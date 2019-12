Hyundai předběhne Škodu. První elektroauta v Česku vyrobí v Nošovicích

„Vůz z kategorie SUV, který je některými parametry přirovnáván k americké Tesle 3, zatím Hyundai dodává pro celý svět jen z domovské Koreje,“ píšou lidovky.cz.



Pro Česko se tak Kona stane prvním sériovým elektromobilem kompletně vyráběným na našem území. Škoda své elektrické Citigo vyrábí v Bratislavě, v hlavním výrobním závodě značky v Mladé Boleslavi se pak připravuje výroba bateriového SUV, které se představí podle předběžných informací v druhé polovině příštího roku.

„Oficiální oznámení se čeká někdy začátkem příštího roku,“ řekl pro lidovky.cz jeden z odborníků seznámený se strategií jihokorejského koncernu. Poprvé zmínila výrobu elektrické Kony letos na jaře korejská média. Podle informací iDNES.cz se oznámení výroby elektromobilu v Nošovicích stále odkládá, i když továrna už je na ni připravena od léta, kdy se upravovala výrobní linka.

Oznámení výroby aktuálně čeká na schválení u nejvyššího vedení. Mluvčí továrny Hyundai Motor Manufacturing Czech Pavel Barvík tak prozatím nemůže informaci nijak komentovat.

Elektromobily koncernu Hyundai-Kia patří k nejlepším na trhu, bateriová platforma použitá napříč modelovou řadou obou značek je velmi efektivní a dokáže zaručit deklarovaný dojezd. Modelu Kona v elektrickém provedení se za letošních jedenáct měsíců v Česku prodalo 43. Redakce iDNES.cz s ním vyrazila na testovací okružní jízdu do Itálie (reportáž čtěte zde).

Nošovice jsou jedinou továrnou Hyundaie v Evropské unii. „Z Česka exportuje automobily, kterých plánuje za letošní rok vyrobit na 318 tisíc, do 69 zemí,“ uvádí lidovky.cz. V listopadu automobilka omezila v továrně výrobu kvůli poklesu prodejů. Každé druhé pondělí až do konce letošního roku nepůjdou zaměstnanci v Nošovicích do práce (více čtěte ze).