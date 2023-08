Poznejte 10 rozdílů: Otestovali jsme nové mitsubishi od Renaultu

Badge engineering: Značková „turistika“ s možnými riziky Tzv. badge engineering není v autobranži ničím neobvyklým. Zejména v oblasti lehkých užitkových dodávek a pick-upů se hojně rozšířil. Ve velké míře se ovšem běžně používá i u osobních automobilů, a to i historicky. A nemusíme chodit daleko. Vždyť třeba i taková Lada VAZ-2101 byla v podstatě Fiatem 124 a Dacia 1300 zase Renaultem 12. Historie zná hodně dlouhý seznam takovýchto aut. A některé dnešní modely Suzuki jsou jen přeznačenými toyotami. To se nebavíme o půjčování v rámci jednotlivých koncernů. Cílem je snížit vývojové a výrobní náklady, ale také v případě potřeby zaplnit volné místo v portfoliu výrobce. Auto formátu, které jim zrovna chybí v nabídce a potřebují ho rychle, zkrátka „půjčí“, nalepí na něj svůj znáček, a je hotovo! Sedan Cimarron, upravená verze Chevroletu Cavalier, v 80. letech na dlouhá léta pošramotil pověst značky Cadillac. První takové případy tzv. badge engineeringu sahají v USA až sto let zpět. Naplno je tam začali uplatňovat giganti jako General Motors a Chrysler u svého širokého portfolia značek. A taktéž British Motor Corporation po soustředění domácích značek pod jednu střechu. Uplatnění badge engineering ovšem nemusí být při nevhodné volbě „dárce“ bez rizika, a to zejména z hlediska image. V 80. letech se o tom přesvědčil Cadillac, když přišel s malým sedanem Cimarron. Tato vyšperkovaná verze plebejského Chevroletu Cavalier se totiž nesetkala s příliš velkým pochopením a na dlouhá léta pošramotila pověst Cadillaku. U Aston Martinu zase rádi rychle zapomněli na model Cygnet. Této vyšperkované Toyoty iQ se místo plánovaných čtyř tisíc kusů prodalo jen sto padesát. Pověsti Saabu nepřispěly experimenty s upravenými SUV od GM (modely 9-7X a 9-4X) a lehce upravené Subaru Impreza (9-2X) si vysloužilo hanlivou přezdívku Saabaru. Neobvyklý byl i Saab-Lancia 600 (Lancia Delta). U Alfy Romeo zase neradi vzpomínají na propadák jménem Arna, což byl upravený Nissan Cherry.