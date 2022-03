Leasingové firmy čeká snižování marží i problémy s elektroauty

„Nejsou, zeptejte se příští týden,“ zněla univerzální odpověď prodavačů v socialismu v podstatě na většinu zboží. „Nejsou, počkejte si osm, deset, dvanáct měsíců,“ říkají teď prodejci aut. Krize v automobilovém průmyslu trvá. Nejsou polovodiče, nejsou kabely a některé další díly. Dodací lhůty se prodlužují a auta zdražují. Automobilky proto při výrobě dávají přednost dražším modelům s vyšší marží, aby aspoň částečně zachránily svoje zisky, dealeři sázejí na servis a učí se prodávat ojetá auta.

Leasingové společnosti, poskytující operativní leasing oblíbený zejména u firemních zákazníků, ale získaly nový, nečekaný zdroj příjmů. Pro jistotu, kdo by nevěděl: u operativního leasingu se na rozdíl od finančního leasingu neskládá na začátku určité procento z ceny vozu, ale na konci smlouvy se zákazník nestává majitelem auta. Platí jen pravidelné měsíční poplatky a na závěr auto vrací leasingové společnosti. Zjednodušeně jde o formu dlouhodobého pronájmu.

A současná situace krátkodobě leasingovým společnostem nahrává. Je málo aut, je proto možné navýšit ceny, zároveň se poměrně masivní zisky realizují z prodeje vrácených aut, které zákazníci používali většinou tři až čtyři roky. Když se smlouvy uzavíraly, leasingovky prováděly kalkulace splátek na tehdy odhadované zůstatkové hodnoty. Jak ale stoupla cena ojetých aut, protože je o ně enormní zájem, leasingovkám najednou přicházejí nečekané příjmy. Za vrácenou čtyřletou ojetinu dostanou mnohem víc, než předpokládaly,

Zisk i ztráta

Jenže ve výše uvedeném je zároveň skryta pro leasingové firmy past pro další období. Kvůli nedostatku aut chtěli zákazníci prodlužovat stávající smlouvy, čímž se leasingovky dostávají do situace, že místo nových a zánovních aut budou najednou provozovat podstatné procento vozů 4–6 let starých. A to je dražší.

„Predikce zůstatkové hodnoty vozu na konci leasingu ovlivňuje výši pravidelné měsíční splátky, kterou zákazník za operativní leasing hradí. Není ale zdaleka jedinou položkou,“ mírní představu o velký ziscích Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace.

„Měsíční splátka zahrnuje i očekávané výdaje na předepsaný servis a údržbu vozidel, na pojištění, na výměnu a uskladnění pneumatik a podobně. V poslední době dochází k razantnímu navyšování cen všech těchto vstupů. Dalším faktorem, který eliminuje efekt zvyšování zůstatkových cen, je celková situace na trhu s novými automobily, tedy jejich zdražování a dlouhé dodací lhůty. Nedostatek vozidel řeší někteří zákazníci prodlužováním stávajících cyklů operativního leasingu, nejčastěji o rok nebo o dva. Současné automobily jsou sice na takové technické úrovni, že prodloužení leasingu nemá zásadní vliv na vývoj výdajů na servis a údržbu vozidel, přesto to s sebou určité vícenáklady nese.“ Například proto, že čtyřleté auto už musí na povinnou technickou kontrolu (STK) a přichází větší pravidelný servis.

Další tlak na leasingové firmy narůstá ze strany automobilek. Prodejní kanál na operativní leasing je pro automobilku ten úplně nejdražší, protože je firmy nutí do co nejvyšších slev. V době hojnosti jsou leasingovky vítané, protože generují velký objem prodejů. Ovšem za velkou slevu, jejíž poskytování se teď automobilkám nehodí. I za ceníkové ceny jim zákazníci „trhají ruce“.

Interní úpravy

Že se slevy neruší, ale přece jen alespoň částečně omezují, potvrdilo iDNES.cz několik zástupců automobilek. V tuto chvíli nejde o dramatické snižování slev, ale automobilky nemají příliš velkou motivaci dávat někomu velké slevy, když se najde dost zákazníků, kteří auto koupí i za ceníkovou cenu, jen aby ho dostali. Přesto k velkým změnám zatím nedochází, ovšem některé automobilky svoje interní „ceníky slev“ upravily.

