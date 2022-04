Firma přestěhovala produkci kabelů pro VW do Boleslavi, od pondělí vyrábí

V současnosti se v hale nad řekou Jizerou vyrábí kabelové svazky pro vozy Volkswagen Crafter a Transporter, v následujících týdnech a měsících se zde mají začít vyrábět také svazky přímo pro modely automobilky Škoda, jako první to bude končící Fabia Combi předchozí generace.

„Za pracovnicemi, které sem přijely z Ukrajiny, mohou dorazit také jejich rodiny,“ řekli člen představenstva Škody Auto Karsten Schnake a výkonný ředitel PEKM Kabeltechnik Jan Chabera při startu výroby.

Podle vedoucího oddělení nákupu pro konektivitu a elektriku Škody Auto Jana Melichara se bude v hale duplikovat asi padesát procent poptávky Škody Auto po kabelových svazcích od tohoto dodavatele. „Výroba na Ukrajině stále běží, bohužel vzhledem k bezpečnostním opatřením ten výstup není takový, jaký my potřebujeme, takže máme drobné nedodělky. Ale jsme schopni to nějak zajistit,“ okomentoval Jan Melichar.

Podle Chabery se začal řešit přesun výroby z Ukrajiny ihned po zahájení ruské invaze. Pracovnice do Česka z Ukrajiny přijely zhruba před dvěma týdny, ještě o uplynulém víkendu se dokončovala stavba výrobní linky, v pondělí 4. dubna se v hale vlastněné automobilkou Škoda vyrábělo poprvé a firmy při té příležitosti ještě dopodepsaly poslední části kontraktu.

Využita je nyní jen část prostor, nejpozději do srpna by se měla hala výrobou kabelových svazků zaplnit, každý den pak budou její bránu opouštět desetitisíce kabelových svazků pro modely různých značek koncernu; aktuálně je nejvíc v úzkých s nedostatkem kabelových svazků divize užitkových aut koncernu VW.

Firma PEKM (má v Liberci vývojové oddělení) plánuje přijmout nové zaměstnance přímo z Mladé Boleslavi a okolí. Zaškolování nového dělníka pro výrobu pak trvá několik dní.

Ruční práce

Zda do Česka přijedou i další zaměstnanci firmy z Ukrajiny, není zatím jasné. Záleží mimo jiné na zájmu dělnic v ukrajinském závodě. Ve výrobě s velkým podílem ruční práce, převažují ženy, jsou trpělivější, pečlivější. O moc větší automatizaci podle Jana Chabery nikde na světě v kompletaci kabelových svazků nenajdete. Pokud se o ní někdo pokouší, je to velmi drahé. Kabelové svazky pro auta jsou tak ze 70 až 80 procent ruční práce. Kromě jakýchsi stavů, na kterých se svazky „motají“, je na konci výrobní linky testují dělnice na speciálních strojích.

Útěk do krytu i na frontu

Do Mladé Boleslavi se přesunula výrobní linka přímo z ukrajinského Lvova, na přípravcích jsou popisky v ukrajinštině. Pětatřicet zaměstnankyň tvoří asi tři procenta zaměstnanců ukrajinské firmy, která je dceřinou společností PEKM a zaměstnává ve Lvově asi 1200 lidí. Původně mělo do Česka dorazit 50 pracovnic, 15 si jich však cestu rozmyslelo a zůstaly na Ukrajině. Karsten Schnake uvedl, že Škoda s přesunem výroby i zaměstnankyň do Česka pomohla. Podle něj se připravuje také přesun rodin pracovnic, pokud o to projeví zájem.

