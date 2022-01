Syntetická paliva mají zachránit spalovací motory, ekoaktivisté jsou proti

Automobilům by mohly zůstat i do budoucna benzinové motory, aniž by to bylo v rozporu s plánovaným plněním emisních cílů. Aspoň to si myslí společenství „eFuel Alliance“, které propaguje používání syntetických e-paliv s nízkým obsahem CO 2 . Nedávno se za něj postavil i německý autoklub ADAC. Technický prezident ADAC Karsten Schulze k tomu uvedl: „Pro dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu v dopravě bude kromě nárůstu elektromobility zásadní, aby k tomu přispěl i stávající vozový park osobních automobilů.”

Syntetické e-palivo plánuje vyrábět třeba Porsche na základě technologie od ExxonMobil ve spolupráci se společnostmi Siemens Energy a Enel. Ze začátku zkušebně pro použití v motoristickém sportu. Vyrábět se budou v továrně Haru Oni v Chile. Syntetické palivo vznikne zjednodušeně chemickým procesem z vodíku vyrobeného za pomoci energie ze slunečních a větrných elektráren. Má méně složek než klasický benzin nebo nafta a při jeho spalování se produkuje výrazně méně emisí CO 2 .

Proti e-palivům ovšem razantně vystoupila ekologická organizace Transport & Environment (T&E). Proti emisím CO 2 při výrobě a spalování nic nemá, ale podle nejnovějších testů emisí, které si objednala, vypouštějí automobily poháněné syntetickým palivem stejné množství jedovatých oxidů dusíku (NOx) jako motory na benzin E10. A nejen to. Podle testů, které pro T&E provedla organizace IFP Energies Nouvelles, vypouští automobil na e-palivo mnohem víc oxidu uhelnatého a amoniaku. Přestože se emise pevných částic při přechodu na e-benzin výrazně sníží, na každý ujetý kilometr vozidla se stále uvolní víc než dvě miliardy částic.

Julia Poliscanova, vrchní ředitelka pro vozidla a e-mobilitu ve společnosti T&E, uvedla: „Žádná slova nemohou překonat vědecké poznatky o spalování uhlovodíků. Dokud se bude palivo spalovat v motorech, bude v našich městech přetrvávat toxický vzduch. Zákonodárci, kteří v emisních cílech ponechávají mezery pro e-paliva, odsuzují veřejnost k dalším desetiletím znečištění ovzduší, kterému se lze vyhnout.“

Výzkum T&E také upozorňuje, že syntetické palivo bude velmi drahé. Podle analýzy bude provoz automobilu na e-palivo během pěti let stát řidiče o deset tisíc eur víc než provoz bateriového elektromobilu. Vysoké náklady na syntetické palivo také zdraží provoz ojetých automobilů o stejnou částku.