Budoucností aut je elektro, mobilita na předplatné i samořízené a létající vozy

K rozšíření elektromobilů napomůže jejich zlevňování. Téměř tři čtvrtiny dotázaných míní, že do roku 2030 se náklady na elektromobily sníží na úroveň vozů se spalovacím motorem. Masové prosazení elektromobilů ovšem závisí na výrazném zrychlení jejich nabíjení. To u většiny současných nabíjecích stanic trvá přes tři hodiny. Řidiči by ale na cestách potřebovali dobíjet nanejvýš za 30 minut, uvedlo 77 procent manažerů. Stejný podíl věří, že elektromobily jsou schopné se rozšířit i bez státních dotací.

Celkem 1 100 oslovených manažerů vesměs předpovídá, že elektromobily budou do roku 2030 tvořit přibližně polovinu nově prodaných vozů v USA, západní Evropě, Japonsku i Číně. Dokonce i v Brazílii a Indii by to mohlo být 40 procent. Údaj za Česko průzkum neobsahuje.

Samořízené vozy budou do konce desetiletí komerčně dostupné ve velkých městech v západní Evropě, USA, Japonsku i Číně. Myslí si to většina oslovených. Létající vozy budou k dispozici ve většině velkých měst do roku 2035, očekává 58 procent respondentů. Vývoj a testování létajících aut a plány na jejich sériovou výrobu jsou v pokročilých fázích hlavně v Číně, USA, Británii, Německu, ale i na Slovensku.

„Snad každý aspekt automobilového průmyslu, od vývoje přes výrobu až po prodej, projde hlubokými změnami. Rozdílné schopnosti přizpůsobit se trendům rozdělí sektor na nové vítěze a poražené. Pro Česko je životně důležité, aby zůstalo v první skupině,“ upozornil automobilový expert české pobočky KPMG Jan Linhart.

Manažeři se nejvíc obávali přetrvávání problémů v dodavatelských řetězcích. Víc než polovina respondentů byla velmi až extrémně znepokojena nedostupností nebo cenou oceli, hliníku, mědi a lithia do baterií. Pětapadesát procent dotázaných zneklidňoval nedostatek pracovníků, který trápí obzvlášť USA. Padesát sedm procent oslovených mělo strach, že v příštích pěti letech stoupne složitost a nákladnost obchodních pravidel a cel.

Padesát tři procent respondentů přitom věřilo, že v autoprůmyslu porostou v příštích pěti letech zisky. Obavy o budoucí ziskovost vyjádřilo 38 procent dotázaných. Devět procent nemělo jasný názor. „Optimismus ohledně zisků se lišil podle jednotlivých států. V USA ho sdílelo 66 procent dotázaných, ale v Německu jen 49 procent. To pro české automobilky navázané na Německo není dobrý signál. Navíc s válkou na Ukrajině je ziskovost autoprůmyslu ještě více nejistá,“ zdůraznil Linhart.

Průzkum předpovídá prosazování modelu označovaného jako předplatné aut. Předplacené vozy zákazníci nevlastní, ale pouze užívají. V tom je předplatné podobné operativnímu leasingu. Na rozdíl od něj ale lze předplacené auto užívat i jen krátkou dobu v řádu měsíců nebo týdnů. U předplatného navíc zákazník nenese náklady spojené s pojištěním či údržbou.

Čtyřiaosmdesát procent dotázaných míní, že do roku 2030 bude předplatné automobilů vážným konkurentem klasických prodejů i operativních leasingů. Nejlepší předpoklady k úspěšnému nabízení předplatného mají podle průzkumu výrobci automobilů, nikoli dealeři nebo startupy.

„Z průzkumu také vyplynulo, že do roku 2030 se bude většina nových aut prodávat online. Tři čtvrtiny oslovených očekávají, že víc než 40 procent vozů prodají koncovým zákazníkům přímo automobilky. Části dosavadních dealerů tak hrozí, že se postupně stanou nepotřebným mezičlánkem,“ uzavřel Linhart.