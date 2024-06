Komise rozhodne o clech na elektroauta z Číny. Mohou vzrůst několikanásobně

Evropská komise by během příštího týdne měla jasně rozhodnout, zda zvýší cla na čínské elektromobily ze současných 10 procent. Většina odborníků odhaduje, že růst bude dvojnásobný. Někteří ale říkají, že vyloučit se nedá ani trojnásobné navýšení, píše agentura Bloomberg.

Analýza firmy Morgan Stanley říká, že čínští výrobci mohou i přes zvýšení cel zůstat na evropském trhu konkurenceschopní. Růst cel se tedy nemusí promítnout v konečných cenách čínských elektromobilů na evropském trhu. Odnesou to ale podnikové zisky, které by se vlivem cel mohly významně snížit.

„Otázkou není ani tak stávající podíl čínských automobilek v Evropě, ale spíše to, jak se jim podaří s vyššími cly vypořádat,“ uvedla pro Bloomberg Christina Woonová, portfolio manažerka společnosti Eastspring Investments SP.

Cla uplatňují i Spojené státy

Vyšší cla mohou v dlouhodobém horizontu ovlivnit i konkrétní strategie čínských podniků, které souvisí s jejich prodejem ve světě. Už před pár týdny totiž vyšlo najevo, že proti levným čínským elektromobilům zakročily i Spojené státy americké. Tamní prezident Joe Biden se rozhodl cla zvýšit z 25 na 100 procent.

Pro mnoho investorů ale bylo postupné pronikání čínských automobilek na další významné trhy ve světě jedním z klíčových důvodů, proč jim akcie těchto firem dávaly investiční smysl. Prodej čínských elektromobilů v zámoří byl tedy pro mnohé investory jedním z klíčových nákupních argumentů.

I proto mají akcie mnoha čínských automobilek za sebou poměrně slabý začátek roku 2024. Společnosti jako XPeng či Li Auto během pár týdnů odepsaly už 40 procent své hodnoty. Všech čínských podniků se ale tento akciový propad netýkal. Příkladem je automobilka BYD, které se na konci roku 2023 podařilo předstihnout americkou Teslu v celosvětovém počtu prodaných elektromobilů. Její akcie za tu dobu vzrostly o 7 procent.

Unie jako důležité odbytiště

Čína je v současné době největším elektromobilovým trhem, a právě společnosti BYD se daří nejvíce. Konečným zákazníkům nabízí velmi lákavé ceny a často i vysoký deklarovaný dojezd. Analytici proto říkají, že mírný akciový růst této společnosti by mohl pokračovat i dál. Právě unijní trh je ale pro BYD velmi důležitý a vedení tohoto podniku bedlivě sleduje další vývoj.

V kontextu možných unijních sankcí platí, že Čína prodala do Evropské unie za rok 2023 elektromobily v celkové hodnotě 11,5 miliardy amerických dolarů (asi 250 miliard korun).

Analytici Morgan Stanley se domnívají, že Evropská unie zvýší cla na čínské elektromobily na 20 ze stávajících 10 procent. Třeba experti Citigroup ale říkají, že zvýšení bude markantnější a bude se pohybovat mezi 25 až 30 procenty. V každém případě se ale experti rovněž domnívají, že uvalená cla v konečném důsledku sníží dovoz čínských elektromobilů.

„Pokud by se předpokládané rozpětí cel naplnilo, podle našich propočtů by se vývoz čínských bateriových elektrických vozidel do Unie by se snížil o 15 až 30 procent,“ uvedl pro Bloomberg Dong Jing, analytik šanghajské poradenské společnosti Gasgoo International.

Některé automobilky budou mít cla ještě vyšší

Evropská unie se zároveň rozhodla vybrat tři konkrétní čínské společnosti, které budou v rámci cel podrobeny další kontrole. Konkrétně jsou to BYD, Geely a SAIC MOTOR, která stojí za značkou MG. Vůči třem těmto společnostem by Evropská unie měla uvalit individuální cla.

Analýza Morgan Stanley zároveň uvádí, že prodejní cena čínských elektromobilů v Evropské unie by se nejspíš měla zvýšit, růst by ale neměl být příliš výrazný. „Za předpokladu zvýšení cel na 20 procent by některé automobilky mohly zvážit zvýšení průměrných prodejních cen o 5 až 10 procent. Díky tomu by čínské elektromobily v Evropské unii byly i nadále konkurenceschopné. Zisk z prodeje jednoho elektromobilu v Evropě by navíc mohl být stále až pětkrát vyšší než v Číně,“ stojí v analýze.

Většina čínských automobilek totiž na vývoz do světa v rámci své strategie velmi spoléhá. Pomáhá jim zmírnit dopady přetrvávající cenové války mezi automobilkami v Číně, kde je konkurence obrovská. Konkrétně společnost BYD chce v roce 2024 prodat mimo Čínu 500 tisíc vozidel a v roce 2025 chce tento cíl dokonce zdvojnásobit.

Otázkou ale je, jaká bude reakce čínské vlády. Ta totiž již v minulosti signalizovala, že případné uvalení cel nenechá bez odezvy. Podobně jako v případě Spojených států amerických tak hrozí, že Evropská komise odstartuje s Čínou cenovou válku, uzavírá Bloomberg.