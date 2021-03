Porsche Taycan Cross Turismo. Elektrické kombi má i speciální nosič na kola

Loni prodala automobilka Porsche dvacet tisíc elektromobilů jménem Taycan. To je sice nejméně ze všech modelových řad, ale i tak jde o solidní úspěch. Poměrně drahý elektromobil na trhu zaujal a Porsche ho ve skutečnosti nestíhá vyrábět. V Evropě i v USA je model úspěšnější než konvenčně řešená Panamera. Velký zájem o Taycan tak odsunul i premiéru druhého modelu řady, v roce 2018 jako koncept Mission E Cross Turismo prezentovaného kombíku.

Ten konečně přijíždí a podle očekávání a předchozích oznámení automobilky nese jméno Taycan Cross Turismo. Je jednou z novinek na virtuálním autosalonu iDNES.cz (vstup zde).

Ačkoli je jasné, že jde jednoduše „jen“ o praktičtější a univerzálnější variantu Taycanu, Porsche auto přeci jen posouvá trochu jinam. Zatímco sedan je podle automobilky čistokrevné sportovní gran turismo, Cross Turismo má být auto s mnohem dobrodružnější povahou. Na důkaz toho jsou tu například nové plastové doplňky jako lemy blatníků, spojlery u nárazníků nebo prahy. Porsche ho neprezentuje jako kombi, ale jako CUV, tedy Cross Utility Vehicle.

S trochou nadsázky je tohle takové supersportovní Audi Allroad Quattro nebo Škoda Superb Scout. U Taycanu Cross Turismo je asi málo pravděpodobné, že s ním jeho majitelé budou chtít zamířit do terénu, nicméně Porsche auto vybavilo technicky tak, že lehčí terén skutečně elektromobil zvládne.

Auto má standardně vzduchový podvozek a mezi jízdními režimy je i jeden nazvaný Gravel mode, ve kterém dojde ke zvýšení světlé výšky podvozku o 10 mm oproti standardní „střední“ pozici. Podvozek zůstává zvýšený až do rychlosti 120 km/h. V rychlostech do 30 km/h lze zapnout i speciální režim, který je určený především pro překonávání příkrých zlomů třeba u ramp v podzemních garážích nebo při přejezdech nepříjemných retardérů – ale v případě potřeby může tento režim posloužit i pro pomalou jízdu horším terénem.

Tím ale možnosti podvozku nekončí. Porsche nabízí zákazníkům příplatkový balíček Off-Road Design Package, který umožňuje navýšit světlou výšku ještě víc. Oproti sedanu Taycan tak může Cross Turismo jezdit o 20–30 mm výš nad vozovkou. Na skutečné off-road výkony to samozřejmě není, na druhou stranu v kombinaci s kompletně zakrytým podvozkem se Taycan Cross Turismo skutečně nemusí bát třeba trochu rozbité štěrkové cesty.

Praktičnost, ale po svém

Porsche také slibuje univerzálnější možnosti využití auta vzhledem k lepší přepravní kapacitě. Ale i tady na to jde Taycan Cross Turismo po svém. Porsche zdůrazňuje především větší vstup do zavazadlového prostoru, jeho objem 446 litrů pak na první pohled nijak neohromí, ale v porovnání se 407 litry sedanu je to určitě vítaný pokrok. Po sklopení zadních sedadel lze do elektrického kombíku Porsche naložit až 1 212 litrů nákladu. To ale není vše – Taycan má malý zavazadlový prostor i vpředu, kam se vejde 84 litrů nákladu a rázem celkové číslo vypadá veseleji. V interiéru pak automobilka slibuje až o 40 mm víc místa nad hlavou.

To stále není vše. Porsche pro Taycan Cross Turismo připravilo i speciální střešní nosiče a boxy, které si mohou zákazníci pořídit jako příslušenství, pak se přepravní kapacita výrazně zvýší. Nejlepší z boxů nabídne objem 480 litrů a je navržen pro maximální rychlost až 200 km/h, kromě Taycanu ho lze použít i na modelech Macan, Panamera a Cayenne.

Pro Taycan Cross Turismo navrhli u Porsche také zcela specifický nosič jízdních kol, který lze umístit za záď vozu. Pojme jakákoli jízdní kola a dá se složit do úhledné ploché podoby, ve které má rozměry 26 x 75 x 89 centimetrů. Porsche pak s autem představilo i dvě nová elektrokola, která s vozem pózují na některých fotografiích. Jedno je zaměřené spíše na silniční využití, druhé na jízdu v terénu. Důležité je, že i s jízdními koly na nosiči lze bez problémů otevřít víko zavazadlového prostoru.

