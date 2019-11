S Lambem v písku. Vyzkoušeli jsme SUV za pět milionů v písku na pláži

Pozvání na svezení s Lamborghini Urus se neodmítá. Zajímalo mě, o kolik jiný charakter se mu podařilo Italům vtisknout v porovnání s Audi SQ7 a Bentley Bentayga, s nimiž sdílí technický základ. Nepatřím zrovna k ranním ptáčatům, ale v tomto případě v pondělí ráno sedím v 6:45 v letadle do Lisabonu a těším se na to, co mě čeká. Po přistání v Lisabonu ještě zhruba hodinu a půl dlouhý přesun směrem na sever a jsem v oblasti, kde se celá Esperienza Dinamica Terra bude odehrávat.