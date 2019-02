Z povinné výbavy aut zmizela reflexní vesta. Ministerstvo tvrdí, že ne

Ministerstvo dopravy zjednodušilo technickou výbavu vozu. S prvním říjnovým dnem loňského roku vstoupila v platnost vyhláška č. 208/2018 Sb., která novelizovala vyhlášku o schvalování technické způsobilosti auta a o technických podmínkách provozu vozidla na pozemních komunikacích (č. 341/2014 Sb.). Nově tak v autě nemusíte vozit například náhradní žárovky, které většina řidičů stejně neumí vyměnit, nebo pojistky či za určitých podmínek rezervní kolo. A z lékárničky mohli řidiči vyřadit spoustu věcí.

Česká republika byla jednou z posledních zemí, kde zákon řidičům nařizoval tuto výbavu vozit. Vyhláškou ministerstvo mnohé zjednodušilo a jde vlastně cestou Rakušanů, kteří také v autě nemusí vozit vše od baterky až po žárovky, ale jejich výbava se váže převážně k řidiči a je spíše na jeho zodpovědnosti, jak chce být na případné nesnáze připravený. Podrobný přehled změn najdete zde.



Jenže málokdo si všiml, že po novelizaci vypadla z vyhlášky, a tedy z povinné výbavy vozu, také doporučovaná a odborníky tolik diskutovaná reflexní vesta. Ta už je uvedená jen v zákoně o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., podle kterého ji na sebe řidič musí obléct v případě, pohybuje-li se po vozovce mimo obec při nouzovém stání. V obci povinnost nosit reflexní prvky neplatí.

Odborníci mezeru v zákoně kritizují, protože tato novinka může vést ke spekulacím při technické i silniční kontrole auta, ale také ke snížení bezpečnosti na silnicích.

„Divím se, že si toho skoro nikdo nevšiml. Všichni se po novelizaci této vyhlášky omezili na informace o žárovkách, pojistkách a obsahu lékárničky. Díky tomu nám málem uniklo velké téma viditelnosti účastníků silničního provozu a možných komplikací spojených s chybějící vestou ve vozidle,“ komentuje situaci dopravní specialista Martin Bednář ze společnosti Dekra, který na díru v paragrafech upozornil.

Dodal, že je nezbytné řidiče na absenci vesty v povinné výbavě upozornit, protože ta by měla být ve vyhlášce jasně a kompletně definovaná, aby nedošlo v praxi ke spekulacím a dohadům o výkladu zákona. Teď si totiž musí řidiči nutnost mít vestu v autě odvodit.



Ministerstvo trvá na tom, že vesta součástí povinné výbavy zůstala. Ve vyhlášce však fakticky není. Redakce iDNES.cz proto požádala o výklad experta na dopravní právo Michala Dlabolu. „Je třeba rozlišovat mezi povinnou výbavou, čili mezi tím, co musí být ve vozidle vždy, a mezi tím, co musí mít na sobě řidič někdy. A vzhledem k tomu, že reflexní vesta od 1. října 2018 vypadla z vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je nepochybné, že už není součástí povinné výbavy,“ upozornil Dlabola.

Stejně to vnímá i expert na bezpečnost v dopravě Roman Budský z nové bezpečnostní platformy Vize Nula. „Reflexní vesta už není vyjmenována v povinné výbavě vozidel. Těžko říci, zda jde o omyl či záměr ministerstva,“ poznamenal.

Samotné provedení oděvních doplňků je specifikováno ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., která definuje retroreflexní oděvy: Oděvními doplňky mohou být blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy. "Z toho vyplývá, že smíte použít obě dostupné barevné varianty reflexních vest, ale musí odpovídat požadavkům aktuální harmonizované evropské normy EN ISO 20471: 2013," upřesňuje Martin Bednář z Dekry.

Téma viditelnosti je přitom často diskutované a odborníci na bezpečnost silničního provozu často vestu připomínají. Od února 2016 je navíc v Česku zavedena povinnost být za snížené viditelnosti mimo obec vybaven reflexními doplňky i pro chodce. „Z tohoto důvodu se jeví absence reflexní vesty v povinné výbavě vozidla spíše jako omyl. Pokud k pochybení skutečně došlo, je na místě okamžitá náprava,“ apeluje Bednář.

Co to v praxi znamená? Řidič ji v autě vlastně vozit nemusí. „To znamená, že pokud bude řidič dělat cokoliv jiného než pohybovat se na silnici mimo obec při nouzovém stání kvůli nehodě, poruše, nebo nevolnosti, nikdo jej nemůže peskovat a pokutovat za to, že nemá ve vozidle reflexní vestu. Policie to nemůže řidiči vyčítat ani tehdy, pokud bude nouzově stát v obci nebo pokud bude nouzově stát mimo obec, ovšem nebude se pohybovat po silnici,“ vyložil zákon expert na dopravní právo Michal Dlabola.

