Kontejnerové autoservisy u benzinek brzy otevřou, zájem je i v zahraničí

Síť autoservisů Quick Stop Car nabírá reálnou podobu, v Chrudimi postavili první kontejner, ve kterém je na necelých padesáti metrech čtverečních kompletní autoservis, do kterého se vejde i dodávka. První představení modulu proběhlo v Praze, kde „servis v kontejneru“ zprovoznili za pár hodin.

Do prázdnin chce mít Zukal otevřených prvních dvacet servisů, do konce roku by jich mělo být sto dvacet, do roku 2024 čtyři sta.

„Jsme přesvědčeni, že velká servisní síť, s kvalitním vybavením a kvalifikovaným personálem, cenově položena mezi autorizované a menší garážové servisy, v České republice chybí. To platí jak ve velkých městech, tak zejména v těch menších. Tento projekt tedy hodlá částečně vyplnit stále otevřenou mezeru na trhu,“ uvádí Marek Zukal. Podle jednatele firmy je na českém trhu prostor až pro 1 500 nových servisů. „Lidi si přestali auta opravovat sami,“ poukazuje na stále komplexnější a náročnější servis moderních aut.

Servisy pod hlavičkou Quick Stop Car by měly vznikat rovnoměrně po celé republice, Zukal se chce zaměřit v první fázi na menší města, velký potenciál vidí v těch do deseti tisíc obyvatel, kde postupně vymírají malé garážové servisy. Později chce firma expandovat do dalších zemí Visegradské čtyřky, už ví, že chce jít na Slovensko, do Maďarska a Polska, nově je v jednání Chorvatsko, Slovinsko, o Bosně se Marek Zukal rozmýšlí.

„Na slovenský trh bychom měli vstoupit už v druhé polovině roku 2023 a v první vlně zde plánujeme čtyřicet servisních jednotek. V Polsku by jich mělo být zprovozněno do poloviny roku 2024 až sto, v Maďarsku v počáteční fázi zhruba třicet,“ doplňuje Zukal.

To naznačuje, že kromě vlastních plánů vstupuje do strategie nového českého projektu poptávka zvenčí. Zukal vyjednává o umístění svých servisních boxů s provozovateli benzinek, kromě menších českých sítí čerpacích stanic jedná i s velkými zahraničními petrolejářskými firmami. A MOL i Orlen (vlastník značky Benzina) sami ponoukají Zukala, aby svůj projekt rozšířil do Maďarska s Polskem.

Cesta k samostatnosti

Obchodní model je jasný: Quick Stop Car postaví servisy a nabízí je k pronájmu franšízantům – partnerům, kteří budou servis u dané benzinky (časem možná na parkovišti obchodního centra) provozovat. Quick Stop Car si místo u benzinky pro box pronajme (na 20 let s opcí na další dekádu), postaví box (dá se škálovat, ideální jsou tři moduly) včetně vybavení a smlouvy na dodávku dílů od partnera LKQ dodávajícího náhradní díly pod značkami Auto Kelly a Elit.

„Nehledáme zaměstnance, ale cílíme na ty, co chtějí podnikat. Nyní například dělají ve velkém servisu a chtějí se osamostatnit,“ vysvětluje Zukal. Vyzdvihuje, že do startu takového vlastního podnikání nepotřebuje mechanik velký vlastní kapitál. „Budeme chtít složit padesátitisícovou kauci, samotný pronájem servisu je pod 800 eur za měsíc,“ popisuje. Aby bylo podnikání smysluplné, potřebuje takové jedno servisní místo vydělat za měsíc 170 tisíc, po zaplacení nákladů vydělá si podle Zukala servisman kolem 45 tisíc měsíčně. Podle Zukala dokáže jeden jeho servisní box obsluhovat jeden mechanik.

Výroba jednoho modulu včetně vybavení pro servis a pneuservis vyjde Quick Stop Car na 2,2 milionu bez daně, podle Marka Zukala to je ovšem cena před aktuálním zdražováním všeho. Modul se zvedákem má světlou výšku čtyři a půl metru, aby v něm bylo možno servisovat i dodávky. Celkový rozměr servisu je šest krát osm metrů.

