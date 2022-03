Elektromobilita připraví o práci až půl milionu lidí, varují dodavatelé dílů

Čistě elektrický přístup v evropském automobilovém a dodavatelském průmyslu pravděpodobně povede ke ztrátě přibližně půl milionu pracovních míst během příštích dvaceti let. Vyplývá to ze studie, kterou zadalo evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA a zveřejnil ji německý magazín Focus. CLEPA v té souvislosti kritizuje Brusel, že zcela ignoruje jinou cestu ke snížení emisí – tzv. zelená syntetická paliva.

Byly zkoumány tři scénáře – do roku 2030 by měl podíl nově prodávaných elektromobilů činit víc než 50 procent, téměř 80 procent a téměř 100 procent ze všech nových aut. Navyšování tohoto podílu znamená pokles počtu pracovních míst spojených s výrobou vozů. Automobilový průmysl zajišťuje víc než pět procent celkové zaměstnanosti ve výrobě ve 13 nejvýznamnějších členských státech EU, kde se auta vyrábějí, přičemž víc než 60 procent těchto pracovníků je zaměstnáno u dodavatelů.

Studie, kterou vypracovala poradenská společnost PwW Strategy & Erstellte, předpovídá, že víc než dvě třetiny dopadu na zaměstnanost se projeví již v letech 2030 až 2035 a mohou činit až půl milionu lidí. Zároveň vyvrací tezi, že tito lidé najdou práci v souvisejících oborech, především ve výrobě baterií. Dodavatelé budou z tohoto hlediska postiženi významně víc než výrobci.

„Studie uvádí, že až 70 miliard eur (70 procent) přidané hodnoty elektrického pohonu bude spojeno se zpracováním materiálů pro baterie, výrobou bateriových článků a modulů a montáží bateriových systémů,“ napsal Focus. „Tyto činnosti nebudou nutně probíhat ve stejných podnicích nebo ve stejných regionech, protože vyžadují výrazně odlišné dovednosti a znalosti ve srovnání s konvenčními technologiemi hnacích ústrojí, a proto nebudou poskytovat příležitosti pro většinu dodavatelů automobilového průmyslu zaměřených na hnací ústrojí, zejména pro malé a střední podniky, které představují přibližně pětinu pracovní síly v dodavatelském automobilovém průmyslu.“

Předchozí výzkum CLEPA ukázal, že výroba baterií nabízí relativně více pracovních míst pro akademicky vzdělané síly a méně pro mechaniky, kteří v současné době vyrábějí díly související se spalovacími motory. Zatímco výrobci automobilů by měli lepší možnosti přesunout zaměstnance na jinou práci, specializovaní dodavatelé takovou možnost nemají. Stejně tak je nepravděpodobné, že by se významnější část zaměstnanců těchto dodavatelů mohla přesunout do jiných oblastí souvisejících s elektromobilitou, tedy například vývoje softwaru nebo budování infrastruktury.

Generální tajemnice CLEPA Sigrid de Vries proto varovala před tím, aby se zapomínalo na ekonomický a sociální dopad transformace na dodavatelský průmysl. Říká rovněž, že to byl právě on, kdo vyvinul mnoho technických řešení pro automobilový průmysl. Vyslovuje se pro regulační rámec, „který je otevřený všem dostupným řešením, jako je využití hybridních technologií, zeleného vodíku a obnovitelných udržitelných paliv“. To podle ní povede k dalšímu pokročilému vývoji.

Prezidentka německého Sdružení automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová rovněž zopakovala požadavek „otevřenosti vůči technologiím a inovacím“. Je podle ní třeba zajistit, aby evropská zelená dohoda nezakazovala žádné technologie a podporovala nejen zavádění e-mobility, ale také vytvářela pobídky pro investice do vodíku a e-paliv (více o syntetických palivech čtěte zde).