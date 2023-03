Automobilová sexbomba slaví padesátiny. Countach vyrábělo Lamborghini 16 let

Než začaly malovat moderní supersporty modelovací programy a aerodynamika, nic lepšího než přísně klínovitou siluetu nikdo neznal. Dá se říct, že od Countachu dalších třicet let tvůrci supersportů rozvíjeli Gandiniho myšlenku.

Supersportovní automobily 60. let minulého století se nesly ve znamení výkonných motorů, které se skrývaly pod elegantně tvarovanými karoseriemi oblých tvarů. A bylo úplně jedno, jestli se jednalo o americký Ford GT40, Ferrari Dino nebo třeba Lamborghini Miuru.

Proto když začátkem sedmé dekády přišla továrna Lamborghini s modelem Countach, působilo nové auto se strohými hranatými liniemi trochu jako zjevení z vědecko-fantastického filmu.

Sériové provedení vozu se představilo 15. března 1973 na ženevském autosalonu, už o dva roky dřív se ale na stejné autoshow ukázal velmi podobný koncept nazvaný LP500. Ostré linie se sice objevily už dřív, třeba na studii Lancia Stratos Zero, teprve v případě Lamborghini Countach se ale podařilo takový automobil dovést až do výroby. Za jeho designem stálo studio Nuccia Bertoneho, který mimo jiné navrhl i Stratos Zero.

Zatímco Miura i pozdější auta z továrny založené Ferucciem Laborghinim dostaly jména inspirovaná býčími zápasy (býka má ostatně firma ve znaku), v případě prvního hranatého „Lamba“ tomu bylo jinak.

Jeho název pochází z piemontského dialektu, ve kterém se výraz „contacc“ používá k vyjádření úžasu nebo údivu. Jedním z ikonických prvků Countachu se staly dveře vyklápěné dopředu nahoru, které připomínají krovky brouků. A podobně jako u mnoha jiných aut 80. a 90. let nechyběly ani výklopné hlavní světlomety.

Na rozdíl od Ferrari, pro které je typická červená a jen málokdy se narazí na auto lakované v továrně jinou barvou, vystřídalo nové Lamborgini před začátkem výroby celou škálu barev. Zatímco koncept LP500 byl jasně žlutý, v Ženevě se v předjaří roku 1973 představilo auto v zářivě červené barvě s černým semišovým interiérem. O půl roku později v Paříži pak mohli návštěvníci tamní přehlídky automobilů obdivovat zeleně lakovaný vůz.

Změny ale bylo před uvedením do prodeje v roce 1974 mnohem víc. Například prototyp dostal nový vidlicový dvanáctiválec o objemu téměř pět litrů, první sériové exempláře ale měly pod kapotou „jen“ čtyřlitr montovaný už do Miury, po kterém továrna sáhla kvůli přísnějším ekologickým požadavkům ve Spojených státech, tradičním hlavním trhu italských supersportů. Produkční auta se od prototypu mírně lišila i zvenčí: třeba původní dvoudílná okna ve dveřích nahradila třídílná, jednodušší na výrobu.

První zákazníci si Coutach mohli objednat na ženevském autosalonu v roce 1974, kde se sešlo 50 objednávek. Jednalo se přitom o velmi drahé auto, v polovině 70. let přišlo na zhruba 130 000 západoněmeckých marek, za stejnou sumu se v té době dalo koupit třeba 16 kusů Volkswagenu Golf, který v tom roce také přišel jako novinka na trh. Je ale nutné připustit, že množiny zákazníků italského supersportu a rodinného auta z Wolfsburgu se protnuly jen výjimečně.

Hranatý design modelu Countach brzy následovala i další auta - Ferrari 308 představené v roce 1975 nebo o rok mladší Lotus Esprit -, žádné z nich se ale nestalo takovou ikonou jako výrobek továrny, která původně produkovala traktory a sportovní vozy přidala do výrobního programu po hádce svého majitele s Enzem Ferrarim. Plakáty s Countachem zdobily zdi dětských pokojů, ve sbírkách angličáků nemohl chybět červeno-zelený Matchbox s osmičkou na čumáku.

Countach je dnes považován za nejdůležitější model v historii značky, který ovlivnil řadu pozdějších vozů značky Lamborghini po technické i stylistické stránce. Mezi roky 1974 a 1990 vzniklo téměř 2000 exemplářů, které se časem dočkaly nejen typického širokého křídla na zádi (které ale bylo spíš na ozdobu), ale i silnějších pohonných jednotek. Zatímco původní čtyřlitr převáděl na zadní kola 375 koňských sil, na konci výroby měl motor objem 5,2 litru a výkon 455 koní.

O nástupci legendárního supersportu se v automobilce Lamborghini rozhodlo v červnu 1985, nové Diablo se představilo v roce 1990. Jeho kariéra ale nakonec byla o dost kratší než v případě Countachu, už v roce 2001 totiž přišlo Murciélago, které o dva roky později v nabídce automobilky doplnilo menší Gallardo. Do loňska byl vrcholným modelem značky Aventador, představený v únoru 2011, jehož nástupce se nyní chystá. Od roku 2014 se vyrábí i nástupce Gallarda nazvaný Huracán, a pátým rokem je na trhu i SUV Urus.