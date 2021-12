VIDEO: Na čerpačkách už tankujete zimní benzin a nemrznoucí naftu

„Normy určující technické požadavky na pohonné hmoty pro motorová vozidla se spalovacími motory předepisují poměrně značný počet závazných parametrů. Některé z nich se přizpůsobují aktuálním klimatickým podmínkám. Proto se v České republice prodává jiný druh paliva v letních a jiný v zimních měsících,“ vysvětluje Petr Kozák, odborníka na paliva společnosti OMV. „V zemích EU platí v zásadě stejné normy: EN 228 pro automobilové benzíny a EN 590 pro motorové nafty,“ dodává.

Na čerpacích stanicích má být od prvního listopadu k dostání výhradně zimní motorová nafta, která zaručuje provozní spolehlivost při teplotách do minus 20 stupňů Celsia.

Na rozdíl od automobilových benzinů, které fungují i při mrazech do minus 40 °C, obsahuje motorová nafta ve směsi uhlovodíků také parafiny, které při teplotách nižších než minus 8 °C vytvářejí drobné krystalky. To může způsobit zmrznutí paliva a nefunkčnost motoru.

Mohou totiž omezit průchodnost filtru, a někdy jej dokonce i ucpat. V normách pro motorová paliva je proto stanoveno, jakou specifikaci mají mít paliva pro různá období roku. Především u nafty je důležitý obsah parafinů, který je přípustný pro dané roční období. Řidiči tak během roku tankují v závislosti na ročním období až tři druhy motorové nafty. V létě letní, v zimě zimní a mezitím přechodovou. Tyto nafty se liší parametrem filtrovatelnosti. CFPP (Cold Filter Plugging Point) znamená bod, teplotu, při které dojde k ucpání studeného filtru.

V zimních obdobích a do míst, kde pravidelně mrzne více, zaváží rafinérie arktickou naftu, jež „funguje“ do minus třiceti stupňů Celsia. Existují i speciály: „Například na čerpacích stanicích OMV lze koupit prémiovou naftu OMV MaxxMotion diesel s CFPP -45°C, která je k dostání nejen v zimě, ale během celého roku,“ dodává Kozák.

Pro techniky

Automobilové benziny

Norma ČSN EN 228 specifikuje několik tříd automobilových benzinů, konkrétně třídy A-F. Liší se svou těkavostí (snadností odpařovat se). Odpařování je základní vlastností nutnou pro zážeh směsi benzin/vzduch ve válcích motoru. Hlavním parametrem charakterizujícím míru těkavosti benzinů je tlak jejich páry, který se měří v uzavřené nádobě při předepsané teplotě s přesně daným množstvím paliva. Těkavější zimní benziny mají vyšší tlak a méně těkavé letní benzíny naopak nižší. Přílohy normy předepisují také konkrétní termíny, ke kterým se musí vyrábět a prodávat dané třídy benzinů. V České republice se letní benziny třídy A dodávají od 1. května do 30. září a zimní třídy D od 1. listopadu do 31. května. V dubnu se prodávají přechodové benziny třídy C1 a v říjnu přechodové benziny třídy D1.

Benziny, které jsou nejméně těkavé (v ČR třída A), se používají v letním období. I přes nižší těkavost fungují v motorech dostatečně, méně se odpařují do ovzduší a u starších vozidel nedochází při jejich čerpání v sacím traktu palivových čerpadel k tvorbě parních polštářů, které způsobují výpadky v dodávce paliva do motoru. Zimní benziny jsou těkavější (v ČR třída D), snadno se odpařují i při nízkých teplotách a v zimním období zlepšují startování motoru. Při přechodu z letních druhů benzinů na zimní a zpět se vždy po určitou dobu dodávají takzvané přechodové druhy benzinů, jejichž těkavost se pohybuje mezi letními a zimními druhy.

Motorové nafty

Nafty jsou podstatně méně těkavé kapaliny než benziny. Obsahují tuhé uhlovodíky (parafiny), které jsou v kapalné fázi při plusových teplotách rozpuštěné. Parafiny jsou z hlediska spalovacích vlastností cennou složkou nafty. Jejich nevýhodou však je to, že při nízkých venkovních teplotách dochází k jejich krystalizaci a tvorbě tuhého podílu v kapalné naftě. To může vést k ucpávání palivového filtru vozidla a znemožnění dodávky kapalného paliva do spalovacího prostoru motoru. Proto je třeba v zimním období používat naftu, která buď tuhé parafiny neobsahuje, nebo má jejich obsah nižší a při výrobě jsou učiněna technologická opatření snižující teplotu jejich krystalizace.

Česká norma ČSN EN 590 předepisuje požadavky na letní, zimní a přechodové nafty (třídy A–F pro mírné klima) a také požadavky na nafty pro extrémně chladné klima (třídy 0–4). Třídy se liší především parametrem nazvaným filtrovatelnost, označovaným často jako CFPP (Cold Filter Plugging Point). Jeho hodnota se měří laboratorním testem, při kterém se vzorek nafty řízeně ochlazuje a současně prochází přes speciální filtr. CFPP označuje teplotu, při níž se filtr začne ucpávat tuhými parafiny. Zjednodušeně lze tedy říct, že CFPP udává mezní teplotu použitelnosti nafty. Je třeba vzít v úvahu také vedení palivových cest v motoru, umístění a čistotu palivového filtru (některá vozidla mají palivové filtry vyhřívané) a další specifika.

Na krystalizaci parafinů v reálném prostředí má vliv také rychlost klesání teploty, přičemž nafta v nádrži zaparkovaného vozidla se ochlazuje zpravidla výrazně pomaleji než při laboratorních testech CFPP. Tento faktor může způsobit to, že například nafta s hodnotou CFPP -20 °C má ve skutečnosti mezní teplotu použitelnosti vyšší, třeba i pouhých -10°C.

Norma ČSN EN 590 předepisuje pro ČR použití nafty pro mírné klima. V letním období od 15. 4. do 30. 9. jde o naftu třídy B (CFPP max. 0 °C) a v zimním období od 16. 11. do 28. 2. (29. 2.) naftu třídy F (CFPP max. -20 °C). Pro období od 1. 10. do 15. 11. a od 1. 3. do 14. 4. je normou předepsána nafta třídy D (CFPP max. -10 °C). Tyto termíny jsou závazné, takže na čerpací stanice vždy přicházejí benziny i nafty, jejichž vlastnosti odpovídají aktuálním teplotám. Majitelé vozidel s naftovými motory, kteří jezdí pouze občas, musejí proto dbát na to, aby jim s nástupem mrazů v nádrži nezůstala letní nafta (natankovaná do 30. 9.). To platí i pro zemědělské stroje, které se občasně provozují i v zimních měsících.

Kromě naft pro mírné klima specifikuje norma ČSN EN 590 i požadavky na nafty pro extrémně chladné klima třídy 0–4, takzvané arktické nafty s hodnotami CFPP od -20 °C do -44 °C. Tyto nafty se na čerpacích stanicích povinně prodávat nemusí. Řada čerpacích stanic však při očekávání velmi nízkých teplot některou z arktických naft běžně nabízí jako prémiový produkt.