Protože není vesta přímo uvedena ve vyhlášce, neměla by jako součást povinné výbavy vozu zajímat ani techniky na STK, kteří ji při technické zkoušce auta nesmí uvést do závad a hrozit tak řidiči, že jeho auto kvůli chybějící vestě neprojde STK. Kontrole totiž podléhají jen položky povinné výbavy.

Řidičům povinnost ale neodpadla, vzkázalo ministerstvo

Ministerstvo dopravy však tvrdí, že vesta je nadále povinná. „V povinné výbavě samozřejmě reflexní vesta zůstává, na tom se nic nezměnilo, protože je tato povinnost uvedena přímo v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Zákon je nadřazený vyhlášce, proto není potřeba psát o povinné reflexní vestě zároveň ve vyhlášce,“ uvedl ředitel odboru komunikace resortu dopravy Jakub Stadler s tím, že povinnost nejdřív byla ve vyhlášce a pak teprve byla upravena do zákona.

„Z vyhlášky, která prošla standardním připomínkovým řízením, byla tato z pohledu legislativy nadbytečná zmínka o reflexní vestě odstraněna bez změny samotné věci, tedy že reflexní vesta je dále povinná,“ doplnila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková a dodala, že pokud praxe ukáže nutnost dalších úprav vyhlášky, případně navrácení duplicity do vyhlášky ohledně reflexní vesty, pak je možné při další novelizaci část vyhlášky upravit.

„Podle ministerstva dopravy je nicméně povinnost v zákoně dostačující,“ vzkázala Rezková.

Bez vesty neriskujte, shodují se experti

I když není vesta vždy povinná, odborníci před jejich hromadným vyhazováním z aut varují. Řidiči by je měli kvůli vlastní bezpečnosti v autě mít. A ideálně ne jednu, ale i další pro spolujezdce. „Pokud nechcete riskovat svůj život nebo zdraví díky snížené viditelnosti při nepředvídatelných situacích, měli byste vestu i nadále vozit, a to vždy v dosahu řidiče. Doporučujeme vybavit vozidlo i vestami pro spolujezdce,“ poradil Martin Bednář z Dekry. Posledních osm let totiž každým rokem roste celkový počet dopravních nehod a za jeden z hlavních vlivů je považována špatná viditelnost.



Společnost Dekra se zabývá bezpečností na silnicích a už několik let organizuje projekt Nehodou to začíná, který je určený mladým řidičům a který jim vysvětluje, jaké bývají následky dopravních nehod. Více o projektu čtěte ZDE. Podle Bednáře má vesta na dění těsně po nehodě přímý vliv, protože minimalizuje škody způsobené po dopravních nehodách především při snížené viditelnosti mimo obec.

Při jízdě do zahraničí je třeba nastudovat požadavky pravidel silničního provozu příslušných států. Například v Rakousku, Itálii či ve Francii platí, že nejen řidiči, ale všichni cestující v autě, kteří musí v případě nehody, poruchy nebo mimořádné události vystoupit z vozu, musí mít oblečenou reflexní vestu.

I podle Romana Budského z Vize Nula je třeba vestu vozit v autě nadále. V autě stačí mít jednu. Řidiči by si ale měli dát pozor v případě cesty za hranice České republiky. „Při jízdě do zahraničí je třeba nastudovat požadavky pravidel silničního provozu příslušných států. Například v Rakousku, Itálii či ve Francii platí, že nejen řidiči, ale všichni cestující v autě, kteří musí v případě nehody, poruchy nebo mimořádné události vystoupit z vozu, musí mít oblečenou reflexní vestu,“ upozornil.

A stejně na řidiče apeluje i ministerstvo s BESIPem. „Ministerstvo dopravy a oddělení BESIP doporučuje využívat reflexní prvky i nad rámec zákonem daných povinností. (...) I v obci, kdy je sice rychlost vozidel nižší, ale i tak je zájmem každého řidiče a osádky vozidla použít reflexní prvek kdykoliv při nouzových situacích,“ zmínila mluvčí.



V praxi zřejmě neexistuje řidič, který by se svým autem nevyjel z obce. Lidé tedy musí počítat se situací, kdy budou muset z auta mimo obec na vozovku vystoupit a vestu obléci. „Vestu by ve vozidle měl mít. Přesto se tím vesta nestává jaksi automaticky součástí povinné výbavy vozidla,“ uzavřel právník Dlabola.