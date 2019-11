S traktorem proti Ferrari: za vznikem Lamborghini stál jeden kverulant

17:00 , aktualizováno 17:00

Ten příběh je starý jako lidská nespokojenost. Pokud nemůžete najít to, po čem opravdu toužíte, a s ničím, co jste zkusili, nejste spokojení, pak vám nezbývá nic jiného než postavit si to sami. A tak vznikly supersporty Lamborghini.