Zukalova firma má vyprojektovanou podobu svého servisního kontejneru. Vyrobí ho dodavatel, nainstalovat ho pak lze v řádu hodin doslova na zelené louce. „Servisní jednotka je s minimálními náklady přemístitelná do tří dnů na jiné místo,“ popisuje Zukal. Na střeše boxu jsou solární panely a v útrobách bateriové úložiště energie, servis ovšem potřebuje přípojku pro vykrývání špiček odběru, celková energetická bilance servisního kontejneru ovšem má být neutrální.

Quick Stop Car bude fungovat jako plnohodnotná servisní síť, zákazníci se budou objednávat, dílny budou mít zázemí se servisní podporou, online přístupy k databázím Auto Kelly a Elit a další služby. Například náhradní vůz pro zákazníky čekající na opravu. Hlavní bude ovšem „dodávka“ zakázek v rámci centralizované sítě.

Všude stejné ceny

Zukal hodně spoléhá na leasingové firmy, které obvykle nevozí flotily svých aut z operativních leasingů do značkových opraven. „Očekáváme, že 65 procent zákazníků bude fleetových,“ upřesňuje. Typicky si bude správce autoparku objednávat auto na výměnu oleje a další pravidelný servis pro vůz obchodního zástupce na jeho pojížďkách republikou, namísto nynější praxe s plánováním návštěvy konkrétního jednoho smluvního servisu blízko sídla firmy. Výhodou bude podle Zukala také jednodušší účtování na jednu fakturu v rámci Quick Stop Car. Ceny budou ve všech pobočkách stejné napříč republikou.

Stejně jako nezávislí odborníci se také Marek Zukal nejvíc zabýval otázkou, zda do projektu najde dostatek lidí, zda bude dost takových, kdo budou chtít servis u benzinky provozovat. „Po prvních článcích, které o projektu informovaly, jsme měli obrovskou poptávku. Ozývají se doteď,“ popisuje s tím, že o personální zajištění a nezájem přestal mít obavy. „Oslovilo nás kolem tří set zájemců,“ uvádí. Aktuálně má zasmluvněno 60 konkrétních míst, z nich pro 40 jsou podané žádosti o stavební povolení a tři jsou dotažené do konce.

Zukal už má v hlavě plány na další posun celého projektu. Boxový servis zvládne většinu mechanických prací, od základní výměny oleje a filtrů po servis podvozku a třeba i výměnu spojky. Nezvládne ovšem karosářské práce a náročnější opravy po nehodách. Podle Zukala by ovšem v horizontu několika let měla vzniknout centra pod hlavičkou Quick Stop Car, kde by se právě karosářské a lakýrnické práce shromažďovaly.

Generálním partnerem projektu a zároveň hlavním dodavatelem kompletního vybavení bude americká společnost LKQ. Česká pobočka firmy je největším tuzemským dodavatelem náhradních dílů a příslušenství pro automobilový trh. LKQ bude zároveň Quick Stop Caru pomáhat i v rámci vzdělávání personálu.

Franšízanti budou jednotlivé servisy provozovat na základě podrobného manuálu, zároveň provozovatel bude muset absolvovat základní vzdělávací kurzy a každý rok školení v LKQ.

„Dalším z důvodů, proč LKQ CZ navázalo spolupráci s QSC, byla potenciální expanze projektu do sousedních zemí, v nichž LKQ operuje. Quick Stop Caru budeme dodávat veškeré garážové vybavení a nářadí potřebné k opravám vozidel, to znamená vše od šroubováku přes vozíky s nářadím, plničky klimatizací, geometrie, diagnostiky až po zvedáky,“ přibližuje formát spolupráce Jaroslav Pospíšil z LKQ CEE.

Pod LKQ spadají sítě neautorizovaných partnerských autoservisů Auto Kelly nebo Elit. Další velkou sítí nezávislých pneuservisů a autoservisů je BestDrive.