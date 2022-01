Ojetiny vládnou Česku, prodá se jich třikrát víc než nových aut

Podle mluvčí Cebie Barbory Minksové trh loni po otevření prodejních míst výrazně ožil. „Postupně se začaly zvyšovat dovozy ojetých aut, které byly celkově nejvyšší za posledních 13 let. Proti předpandemickým letům i tak ale na trhu chyběla velká část vozidel, a to kvůli snížené výrobě nových aut, která vedla k tomu, že si firmy i lidé ponechávali svá auta déle než dříve, případně se prodlužovaly operativní leasingy. Nejvíce se to projevilo ve snížené nabídce zánovních a mladých ojetých aut,“ podotkla.

Ceny ojetých aut se tak v průměru navýšily o zhruba 30 000 korun, a to navzdory skutečnosti, že z trhu postupně vymizela část mladších ojetých vozů. Některé modely zdražovaly více a jiné pomaleji, k nárůstu cen však došlo prakticky u všech.

Aktuální čísla jsou v souladu s dlouhodobým trendem, kdy se v České republice ročně prodá přibližně třikrát více ojetých aut než nových. V loňském roce se v tuzemsku prodalo 207 tisíc nových osobních automobilů.

Do Česka se loni dovezlo 185 663 ojetých osobních aut, což bylo nejvíce od roku 2008. V meziročním porovnání jde o nárůst o 23,2 procenta.

Loni se také zvýšilo průměrné stáří prodávaných ojetých aut s českým původem, a to ze 7,1 roku na 7,7 roku. Bylo to dáno především menší nabídkou mladých a zánovních vozů. Průměrné stáří všech ojetých aut zůstalo na 9,5 roku. V uplynulém roce se do Česka dovážela v průměru mladší vozidla než v předchozím roce. Zatímco předloni činilo průměrné stáří dovezených aut 10,7 roku, loni kleslo na 10,4 roku.

Zatímco předloni se prodávalo 55,7 procenta aut po prvním majiteli, loni klesl jejich podíl na 46,4 procenta, což je další známkou toho, že si lidé ponechávali nová auta déle než v předchozích letech. Průměrná hodnota na tachometrech u prodávaných ojetých osobních vozů klesla loni meziročně ze 162 000 km na 156 000 km. Manipulaci s tachometrem přitom vykazuje stále každé zhruba třetí prodávané vozidlo.