na 58 haléřů.

Nabíjet můžete i jako neregistrovaný zákazník, jen cena za kWh je nemalých 9,50 Kč. I ČEZ se snaží motivovat zákazníky k uvolnění nabíjecí stanice po dobití, v případě DC máte na nabití 90 minut, pak se systém začne strhávat 2 koruny za minutu, na AC nabíjení máte osm hodin.

E.ON vyšší cena, partnerské nabíječky

Společnost E.ON byla dřív jasnou volbou pro nabíjení v jižních Čechách a na Moravě, ale v uplynulých měsících se konkurence dostala i tam a naopak, nabíječky E.ONu najdete na celém území, 50kW stanic již mají v provozu více než 50. Rekordně je pokryta dálnice z Prahy do Brna. Často je najdete na parkovištích obchodních domů Globus (např. Pardubice, Plzeň, Karlovy Vary, Chomutov, Liberec, Opava) a některých benzinových stanicích.

Plánuje se také výstavba 50 stanic na parkovištích obchodů Penny. Unikátem je nabíjecí lokalita Vystrkov u dálnice D1, kde v roce 2019 zprovoznil první 175kW stanici v ČR. Dnes má v síti E.ONu sourozence na dálnici D5 na Rozvadově, další dva jsou ve výstavbě.



Nabíječky E.ON najdete například u supermarketů Globus, na snímku pilotní nabíječka u obchodu Penny. Zpravidla jde o 50kW stanice Terra od ABB.

Nabíjení lze aktivovat pomocí RFID karty a aplikace E.ON Drive, ve které můžete mimo vyhledání nabíjecí stanice proces i aktivovat, ukončit a případně na dálku sledovat. Aktuální obsazenost stanice v aplikaci nenajdete.

E.ON nabízí zajímavou partnerskou spolupráci podnikům nebo městům a vesnicím. Jednak umožňuje zapojit již existující nabíječku do vlastní sítě a tím dát k dispozici zákazníkům, přičemž část zisku z provozu připadne majiteli stanice. A jednak nabízí možnost, že si nabíjecí stanici zakoupí třeba město, E.ON zařídí všechnu „byrokracii“ a instalaci, část zisku z provozu stanice pak jde do rozpočtu dané obce.



Ceník E.ONu je velmi jednoduchý.



zákazník registrovaný

zákazník neregistrovaný

AC - cena kWh

6 Kč

9 Kč

DC - cena kWh

6,90 Kč

11 Kč

DC 50 kW - cena kWh

9 Kč

13 Kč



Pokud se od AC nabíjení neodpojíte do osmi hodin, nebo od DC do 90 minut, začne vám systém účtovat 2 koruny za minutu. Dříve měl E.ON lákavou cenu za AC nabíjení (3 Kč za kWh), ale od 1. února letošního roku se přiblížila DC nabíjení. I nabíječky E.ONu jsou integrované do některých nabíjecích služeb automobilek, kupříkladu MeCharge od Mercedesu.



MOL platba u kasy, nejlépe s prázdným autem

Nabíječky elektromobilů u čerpacích stanic zpravidla rostou pomocí partnerů (ČEZ, E.ON, PRE), u některých benzínek MOL však najdete nabíječky, které maďarská petrochemická společnost přímo provozuje pod značkou Plugee. Aktuálně má v provozu čtyřiadvacet 50kW DC stanic a dvě 150 kW DC stanice. Zpravidla jsou umístěny podél hlavních silničních tahů, zejména D1, D2, D5, D8. Mimo hlavní tahy je najdete v Praze, Brně, Litoměřicích, Plzni, nebo Přerově.



MOL využívá nabíjčky od společnosti Siemens.

Nabíječky MOL byly dlouho v testovacím provozu zdarma, letos v únoru je přepnuli na placený režim. V nabídce jsou jen dvě položky, jednorázová platba za AC nabíjení a jednorázová platba za DC nabíjení. První stojí 259 Kč, druhá 333 Kč, pokud jste u ultra rychlé nabíječky, je to 450 Kč. Zda chcete jen „docucnout“ pár procent na další cestu, nebo dobíjíte ze dvou procent na osmdesát, není podstatné, cena je stejná. Spuštění a ukončení nabíjení fyzicky provádí obsluha čerpací stanice.

