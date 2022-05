eBay rozjel v Česku prodej autodílů. Automobilky se do něj nehrnou

Tržiště eBay má celosvětově 147 milionů kupujících ze 190 zemí světa. Pro některé trhy včetně toho českého nyní spouští program, jehož účastníkům z řad prodejců dílů a příslušenství nabídne speciální výhody jako například osobní podporu manažera eBay nebo službu automatického vytvoření nabídky (tzv. auto listing).

Automobilové náhradní díly a příslušenství patří celosvětově na eBay k nejprodávanějším kategoriím. Kvůli problémům s dodávkami polovodičů, kabelových svazků a dalších dílů stouply ceny nových aut a prodloužily se jejich dodací lhůty, růst postihl i segment ojetých aut. Čím dál víc lidí proto svá auta opravuje svépomocí a potřebné díly nakupuje i na internetových tržištích.

Podle dat, která má eBay k dispozici, zákazníci v USA každou sekundu koupí tři položky z kategorie autodílů a příslušenství, v Německu či Spojeném království je to pak jeden autodíl či příslušenství za sekundu. V Česku se jeden autodíl údajně prodá každých pět minut. „Jen za rok 2021 prodali Češi na eBay 21 000 dílů automobilových světel a dalšího příslušenství kupujícím z Německa, Spojených států, Francie, Spojeného království, Itálie a dalších zemí,“ tvrdí v tiskové zprávě Jenny Hui, generální ředitelka eBay Hong Kong, Taiwan a Global Emerging Markets.

S přílišným aktivním zapojením automobilek ale eBay nemůže počítat, jakkoli těmto aktivitám naopak nemůžou nijak bránit s ohledem na tzv. blokovou výjimku, která stanovuje, že servisní prohlídky předepsané výrobcem vozidla, opravy a výměny dílů může provádět za stanovených podmínek neautorizovaná opravna.

„Škoda Auto nepředpokládá své zapojení,“ uvedl k prodeji autodílů přes eBay třeba její mluvčí Pavel Jína. „S ohledem na aktuální situaci v automobilovém průmyslu, kdy čelíme zpomaleným dodávkám nových vozů, nedostatku komponentů, dílů a příslušenství, nevidíme v této platformě potenciál z pohledu autorizovaných dealerů značky Kia,“ říká třeba Kateřina Vaňková Jouglíčková ze zastoupení importéra. „Je doba, kdy není ničeho nadbytek, a proto se autorizovaní dealeři drží především ověřených a jistých prodejních kanálů, které jim zajišťují požadované zisky.“

Pilotní projekt na prodej dílů značky Ford přes eBay existuje v Německu a Británii, následovat by měla Itálie, Španělsko a Francie. „Pro menší trhy v tuto chvíli není zavedení tohoto projektu plánováno,“ řekl pro iDNES.cz Petr Burián z českého Fordu.

Opatrný postoj automobilek je celkem logický, protože by distribucí mimo obvyklé prodejní kanály svým způsobem braly část zisku dealerům. Pro samotné výrobce náhradních dílů to už ale příležitost může být. „Za Českou republiku a Slovensko zatím centrálně neplánujeme přímou účast na tržišti eBay s pneumatikami Continental,“ říká sice Magda Nagy, ředitelka divize marketing, dodává ovšem: „Je však možné, že pneumatiky našich značek budou na tržišti dostupné – přes některého z našich obchodních partnerů.“

Gábor Iffland z firmy Valeo už to vidí jinak: „Pro Valeo je e-commerce významným prodejním kanálem už dnes, protože máme několik typů výrobků určených přímo pro koncové uživatele. Jinými slovy – jde o produkty, které si řidiči mění nebo montují sami a nejezdí kvůli tomu do autoservisu. Jsou to například stěrače, žárovky, kabinové filtry, dezinfekční spreje pro autoklimatizaci. V České republice to jsou nejen klasické online obchody jako Alza, ale i tradiční maloobchodní prodejci autodílů a příslušenství jako AutoKelly (nyní LKQ), kteří již provozují e-shopy. V Polsku je naším velkým zákazníkem například portál Allegro (vlastník českého Aukra – pozn. red.), nebo specializovaný e-shop na auto příslušenství Autodoc, který dodává koncovým zákazníkům v několika evropských zemích.“