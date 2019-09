S mrňousy není amen. Hyundai i10 bude jednoduché, normální, až stokoňové

Hyundai ale trochu odvážně nabídne v této třídě zákazníkům běžný vůz, jaký očekávají. A to dokonce s výbavou vyšších tříd a brzy i ve sportovním provedení.



Volkswagen svou malou řadu New Small Family, kam patří i Škoda Citigo, převedl letos kompletně na elektřinu. Budoucnost kolínských trojčat je poté, co celý podnik TPCA převzala Toyota, také vcelku nejistá, byť japonská značka slibuje pokračování. Malé Fiaty se moc neprodávají, výjimkou je letitá a dnes už legendární pětistovka s pandou: i u těchto modelů je ale budoucnost elektrická. Smarty přešly na elektřinu už dříve a budoucnost modelu ForFour a příbuzného Renaultu Twingo je opět nejistá. Další generace nejspíš nebude.

A tak bychom mohli pokračovat ještě u zbytku těch několika modelů třídy nejmenších vozů. Paradoxně je „dusí“ emisní limity, které dnes vyžadují stále složitější řešení pro snížení produkce škodlivin a zároveň CO 2 . A právě CO 2 je u těchto aut největší problém: malá a levná auta si nemohou dovolit drahé systémy pro snížení spotřeby, hybridizaci a další technické vychytávky u nich zákazníci nejspíš nejsou ochotni zaplatit. A tak emise malých aut, která dříve snižovala flotilový průměr, dnes automobilkám nepomáhají, protože velké plug-in hybridy umí tabulkové hodnoty dostat níže.

Z klasických malých aut je tak ohrožený druh. Běžného českého zákazníka to moc nepálí, nejmenším autům nikdy Češi nevěnovali příliš velkou pozornost. Minivozy do města tu nejsou tak důležité a zákazníci si raději připlatí za auto segmentu B, tedy vůz velikosti Fabie. Na druhou stranu slábnoucí nabídka v tomto segmentu přidělává některým zákazníkům vrásky: někdo prostě chce malé auto, které se snadno parkuje. Minivozy jsou také populární ve flotilách, kde se používají třeba pro kurýrní rozvážku zboží.

Malá novinka

Jednu z mála čerstvých alternativ teď představila automobilka Hyundai. Její nová generace i10 je přitom na první pohled běžné malé auto, jak ho známe: bez elektrifikace, bez složitých řešení, která stejně zákazníci nechtějí. Zůstává malé, přitom se opět chlubí tím, že je dospělejší než kdy předtím. Poprvé jsme si ho mohli důkladněji prohlédnout na stánku Hyundai na právě probíhajícím autosalonu ve Frankfurtu.

Nová i10 zaujme rovnou svým vzhledem. Minivozy se ve většině případů snažily zaujmout svěžím designem a ani toto není výjimka. U Hyundai sáhli k nové rozměrné masce chladiče, která má odkazovat na koncept Le Fil Rouge a také styl, který nasadila nová Sonata. Nám to zároveň trochu připomíná dnes už legendární řešení Aston Martinů a také inspiraci tímto stylem u Fordu, jen i10 dostala trochu šibalský škleb masky. Autu to opravdu sluší, design je výrazný, přitom podle nás nijak přehnaný.

Zajímavostí je, že i10 bude k dispozici i ve variantě N-Line, tedy se sportovním designem a několika sportovními doplňky. Tato verze má vlastní řešení masky, která je trochu agresivnější a používá jinou sadu světlometů pro denní svícení. I existence N-Line verze ukazuje, že se i10 chce posunout směrem k dospělejším vozům.

Dospělá výbava

Více se to však ukazuje uvnitř. I tady se snaží design být sice trochu hravý, ale to hlavně proto, aby zamaskoval použití levnějších materiálů a tvrdých plastů. Velké plochy by daly vyniknout podstatě materiálu, lomené linie a zajímavé tvary trochu odvádí pozornost. Zpracování jako takové je přitom kvalitní a Hyundai tu například používá kompletní výplně dveří a palubní desku, nenechává v interiéru prostor plechům karoserie, jako tomu bývá u konkurence.

Nová i10 překvapí vnitřním prostorem: ten je opravdu solidní, i vzadu je pro kolena docela dost místa a 185 centimetrů vysoký redaktor s hodně dlouhým trupem tu hlavou o strop škrtá. I zavazadlový prostor s objemem 252 litrů je nadstandardní: ano, opět je trochu hlubší, ale tvar je pravidelný a dobře využitelný, nechybí zadní dělená sedadla. i10 tak bude vcelku praktické auto. Z hlediska rozměrů se přitom bude dále dobře parkovat, délka 3 670 mm znamená, že je to stále prcek. Šířka narostla na 1 680 mm, což dává trochu více místa ramenům cestujících, výška 1 480 mm znamená, že auto už nepůsobí jako přehnaně úzké a vysoké. Proporce se celkově zlepšily.

Hlavním trumfem i10 ovšem bude výbava. Ta ale zároveň nejspíš znamená, že ceny nebudou tak nízko, jak jsou zákazníci zvyklí. Do novinky půjde objednat téměř cokoli, na co jsou zákazníci zvyklí z vyšších tříd: infotainment s dotykovým displejem bude mít funkce Android Auto a Apple CarPlay, časem získá i telematické funkce Hyundai BlueLink, které umožní ovládání auta na dálku (odemykání, zamykání, možná startování a pár dalších drobností) přes mobilní telefon.

Zároveň tu budou veškeré možné asistenční systémy, Hyundai se chlubí nejširší nabídkou v tomto segmentu – což není nic složitého, ale opět to ukazuje posun i10 směrem k dospělejším autům. Minivozu prostě nic nechybí, tedy pokud si za to zákazník zaplatí.

Až sto koní

Jako jeden z mála malých vozů půjde i10 koupit i s automatickou převodovkou. Tedy, nejde o klasický automat, je to robotizované ústrojí, ale uživatelé to moc řešit nemusí, jednoduše se obejdou bez spojkového pedálu.

Co se motorizací týče, i jejich výčet bude vcelku bohatý. Základem bude litrový tříválec s výkonem 67 koní, druhou volbou čtyřválec 1.2 o výkonu 84 koní. Výroba novinky začne v listopadu, tehdy bychom se mohli dozvědět ceny, na trhu bude vůz na přelomu roku. Dynamičtější provedení i10 N-Line pak přijde zhruba v březnu příštího roku a u něj se mohou zákazníci těšit i na další motorizaci: kromě motoru 1.2 MPi totiž půjde objednávat i tříválec 1.0 T-GDI, který díky přeplňování dává výkon 100 koní. To by z malé i10 mohlo dělat překvapivě zábavné auto.