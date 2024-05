VW ukončil námluvy s Renaultem. Patálie s levným elektromobilem pokračují

O konci jednání informuje agentura Reuters, která se odvolává na zdroje obeznámené se situací. Dodala, že konec rozhovorů znamená komplikaci ve snaze těchto automobilek čelit konkurenci ze strany čínských výrobců elektromobilů.

Ampére, elektromobilní odnož Renaultu, stejně jako mluvčí VW odmítli rozhovory mezi společnostmi komentovat. „Obě strany doufaly, že sdílením práce sníží náklady, které představují pro evropské automobilky klíčovou překážku tváří v tvář levnějším vozům z Číny,“ komentuje magazín Autoweek.

Automobilky Volkswagen a Renault podle jednoho ze zdrojů Reuters po několika měsících rozhovorů nedokázaly dospět k dohodě. Další zdroj uvedl, že dohoda už byla velmi blízko, ale Volkswagen jednání ukončil a rozhodl se vyvinout vlastní levný elektromobil. Mluvčí Volkswagenu se k rozhovorům odmítl vyjádřit. Uvedl nicméně, že Volkswagen stále zkoumá své možnosti v oblasti levných elektromobilů.

„Také pod čarou se hovořilo o spolupráci Volkswagen, Renault a Nizozemsko, o projektu, který zatím není veřejný a který naráží na značný odpor Podnikové rady v Německu,“ napsal v půlce dubna týdeník Škodovácký odborář, který mívá inforomace „z první ruky“ od odborářského předáka Jaroslava Povšíka.

„Zhroucení spolupráce Volkswagenu s Renaultem o sdílení vývoje cenově dostupného elektromobilu přichází v době, kdy konkurenční Stellantis připravuje v Evropě uvedení elektrického městského vozu za dvacet tisíc eur (asi půl milionu korun) vyvinutého s čínským partnerem Leapmotor,“ připomíná magazín Autoweek. „Rychlý nárůst prodeje elektromobilů, které jsou vyrobeny s využitím nákladů čínského dodavatelského řetězce, pravděpodobně změnil kalkulace pro společný projekt elektromobilu Volkswagen–Renault. Stejně jako Stellantis má i Volkswagen čínské partnery s ambicemi vyrábět vozidla v Evropě“.

Zdroje z Volkswagenu podle Reuters uvedly, že rozhodnutí podniku ohledně plánu vyrábět levný elektromobil se očekává v nejbližších týdnech. Šéf značky VW Thomas Schäfer už dříve oznámil, že hodlá uvést levný elektromobil na trh do roku 2027.

Němci chtěli použít základ elektrického Twinga pro svůj nejlevnější elektromobil s cenovkou dvacet tisíc eur, pro který mají připravené jméno ID.1. „Německá automobilka zaostává v závodě o uvedení malých akumulátorových elektromobilů na trh za podobnou cenu jako modely se spalovacím motorem,“ komentuje Autoweek.

Renault bude tedy pokračovat ve vývoji levné elektrické verze modelu Twingo bez Volkswagenu, ale zůstává otevřený spolupráci s jinými partnery. „Například z jeho aliance s japonskými automobilkami Nissan a Mitsubishi,“ dodává Reuters.

Na evropský trh nyní díky svým levným modelům pronikají čínští výrobci elektromobilů, což tlačí evropské automobily ke snižování nákladů a urychlování vývoje nových modelů.

„Generální ředitel Renaultu Luca de Meo na únorovém autosalonu v Ženevě potvrdil, že francouzská automobilka jedná s Volkswagenem o partnerství při vývoji a výrobě levného elektrického miniauta pro Evropu,“ připomíná Autoweek. „De Meo také řekl, že mluvil i s dalšími potenciálními partnery, aniž by je jmenoval.“ „Renault bude pokračovat v projektu s partnerem nebo bez něj,“ citoval Autoweek de Mea z autosalonu.

V rozhovoru pro AutoWeek začátkem letoška zdůraznil generální ředitel Renaultu Fabrice Cambolive, že se spolupráce nemusí týkat jen vstupní kategorie aut (A-segmentu). „Jsme připraveni na spolupráci ve všech segmentech. Otázkou samozřejmě je, v jaké kapacitě to děláme a jaké jsou možnosti, pokud spojíme síly, ale jsme samozřejmě otevření.“

„Pracujeme mnohem rychleji než dříve. Rozhodnutí o výrobě Renaultu 5 padlo na začátku roku 2021 a jeho uvedení na trh bude ve druhé polovině letošního roku (rok 2024 – pozn. red., takže to trvalo tři a půl roku.) Naším cílem (s Twingem) je udělat to ještě rychleji, do tří let.“ Podle Camboliva bylo rozhodnutí o Twingu učiněno koncem loňského roku a přijde na trh pravděpodobně v polovině roku 2026.