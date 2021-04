Češi levná auta nekupují, jsou ochotni připlácet, říká šéf Škody v ČR

Jiří Maláček převzal vedení českého zastoupení Škody loni v září (čtěte zde). Aktuálně se zabývá spíše krizovým řízením v době koronavirové uzávěry.

Prodejny s automobily jsou už dlouhé měsíce zavřené. Zkušený manažer s více než patnáctiletou kariérou u Toyoty působí ve Škodě Auto od ledna loňského roku, na tuzemském trhu vede více než stočlenný tým, aktuálně jezdí superbem s turbodieselem, do kterého přesedl z plug-in hybridního provedení, vyzkoušel i elekromobil.

Při Rozstřelu ve studiu iDNES.cz Jiří Maláček také převzal cenu Jarní autonovinka roku, kterou v hlasování zvolili čtenáři iDNES.cz elektrickou Škodu Enyaq iV. Anketa byla vyvrcholením prvního ročníku virtuálního Autosalonu iDNES.cz (více čtěte zde).

„V online prostředí představujeme stejně jako na autosalonu nové modely a koncepty aut budoucnosti. Velmi nás těší zájem čtenářů a rádi si podobný projekt zopakujeme,“ hodnotí jarní akci šéfredaktorka iDNES.cz Naděžda Petrová.

„Škoda Enyaq iV vstoupí 13. května naplno do prodeje. Výsledky čtenářské ankety iDNES.cz jsou pro nás potvrzením, že první výhradně bateriový model značky přijíždí v pravou chvíli a je o něj zájem. Předpokládáme, že v letošním roce na českém trhu prodáme jeden až dva tisíce těchto elektromobilů vyráběných v Mladé Boleslavi,“ uvedl k výsledkům ankety Jiří Maláček.

Změna vnímání elektroaut

„Od Enyaqa očekáváme, že se nám podaří změnit vnímání elektromobilů v České republice,“ říká Maláček na adresu nového modelu. Podle zástupce automobilky má nový bateriový vůz potenciál přitáhnout v letošním roce více než tisíc zákazníků. Maláček v Rozstřelu uvedl, že by na sebe značka měla převzít roli propagátora elektromobility v České republice: „Chápeme naši roli. Musíme být ti, kdo vybudují povědomí a vnímání elektrovozů.“

Dodal ovšem, že je třeba také dlouhodobá, cílená podpora státu a dalších institucí. „Vlak je rozjetý,“ komentuje Maláček a popisuje, že do přechodu na elektrickou trakci bylo v autoprůmyslu mohutně investováno, takže velký přechod na nový druh pohonu je jistý. Maláček navíc poukazuje na to, že příchod elektromobilů nabídku na trhu rozšiřuje, i nadále v ní jsou benzinové a naftové modely a také vozy na plyn. Před nedávnem přibyly hybridy a plug-in hybridy. „Nechystá se tlustá čára, za kterou budou už pouze elektromobily,“ ubezpečuje.

Potenciální zákazníky enyaqa vidí Maláček ve firmách, které je zařadí do svých flotil. Přechod k elektromobilům jezdícím bez lokální produkce emisí bude podle šéfa české Škody přirozený, přirovnává jej k tomu, jak si lidé zvykli třídit odpad.

Lidé stále nakupují

Jiří Maláček věří, že se trh s auty vrátí po útlumu zapřičiněném koronauzávěrou k růstu už v letošním roce; tendenci naznačil uplynulý březen. V meziročním srovnání očekává za celý letošek osmiprocentní nárůst. Stejně jako za normálního stavu táhnou prodeje Škody dodávky do firemních flotil a je to tak i nyní. Maláček ovšem vnímá také to, že pro zákazníky se dnes stalo auto bezpečným způsobem dopravy bez rizika nákazy koronavirem. „Nejčernější scénáře byli před rokem vykresleny mnohem hůře, než jaká je dnešní realita. Lidé stále mají kupní sílu pořizovat nové případně ojeté vozy,“ dodává.

„Cena mobility je v Česku extrémně dostupná,“ myslí si Maláček i přesto, že auta v posledních měsících a letech zdražila. Poukazuje na to, že na rozdíl od dalších zemí nejsou u nás automobily zatíženy dalšími daněmi a dodatečnými poplatky. Auta jsou podle Maláčka na úplně jiné úrovni než v minulosti, jak z pohledu výkonů, tak výbavy. „Dostupnost aut z hlediska kupní síly obyvatel je stále velmi vysoká,“ shrnul. Maláček připouští, že zdražování aut bude pokračovat. „Určitě minimálně o inflaci,“ dodává.

Jiří Maláček, šéf českého zastoupení Škody Auto hostem diskuzního pořadu Rozstřel na iDNES.cz

Jednoznačně nejdůležitějším hlediskem při nákupech aut firemními zákazníky jsou celkové náklady na provoz (TCO). Ovšem stále více na ně hledí také privátní klientela. Maláček zdůrazňuje, že na českém trhu zákazníci kupují bohatě vybavená auta. Lidé jsou ochotni si připlácet za výbavu, kupují silnější motory. Není tedy jisté, že by po levnějších, méně vybavených provedeních škodovek byla vůbec poptávka. Šéf Škody v Česku si všímá, že také na domácím trhu je velká poptávka po vozech typu SUV, ovšem připomíná fabii, která zanedlouho dorazí v nové generaci, a octavii, které jsou stěžejními modely značky v tuzemsku.

Zaměření na ojetiny

Koronavirová uzávěra urychlila rozvoj online nabízení a prodeje, týká se to i aut. „Většina, až 97 procent, předvýběru nového vozu dnes probíhá na internetu,“ uvádí Maláček a ilustruje to na firemních prodejích: „Firmy do showroomu nechodí, objednávají mailem, mají dlouhodobé kontrakty. Osmdesát možná devadesát obchodů a administrativy se odehrává online už dnes.“

Upozorňuje ovšem, že doba čistě online prodeje je zvláště u ojetých aut ještě hodně daleko. A právě obchod s použitými vozy je velkým tématem českého trhu. Auta z druhé ruky objemově trh s novými vozy násobně překonávají.

Podle Maláčka se trh s ojetinami posunul a kultivoval a myslí si, že to tak vnímají i zákazníci. Centralizovaný program ojetých vozů v rámci českého zastoupení Škody je podle Maláčka ceněný také mezi dealery. Loňské pokles růstu prodejů ojetin v rámci sítě Škody zbrzdila nejen koronauzávěra, ale také nedostatek použitých vozů, po kterých je poptávka. Škoda má na českém trhu ambici prodávat až sto tisíc ojetých aut ročně, čímž by vyrovnala své prodeje nových vozů.