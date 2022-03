České dotace na elektromobily dostaly stopku. Evropská komise má výhrady

Stát chystal dotační program ve výši 940 milionů korun, a to pro firmy a živnostníky. Koupit by se za ně mělo 4 550 nových elektroaut či nákladních elektrokol. Výše dotace se měla vypočítat z rozdílu mezi cenou ekologické varianty pohonu a té se spalovacím motorem. Rozdíl měl být i v návaznosti na velikost firmy. Živnostníci a střední a malé podniky do padesáti zaměstnanců mohly dostat 60 procent z rozdílu, ty s více než 250 zaměstnanci pak 40 procent.

Dotační program měl být spuštěn už na začátku března. Nyní je vše jinak. „Situace podpory elektromobility v České republice se změnila,“ řekl iDNES.cz Marek Vošahlík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu. „Evropská komise má v rámci schvalování Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) silné výhrady k možnosti a rozsahu podpory čisté mobility pro podnikatelský sektor. Vzhledem k tomu, že podpora elektromobility z Národního plánu obnovy byla k podpoře z OP TAK plánována jako komplementární, mění tyto výhrady Evropské komise celkovou koncepci za Českou republiku. Změnu koncepce a další podporu elektromobility tak musíme dále řešit.“

Nákladní elektrokolo

Česká republika patří mezi desítku zemí v EU, které aktuálně nemají žádné pobídky pro nákup elektromobilů či jiných vozů s alternativními pohony. Ve skupině zemí, které pobídky neposkytují, je Česko spolu se Slovenskem, Maltou, Dánskem, Bulharskem nebo Estonskem. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

„Zájem o elektromobily je v České republice dlouhodobě nižší, než ve vyspělých zemích. Teď to vypadá, že bez státní podpory, na kterou hodně firem čekalo, se na tomto trendu nic nezmění,“ říká Martin Feller, ředitel prodeje dealerství Louda Auto.