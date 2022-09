Přišli jste o SPZ? Nevyjíždějte, jde o papíry

Ostatně, právě proto dostali strážníci, policisté a celníci možnost zabavovat registrační značky za nezaplacené pokuty. Auto pak není možné používat, což se ukázalo jako dobrý nástroj k tomu, donutit řidiče dluhy uhradit.

Značky jsou absolutní povinnost

Každý, kdo chce s autem jezdit po silnicích, na něm musí mít obě registrační značky. Absence jedné je z pohledu zákona totéž, jako když chybějí obě. Řidič takového auta se musí připravit na pokutu v rozmezí pět až deset tisíc korun a k tomu na zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku. Jde o přestupek, který není možné řešit na místě, vždy je předán do správního řízení.

Nutno ale dodat, že zákon o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně paragraf 125, také říká, že stejný trest čeká i ty, kteří na autě mají značky, které však vozu nepřísluší. Pro úplnost ještě dodáme, že registrační značky nesmí být zakryté, nečitelné nebo upravené tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena jejich čitelnost.

Připomínáme, že na silnice není možné vyjet ani v případě, kdy upadlou značku dáte za okno. Nebo si registrační značky nakreslíte na papír a ten dáte do rámečku. V obou případech jde o přestupek.

Ukradená je stejný problém jako ztracená

Situace, kdy motorista přijde ráno k autu a zjistí, že mu chybí značka (nebo obě), je svým způsobem přijatelnější. V tomto případě důrazně doporučujeme ihned kontaktovat policii, protože značky nezmizely jen tak. A je dost možné, že je někdo použije třeba i k trestné činnosti. Třeba si je dá na auto, se kterým pak ujede od benzinky bez zaplacení.

Policisté vystaví protokol, který bude následně potřeba na registru vozidel při žádosti o vydání nových značek. Pamatujte, že pokud byla ukradena jen jedna značka, druhou bude chtít úřad vrátit. To vše je sice nepříjemné a zdlouhavé, ale ztráta značky během jízdy umí život znepříjemnit ještě o něco víc.

Může se to stát cestou do práce nebo třeba na chatu. Jakmile ale řidič zjistí, že ztratil registrační značku, musí auto okamžitě odstavit a nesmí pokračovat v jízdě. Pokud by pokračoval, riskuje právě výše zmíněnou pokutu a ztrátu řidičáku.

I v tomto případě je dobré kontaktovat policii. Nejen kvůli tomu, že někdo mohl značku najít a odnést na služebnu. Ale i proto, že ji mohl najít a použít k nepravostem. Na úřad už ale policejní protokol potřeba není. Nejdete totiž značky vyměnit kvůli krádeži, ale ztrátě. Nicméně i v tomto případě bude chtít úřad druhou značku zpět, aby ji v systému zablokoval.

Složitější to mají ti, kteří si pořídili registrační značku na přání. V případě jejich krádeže je ohlášení na policii opravdu absolutní nutností – vzhledem k jejich ceně jde o trestný čin. Problém je, že stejnou značku už úřad nevydá. V případě zájmu o novou značku na přání je tak potřeba vymyslet si jiný text a znovu si připravit deset tisíc korun.

Nové značky nejsou drahé

Na úřad můžete každopádně přijít kdykoli během úředních hodin, ale z vlastní zkušenosti doporučujeme se dopředu online objednat. Vyhnete se dlouhému a nepříjemnému čekání. Nové značky vyjdou na 450 korun, přičemž 50 korun z toho je správní poplatek. Motorkáři to mají levnější, platí jen za jednu značku.