Plný plyn, smyk, hodiny, náraz. Havárie ve 240 km/h z pohledu českého pilota

„Možná jsem utekl hrobníkovi z lopaty,“ svěřil se Formánek pro webové stránky Buggyry. Bolí ho hrudník a za krkem, ovšem vnitřní zranění nemá. „Jsem celý dobitý.“

Na slavném italském okruhu testoval a narazil v plné rychlosti do bariér. „Je to úsek, kde se jede plná šest, rychlost asi 240 kilometrů v hodině a pak se jde na brzdy,“ líčí. „Byla to moje jezdecká chyba, moc jsem tlačil na pilu.“

Větší nehodu prý neměl už šest let, takhle tvrdou nikdy. Když vůz zasypaly pneumatiky z bezpečnostních bariér, nemohl se dostat ven. Po delším čase vylezl stranou spolujezdce a po svých se vydal na ošetření. Ještě týž den testoval znovu s druhým Lamborghini. „Ještě jsem nějakých šest kol objel, abych se hned vrátil a neměl z nehody blok.“

Právě v Imole čeká Formánka zahajovací víkend seriálu Lamborghini Super Trofeo Europe. V něm s Josefem Zárubou obhajuje loňské celkové třetí místo ve třídě Pro-AM. „Počítám, že do tréninků nastoupím a pak uvidíme, jestli i do závodů,“ netuší Formánek, protože ho limituje zraněné koleno a oteklý nárt, který komplikuje brzdění levou nohou.

„Jsme připravení i na variantu, že Broněk nebude moct jet,“ tvrdí manažer týmu Jiří Mičánek junior. „V tom případě by jel Pepa Záruba sám, nebo by jej doplnil některý z profesionálních pilotů od Lamborghini. Nyní o tom jednáme. Posádka dostane náhradní vůz.“