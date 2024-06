Na jízdu Československem vyslal veterány prezident Pavel, ujedou tisíc mil

Původně se závod konal v letech 1933 až 1935 pod záštitou prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. První obnovený ročník se jel roku 1970. Od roku 2015 se závod jezdí každoročně.

Letošní start v Opletalově ulici před budovou Autoklubu ČR si nenechaly ujít desítky lidí, se závodníky v dobovém oblečení se fotí a mávají jim. Podívat se přišel i prezident Petr Pavel, který společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou převzal záštitu nad závodem. Se závodníky se pozdravil a podebatoval.

„Pro mě je to krásný dotek s historií, ale zároveň s technikou, protože nejenom, že tady navazujeme na něco, co má dlouhou tradici pro ještě bývalé Československo, ale také je to zároveň ukázkou umu našich techniků a výrobců automobilové a motocyklové techniky,“ okomentoval. Dodal, že zcela určitě by se závodu zúčastnil, kdyby měl „takové krásné auto“.

Na start se postavily posádky z Česka, Slovenska, Polska, Nizozemska, Německa, Rakouska a také jedna česko-ukrajinská smíšená posádka. Mezi 120 vozy jsou i čtyři, které jely původních 1000 mil v 30. letech minulého století. Aero 750 Sport bylo postaveno speciálně pro tento závod, s vozem Praga Alfa zvítězil v roce 1933 Petr Mucha, třetím vozem je Tatra 77 z roku 1934 a jako čtvrtý pamětník se letos poprvé představí vůz Jawa 750, se kterým v roce 1934 startoval Antonín Vitvar.

Lidé mohou závodníky během dne vidět například v Kolíně či v obci Polná. Dál trase vede před Brno a Lednici do Bratislavy. Po obrátce v Bratislavě přijedou vozy zpět do Prahy, závod skončí v sobotu 15. června mezi 17:00 a 19:00 před budovou Národního technického muzea v Praze na Letné.