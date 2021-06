Za nezaplacené pokuty odebrání SPZ nebo botička. Návrh čeká v parlamentu

Návrh úpravy leží v Poslanecké sněmovně. Obdobnou pravomoc zřejmě dá na návrh bezpečnostního výboru obecním strážníkům u neuhrazených pokut, které za porušení dopravních předpisů uložily obce. Změny mají pomoci vymáhat postihy především od cizinců.



Policisté a celníci by měli mít podle návrhu přístup do nové propojené evidence nedoplatků za dopravní přestupky. Při kontrole by tak měli právo požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky v hotovosti či kartou. Pokud by řidič nedoplatek na místě neuhradil, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, ať zajede na nejbližší vhodné místo, kde by mu buď odebrali registrační značky, nebo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozu.



V současnosti vede podle ministerstva vnitra špatná vymahatelnost nedoplatků za dopravní přestupky k tomu, že lidé opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Řidiči kamionů nedodržují zejména takzvané sociální předpisy, tedy stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a odpočinek. Provozovatelé pak poškozují silnice přetíženými auty a řidiči překračují povolenou rychlost.

Návrh normy nyní čeká na jednání garančního výboru a třetí čtení (a hlasování) v parlamentu a v případě schválení poputuje do Senátu.