Je tedy jasné, že u MOLu se vyplatí nabíjet buď v nouzi, kdy víte, že k jiné nabíječce bezpečně nedojedete, nebo když máte velký prázdný akumulátor a čas nabíjení využijete k občerstvení, protažení, či nějaké práci v „kavárenském“ zázemí benzinky.

Ionity ukrutně rychlé, mnohdy ukrutně drahé

Ionity je celoevropská síť ultrarychlých 350kW nabíječek, za kterou stojí automobilky BMW, Daimler AG, Ford, Volkswagen a Hyundai Motors. Jsou užitečné zejména při dlouhých trasách napříč Evropou, ve spojení s vozy s velmi rychlým nabíjením. V této kombinaci můžete doplnit energii pro ujetí sta kilometrů doslova za pět minut. V ČR jsou tři nabíjecí lokality Ionity: na D5 v Berouně, na D1 u obce Nupaky a na D1 na odpočívadle Pávov.



Tradičním výrobcem nabíječek pro Ionity je společnost Tritium, nejnovější generace nabíječek je na zakázku přímo pro Ionity. Dodavately mají být jak Tritium, tak ABB, rozhraní pro uživatele bude shodné.

Za nabíjení lze platit dvěma způsoby. Buď pomocí partnerské nabíjecí služby, tedy zejména některou z nabíjecích služeb spolupracující automobilky, nebo pomocí webové aplikace s platební branou. Zatímco s vhodným tarifem automobilky se lze dostat na docela rozumné ceny kolem 8 Kč za kWh, při přímé platbě je cena doslova ukrutná, 21 Kč za kWh.

Právě tato položka v ceníku v mnohých článcích a diskuzích vyústila v závěr „jízda na elektřinu je dražší než na benzin“, což je sice v případě 21 Kč za 1 kWh rozhodně pravda, ale za tuto cenu bude u Ionity nabíjet jen málokdo. Navíc je to špičková služba pro nejnáročnější zákazníky, většina řidičů využije cenově atraktivnější varianty.

Lidl zdarma během nákupu

Jsou případy, kdy lze energii do elektromobilu doplnit i bezplatně. Typickým příkladem jsou nabíjecí stanice u rekonstruovaných nebo nově stavěných prodejen Lidl. V tuto chvíli jsou v provozu u prodejen v Horoměřicích, Praze, Čestlicích, Benátkách nad Jizerou, Pardubicích, Hradci Královém, Brně, Slavkově u Brna, Olomouci a Ostravě, u některých dalších se chystají.



50kW nabíječky ABB jsou u prodejen Lidl výrazně označené. Na snímku poslední přírůstek, v Benátkách nad Jizerou.

Nabíjení u prodejen je bráno jako služba zákazníků a konkurenční výhoda, pokud jedu elektromobilem, raději nakoupím u prodejny, kde během nákupu doplním akumulátor, než u prodejny, kde bude vozidlo jen stát. Je proto přinejmenším slušností na těchto stanicích nabíjet jen v případě, že během nabíjení v obchodě nakoupíte.

Noví hráči?

Nabíjení elektromobilů je novou obchodní příležitostí, které se postupně chopí i jiní než dnešní velcí energetičtí hráči. Někteří to již udělali a povíme si o nich v příštím díle.

A některé se teprve zvolna rýsují. Zaujala nás třeba společnost Charge and ride, která vdechne druhý život ruině funkcionalistické stavby architekta Ladislava Machoně, desítky let chátrající benzinové čerpací stanici na pražském Zličíně. Byla součástí rozvoje automobilismu za první republiky, nyní bude součástí rozvoje elektromobility.



Původní pobočku společnosti Vacuum Oil Company Charge and ride v rámci pilotního projektu promění v nabíjecí hub, který nabídne jak ultrarychlé nabíjecí stanice, tak i kvalitní zázemí a doplňkové služby.