Kabelové svazky se budou podle Chabery nadále vyrábět i na Ukrajině, jde tak o duplikaci a zálohování výroby. Do ČR se z Ukrajiny přesunula pouze nově spuštěná linka, další linky již budou pořízené jako nové. „Zaměřujeme se na duplikaci, abychom právě výrobní prostředky a kapacitu mohli využívat i z ukrajinského závodu,“ uvedl Chabera. V případě jakýchkoliv významnějších omezení na Ukrajině by tak měla firma v ČR výrobu z omezené části nahradit. Schnake i Chabera ovšem zdůrazňují, že výrobu na Ukrajině chtějí udržet. Výroba ve Lvově běží 7 dní v týdnu ve dvou směnách. Chabera dodává, že během směny musí dělníci občas do úkrytu před bombardováním, aktuálně je situace o něco lepší.

Jan Melichar popisuje dramatické okolnosti stěhování výroby z Ukrajiny. Výrobní linka vypadá vlastně jednoduše, přesto trval přesun pět týdnů. Obrovský problém byl s dopravou. „Stalo se nám to i s vyrobenými díly z Ukrajiny. Řidič odstavil kamion na dálnici u krajnice a šel bojovat,“ popisuje, řešením bylo najít řidiče nad 60 let věku, kteří nemuseli narukovat do války. Pracovnice odvezl autobus. Aktuálně přebývají v 8 bytech po třech až šesti lidech.

Karsten Schnake uvádí, že automobilka hledá další strategicky umístěné lokace, kde chce mít zástupné dodavatele dílů, jmenuje Rumunsko, Bulharsko, Maroko - tam se výroba kabelových svazků rozběhne za několik týdnů. Podle informací agentury AP Audi, prémiová značka koncernu VW, ještě pokukuje po lokalitách v Mexiku a možná i v Číně.

Automobilka se v příštích generacích svých modelů zaměří na standardizaci, unifikaci komponent, která povede ke snižování komplexity a větší zastupitelnosti dodavatelů. Aktuálním krizovým řešením by podle Schnakeho mohlo být omezení komplexity nabídky variant jednotlivých modelů a výbav, automobilka k tomuto kroku přistoupit nechce. Zjednodušování a unifikaci ilustruje v rámci koncernu VW nová architektura MEB určená pro výhradně bateriové modely. Platforma, na které stojí mimo jiné Škoda Enyaq, má jen několik málo variant hlavního vysokonapěťového svazku, který využívají různé modely. Právě Enyaq ovšem pocítil dopady války o Ukrajinu nejvíc. Výroba se zastavila brzy po jejím vypuknutí.

Případ Enyaq

Nyní přesunutá „boleslavská“ výroba kabelových svazků podle Jana Melichara zastavení výroby modelu Enyaq neřeší. Hlavní kabelový svazek pro tento vůz dodává jiná společnost vyrábějící v ukrajinském Žitomiru. Navíc bez tohoto centrálního (nízkonapěťového) svazku nelze auto postavit (je páteří systému schovanou v nejhlubších útrobách vozu); svazky vyráběné nově v Boleslavi si lze představit jako jednodušší jednotlivé větve připojované k tomuto centrálnímu kmenu (jde například o kabely pro ovládání stahování oken).

Podle Melichara se ovšem v Žitomiru výrobu na jednu směnu již podařilo obnovit, dokonce dříve, než se očekávalo. Současná denní výroba je asi 100 kusů svazků za den a po zavedení druhé směny by se měla zdvojnásobit.

Výroba Enyaqu se tak bude rozbíhat jakmile dorazí dodávky z Ukrajiny, ovšem prozatím v omezeném taktu, s cílem obnovit plnou kapacitu výroby v boleslavském závodu, jakmile to dodávky kritických komponentů z Ukrajiny umožní.

Jan Melichar prozrazuje, že provozovatel žitomirské továrny firma Kromberg&Schubert dokonce plánuje v provozu postavit bunkr, do kterého se zaměstnanci budou moci ukrývat.

Karsten Schnake pro iDNES.cz uvádí, že aktuálně pracuje pro koncern VW na Ukrajině 55 tisíc lidí u různých dodavatelů, v Rusku jich má prý koncern mnohem méně.