O fleetové zákazníky samozřejmě nechce nikdo přijít. „Největší změnou je zpřístupnění fleetového programu a s ním spojených slev a dalších benefitů už při odběru 2 vozů během 12 měsíců,“ říká mluvčí Škoda Auto Česká republika Pavel Jína. „Velkoodběratelské podmínky řešíme ve spolupráci s autorizovanými prodejci vždy s každým zákazníkem individuálně a může je ovlivňovat několik faktorů, mezi které patří například délka kontraktu, počet vozů, složení modelů či způsob financování.“

„Je otázkou, jaká je přidaná hodnota operativního leasingu v dobách téměř neexistujících fleetových slev,“ říká Zbyněk Janeček, majitel nezávislého prodejce aut Azisfin a odborník na automobilový trh, který na různých pozicích prošel několika importéry v České republice. „Má smysl pro velké firmy, které si tak účetně snižují zadlužení za situace starého, dobrého auto světa, tj. hodně aut, málo zákazníků, velké slevy. Bez nich není z čeho vydělávat na provoz. Dalším problémem je, jak nyní počítat zůstatkové hodnoty. Bude za tři roky situace stejná jako dnes, nebo se všechno vrátí do normálu? Když leasingové společnosti špatně odhadnou zůstatkovou cenu, prodělají obrovské peníze.“

Jaroslav Krutilek ale o budoucnost leasingu strach nemá: „Je zřejmé, že doba, kdy je na trhu nedostatek zboží, v našem případě osobních automobilů, není úplně nakloněna velkým slevám. V tomto ohledu je určitě vyjednávací pozice leasingových společností nyní složitější než ve standardních časech. Operativní leasing má tu výhodu, že dokáže flexibilně reagovat na aktuální vývoj. Řada leasingových společností například nabízí pronájem mírně ojetých vozidel, který u některých zákazníků dokáže vykrýt současný nedostatek nových aut. Dalším řešením je už zmiňované prodlužování leasingových cyklů.“

Zabije elektromobilita leasing?

Velkou neznámou je, jak s operativním leasingem zahýbá budoucí masivnější rozvoj elektromobility. „Elektrické vozy si dnes pořizují hlavně firmy, velká část těchto vozidel je provozována právě formou operativního leasingu,“ říká Jaroslav Krutilek. „Je to logické. Ceny elektromobilů jsou vysoké, a proto zákazníci hledají co nejhospodárnější způsob jejich pořízení. Při operativním leasingu uživatel splácí pouze tu část z hodnoty vozu, která odpovídá době pronájmu. Amortizace je rozložena do pravidelných měsíčních splátek a klienti neplatí žádnou počáteční akontaci. Díky tomu mohou ušetřené peníze investovat do svého podnikání.“

Jenže spočítat jejich budoucí zůstatkovou hodnotu bude velmi složité. Ojetých elektromobilů je zatím na trhu jen velmi málo. Podle aktuální zprávy společnosti AAA AUTO čítala v únoru letošního roku česká nabídka ojetin téměř 88 tisíc aut, z nichž pouze 304 bylo plně elektrických. Dá se čekat, že jejich zůstatkové hodnoty budou padat rychleji než u spalovacích vozů, otázkou také je, jaké dotace na ně bude poskytovat stát a naopak jaké slevy nabídnou leasingovkám automobilky. To vše operativnímu leasingu zrovna nenahrává.

Budou mít leasingové společnost vhodný projekt pro vhodnou dobu? „Přichází doba, kdy bude zapotřebí aktualizovat zaběhnuté obchodní modely, aby odpovídaly měnícím se nárokům a potřebám zákazníků.“ Uvědomuje si Jaroslav Krutilek. „Může jít například o různé formy sdílení vozidel. Auto bude více vnímáno jako služba. Klient bude například platit paušál, který nebude vázán na konkrétní vozidlo, ale poskytovatel leasingu mu vždy zajistí potřebnou mobilitu. Právě operativní leasing je pro taková řešení optimálním nástrojem.“