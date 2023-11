Francouzský útok na emoce. Nový Renault Twingo rozpoutá retro orgie

Retrodesign nemají designéři v poslední době příliš v oblibě a také generální ředitel značky Volkswagen Thomas Schäfer vyloučil oživení VW Beetle pro elektrickou éru s tím, že nostalgie je slepá ulička a důležité je se dívat spíše dopředu než dozadu.

U Renaultu na to ale mají zcela odlišný názor. Na trh se totiž Francouzi chystají vrhnout hned několik restrospektivně laděných modelů. Pro inspiraci sáhli do 80. a 90. let. A není náhodou, že je u toho, coby nynější šéf koncernu Renault Luca de Meo, který již v barvách Fiatu úspěšně resuscitoval legendární pětistovku. Působí to jako dobrý nápad, který marketingové oddělení jistě bohatě zužitkuje. Generace, které pamatují původní Renault Twingo, tak možná zamáčknou nejedu slzu dojetím, ale i zatouží mít novinku v garáži.

Při listopadové premiéře divize Ampere se představil předobraz nástupce ikonického Renaultu Twingo, jehož produkční verze se dostane do prodeje v roce 2026. Ten si ponechává původní koncepci mikroměstského vozu a měl by stát v přepočtu necelých půl milionu korun. V evropském segmentu miniautomobilů bude muset poměřit síly s připravovaným VW ID.1, Hyundaiem Casper, Citroënem e-C3 a Fiatem Panda, ale i avizovanými elektrickými modely od značek Kia, Opel či Tesla.

Twingo jako čtyřdveřový třídveřák

Předobraz čtvrté generace twinga dělá vše pro to, aby se co nejvíce podobalo té první, představené v roce 1992. Na první pohled působí jako dvoudveřové auto, ale ve skutečnosti má čtyři dveře. Ty zadní jsou totiž trochu zamaskované. Kliky předních dveří mají opět kruhový tvar, zatímco ty u zadních jsou nenápadně ukryty v C-sloupcích. Tento chytrý design umožní elektrickému twingu přijmout praktičnost pětidveřového stylu karoserie při zachování vizuální podstaty svého třídveřového předchůdce.

Již první Twingo bylo tak trochu retro. Ve své době se jednalo o bizarní mix drahých i velmi laciných řešení. Mělo geniální koncept, jednalo se o jakýsi mikro velkoprostorový vůz s moderní digitální přístrojovou deskou, ale letitým motorem. V pouze 349 centimetrů dlouhém autě bylo neuvěřitelně hodně místa. Jednoprostorová karoserie umožnila konstruktérům lépe pracovat s obestavěným prostorem. Nechyběla ani posuvná zadní lavice a všechna sedadla se navíc dala sklopit tak, že z kabiny bylo letiště pro dva. Pokud by v 90. letech klaplo převzetí automobilky Škoda, mělo se Twingo vyrábět v Mladé Boleslavi. To na české straně nikoho příliš nezaujalo, a nakonec byl upřednostněn Volkswagen a pokračování značky Škoda.

Další generace Twinga již nebyly tak nápadité a postupně zmizela i typická hravost a veselost první generace. To by se s chystanou čtvrtou mělo změnit.

Tento nejmenší elektrický model Renaultu má mít spotřebu 10 kWh/100 km a emise CO₂ na úrovni 75 % ve srovnání s průměrem evropských spalovacích vozidel prodávaných v roce 2023 během životního cyklu a nižší spotřebu surovin díky kompaktním rozměrům. Údajně dostane software založený na platformě Google Android, ale žádné další podrobnosti nejsou známy. Jak ale Luca de Meo při představení předobrazu nového Twinga naznačil, tak baterie nebude zbytečně příliš velká, když řekl: „Nemá smysl soutěžit s tím, kdo má největší baterii, lepší je zaměřit se na rychlost a efektivitu nabíjení s bateriemi úměrnými použití vozu.“ V souvislosti s chystanou novinkou de Meo připomenul, že majitelé elektrické Dacia Spring, která je vybavena baterií o kapacitě 28,3 kWh, ujedou denně průměrně jen 30 kilometrů.

Erpětka bude první

Jako první z trojice retrospektivně laděných menších modelů na platformě AmpR Small se ale objeví Renault 5 E-Tech, a to již v prvním čtvrtletí roku 2024. Poskytne dojezd až 400 km a jeho základní cena by se měla pohybovat okolo 25 tisíc eur, tedy v přepočtu o něco více než 600 000 Kč. Renault potvrdil i sportovní verzi s přídomkem Alpine. Další retro elektrický model Renault 4 by měl dorazit v roce 2025. Pravděpodobně se bude jednat o crossover.

Na starost chystané elektromobily dostala nová divize pro elektromobily a software Renaultu, která se jmenuje Ampere. Formálně byla založena 1. listopadu 2023 a dostala i vlastní logo (je to opět varianta na známý kosočtverec) a také manažerský tým, jehož úkolem je „demokratizovat elektrická auta v Evropě“. Dostupnou cenu mají zajistit ve srovnání se současnými elektrickými modely značky Renault až o 40 % nižší výrobní náklady. Cena baterie má být oproti nim na polovině, pohonného ústrojí a platformy o čtvrtinu nižší a 15 % se má ušetřit i na karoserii. Velké rezervy se mají nalézt ale i v logistice a dodavatelských řetězcích.

V plánu má divize Ampere uvést do roku 2031 na trh celkem sedm vozů, prodat 1 milion vozů a dosáhnout obratu 25 miliard eur. Celý projekt dosud podporovala skupina Renault, ale odštěpením divize Ampere vstoupil do nové fáze, která pravděpodobně v první polovině roku 2024 povede ke zvýšení kapitálu kotací na burze. Navíc se očekává injekce kapitálu od aliančních partnerů, tedy automobilek Nissan a Mitsubishi, které se již zavázaly investovat 800 milionů eur. Očekává se i spolupráce s firmou Qualcomm. A těžit z nové divize bude nepochybně i značka Dacia a chystané modely Renaultu se stanou také základem pro nový Nissan Micra a malý model od značky Mitsubishi.