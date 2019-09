Lamborghini porazilo tahač i vrtulník, hnalo se rychlostí 230 km v hodině

Souboj tří odlišných strojů trval na Masarykově okruhu zhruba devět vteřin, adrenalinu však nabídl požehnaně. Třeba když se vrtulník, letící nad Lamborghini a Buggyrou, jen těsně vyhnul mostku nad cílovou rovinkou a vznášel se pár metrů nad pohárovým vozem a tahačem.

V těsném dojezdu měl navrch Jiří Mičánek mladší za volantem Lamborghini Huracán SuperTrofeo Evo 2019, David Vršecký s tahačem Buggyra VK50 skončil druhý. Vrtulník AS 350 B3e, vedený členem záchranné letecké služby Danielem Tučkem, si vytyčenou trasu užíval nejvíc, ve vzduchu opisoval vlnovky a skončil třetí.

„Vrtulník jsem měl ve zpětném zrcátku a jeho pilota musím fakt ocenit, profík,“ řekl Mičánek mladší. Přiznal, že po dojezdu závodu, kdy ještě pokračoval v kroužení po okruhu, dokonce na voze cítil vibrace z přítomnosti vrtulníku nad sebou. „Byla to super akce, která v Brně ještě nebyla. Vznikla z hecu, když jsme se mezi sebou v Buggyře špičkovali, kdo z nás je rychlejší. Hlavně jsem ale chtěli fanoušky pozvat na Masarykův okruh, což se snad povedlo,“ dodal.

Už začátek závodu byl pro přítomné diváky zážitkem. Stroje se vydaly po směru Masarykova okruhu do první zatáčky, kde se zvolna otočily a nachystaly na letmý start do protisměru. Následně směrem k cílové čáře urazily asi pětisetmetrovou trasu.

„Hukot to sice nebyl až tak drsný, jako když při Grand Prix přelétají nad okruhem gripeny, ale i tak to stálo za to, decibely jsem cítil až v žaludku,“ popisoval spokojený fanoušek Jan Daněk, který přišel na tribunu i s přítelkyní a malým psíkem.

Exhibice odstartovala hlavní program akce Masaryk Racing Day, trvající v Brně až do neděle. Mezi sedmnáctkou závodů je také formulový pohár BOSS GP. Při něm nebude jako již tradičně chybět rakouský pilot Ingo Gerstl, který je se svým F1 monopostem Toro Rosso STR1 držitelem oficiálního traťového rekordu okruhu. Vytvořil ho v září 2017 s hodnotou 1:36,065 minut.

Organizátoři nachystali i další doprovodný program. Na motokárové dráze se pojede závod prodloužených skateboardů s elektrickým pohonem, které si návštěvníci budou moct vyzkoušet.

V pátek byly otevřeny sedadlové tribuny T3 a T5 a přírodní tribuna C, o víkendu k nim přibude ještě tribuna F. Parkování je zdarma.