Digitální Taycan

Kromě těchto odlišností a celkově praktičtějšího zaměření jinak Taycan Cross Turismo v mnohém odpovídá svému sourozenci s trochu plošší karoserií. Porsche u něj nabízí přehršel různých asistenčních systémů a jízdních režimů, samozřejmostí je bohatá výbava, ve které se možnostem příplatků nekladou meze. Některé příplatky přitom může zákazník při prvotní koupi vynechat. Díky službě Functions on Demand, tedy funkce na vyžádání, lze některé prvky dokoupit později i během vlastnictví vozidla.

Konkrétně jde o sadu čtyř prvků: pokročilého aktivního udržování v jízdním pruhu (Active Lane Keep Assist), chytrou navigaci Porsche Intelligent Range Manager, pokročilý posilovač řízení s proměnným účinkem (Power Steering Plus) nebo ještě chytřejší adaptivní tempomat Porsche InnoDrive (tady je vyžadován standardní adaptivní tempomat, který je sám o sobě za příplatek). Většinu funkcí lze aktivovat třeba i jen na měsíc formou předplatného, možné to není jen u pokročilého posilovače řízení.

Porsche se dále u novinky chlubí špičkovou aerodynamikou (součinitel odporu vzduchu má hodnotu 0,26), vysokým podílem hliníku a dalších lehkých materiálů v konstrukci auta nebo špičkovou pasivní bezpečností a samozřejmě vyladěným podvozkem, který nabídne perfektní jízdní zážitky.

Rychlost a zase rychlost

Od zahájení prodeje, ke kterému by mělo dojít někdy letos v létě, bude Taycan Cross Turismo k mání ve čtyřech provedeních. Standardem tu bude pohon všech kol (sedan Taycan dostal nedávno i verzi pouze s pohonem zadních kol) a auto má vždy silnější baterii Performance Battery Plus. Není jasné, zda časem Porsche nabídne i levnější varianty s menší baterií, ale může to být i tak, že roli „základního“ modelu bude hrát klasický sedan Taycan a Cross Turismo bude vždy určeno jen pro náročnější zákazníky.

Základní provedení kombi nese označení Taycan 4 Cross Turismo a disponuje výkonem 280 kW (380 koní), který lze krátkodobě s funkcí Launch Control navýšit na 350 kW. Díky tomu zrychlí téměř pětimetrové kombi (rozměry 4 974 x 1 964 x 1 409 mm) na stovku za 5,1 sekundy. Porsche Taycan 4S Cross Turismo zvládne stejnou disciplínu za 4,1 sekundy a to díky výkonové špičce 420 kW, standardní výkon je pak 360 kW (490 koní) a stačí na to aby auto jelo až 240 km/h (o 20 víc než základ).

Na vrcholu nabídky pak stojí dvě verze Turbo s běžným výkonem 460 kW (625 koní). Taycan Turbo Cross Turismo jej umí navýšit na 500 kW (680 koní), díky čemuž trvá zrychlení na stovku jen 3,3 sekundy, provedení Turbo S Cross Turismo pak umí krátkodobě až 560 kW (761 koní), což srazí čas na stovku na pouhé 2,9 sekundy.

Dojezd udává Porsche u jednotlivých modelů v rozmezí 388–465 kilometrů na jedno nabití, přičemž většina variant má dojezd hodně vyrovnaný a odlišnosti jsou v kilometrech, jen úplně nejsilnější Turbo S hlásí v údajích teoretické maximum „jen“ 419 kilometrů. Stejně jako standardní Taycan je auto postaveno na 800V elektrické architektuře, která umožňuje i bleskurychlé dobíjení u stanic s výkonem až 270 kW. Za pět minut tak lze auto nabít na dalších 100 kilometrů jízdy, nabití z 5 na 80 % kapacity baterie zabere v ideálním případě 22 minut a 30 sekund. Porsche také zákazníkům nabízí komfortní službu dobíjení, díky které se nemusí (u stanic, které ji podporují) vůbec zaobírat autorizací a platbou: auto se dobíjecí stanici samo identifikuje a začne se ihned dobíjet, účet za elektřinu pak Porsche zákazníkovi pošle jednou měsíčně.

Cross Turismo je součástí elektrické ofenzívy Porsche. Automobilka chce po celém světě do roku 2030 prodávat 80 % svých aut coby elektromobily a hodlá dosáhnout uhlíkové neutrality u všech vyráběných modelů. Ceny základního modelu začínají v Německu na částce 93 635 eur, v přepočtu tedy na necelých 2,5 milionech korun.