EURO 2024: Míříte za fotbalem do Německa autem? Překontrolujte si pojistku

Vzhledem k tomu, že se fotbalové Euro 2024 koná v sousedním Německu, chystá se minimálně na české zápasy řada fanoušků vlastním autem. Je to možná jen výlet, ale i na něm byste měli být stejně pojištěni jako na dovolenou. V případě nehody, poruchy či úrazu byste bez pojištění zaplatili násobně více, než kolik utratíte za dopravu, vstupenky a pobyt.

Pomoc může být drahá

V největším saském městě Lipsku se reprezentace utká 18. června s Portugalskem. Řada fanoušků přicestuje osobními automobily, protože vzdálenost mezi Prahou a Lipskem zvládnou za dvě a půl hodiny, další využijí železniční nebo autobusovou dopravu.

Do vzdálenějšího Hamburku, kde se čeští fotbalisté střetnou 22. června s Gruzií a 26. června s Tureckem, trvá cesta z Prahy autem šest a půl hodiny, zatímco vlakem necelých sedm hodin.

Čeští návštěvníci Eura přitom musí počítat s tím, že bez pojištění zaplatí v případě nehody nebo poruchy automobilu více než doma. V cenách oprav a dalších služeb se totiž odráží vyšší německé náklady na zaměstnance a jsou uzpůsobeny místním příjmům.

„Průměrné náklady na repatriaci, tj. na převoz automobilu a posádky z Německa do vlasti, činily v loňském roce 32 673 Kč a průměrné náklady na vyproštění včetně odtahu vozidla 18 829 Kč,“ dodal Lukáš Soural, ředitel Europ Assistance. „Nejčastějšími událostmi, které jsme z pojištění pokrývali, byly odtahy automobilů, silniční asistence a poskytnutí náhradního vozidla, klientům jsme pomáhali i při úhradě náhradního ubytování nebo přeložení nákladu.“

Ještě než odjedete si tedy dobře zkontrolujte, jak jste na tom s pojištěním auta. Máte jen povinné ručení? To vám v případě nehody nebo poruchy, ať už v Česku nebo v zahraničí, nijak nepomůže. To totiž kryje jen ty škody, které způsobíte vy svým autem. Ti, kteří mají havarijní pojištění mohou být poměrně v klidu. Jen si raději zkontrolujte, jaké máte pojistné limity, jaké máte sjednány asistenční zásahy a co konkrétně jste si v rámci havarijního pojištění zaplatili. Máte pojištěnou jen opravu ne místě? Nebo i případný odtah domů? A co náhradní vozidlo nebo hotel? Každá pojišťovna má jiný obsah havarijní pojistky, fakticky ale záleží na vás, co vše si chcete připojistit.

Speciální, a ne moc drahá pojistka

Většina pojišťoven také například k cestovnímu pojištění pro vás nabízí také speciální cestovní havarijní pojištění pro vaše auto. Může být sjednáno i na velmi krátký čas, nestojí mnoho, ale v případě problému v zahraničí je velmi přínosné. Například Kooperativa má takové připojištění s názvem Holiday, které můžete sjednat na jeden a ž 10 dnů za 450 Kč a na 11 – 30 dnů za 700 Kč. Za to máte třeba 24hodinový servis v češtině na telefon, případné ubytování, zapůjčení náhradního auta nebo odtah auta domů.

Obdobné služby ale nabízí snad všechny tuzemské pojišťovny. Direct má v krátkodobém havarijním pojištění třeba i střet se zvěří nebo vandalismus. Pozor ale dejte na to, na jak dlouho po vás pojišťovna chce havarijní pojistku uzavřít. Může se stát, že minimum bude i několik měsíců, doporučujeme hledat jinde.