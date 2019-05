Napříč republikou na baterky. Bez nabíjení, bez courání, hlavně plynule

Cesta druhá: 500 kilometrů bez zdržování Postřehy Václava Nývlta Zatímco kolega jel opatrnějším tempem, já chtěl vyzkoušet dojezd v běžných cestovních rychlostech, tedy s neomezeným využíváním maximálních povolených rychlostí.

Startovali jsme s plným akumulátorem z Prahy, vymotali se městem na okruh a s drobnou zastávkou v Kolovratech kde končí Praha na východě pokračovali na hradeckou D11. Poté jsme s tempomatem nastaveným na 132 km/h dojeli do Hradce Králového a pak pokračovali po silnici první třídy přes Třebechovice pod Orebem do Žamberka, odkud jsme pokračovali po cestách nižších tříd do Šumperka, celkem zhruba 240 kilometrů. Po příjezdu na displeji svítil dojezd přes 200 kilometrů. O pár hodin později jsme se vydali na cestu zpět. V Hradci Králové jsme se rozhodli doplnit akumulátor, zajeli jsme proto k DC rychlonabíječce na Riegrově náměstí. Dosavadní nájezd byl zhruba 350 kilometrů, na displeji svítil dojezd 120 kilometrů. Po zhruba 15 minutách nabíjení jsme měli v akumulátoru dostatek energie pro bezpečné dokončení výpravy a za jeden den tak bez zdržování ujeli přes 500 kilometrů. Hyundai Kona Electric při nabíjení v Hradci Králové. Jsme zvyklí, že marketingové nálepky křičí nadnesené hodnoty, v tomto případě tomu však není. Co slibuje, to ujede. V součtu jsme se tak dostali na dojezd 470 km na jedno nabití, tedy dokonce víc, než oficiálně udává výrobce. Vozidlo bylo většinu času v jízdním režimu ECO, což představuje zejména klidnější reakce na plynový pedál - stále se rozjíždíte svižněji než většina řidičů okolo, ale zbytečnou dynamikou neplýtváte energií. Akcelerační schopnosti vozidla jsme využívali při předjíždění a napojování se z vedlejších komunikací - samozřejmost a jistota, se kterou elektrický pohon prudce zrychluje v takových situacích je příjemná a návyková. A zejména bezpečná. Kde to bylo možné jsme jeli maximální povolenou rychlostí, ale samozřejmě, poměrně často bylo naše svižné cestování přerušované úseky se sníženou rychlostí z důvodů oprav vozovky. Celkem jsme s Konou Electric za pár dní ujeli zhruba 880 kilometrů, nejčastěji jsme jezdili po mladoboleslavské D10 a po Praze. Střídali jsme jízdní režimy, vedlo ECO zejména Comfort. Na režim Sport jsme kvůli kombinaci často deštivého počasí a pneumatik Nexen N´Fera SU1 nepřepínali tak často, jak by nás bavilo, protože snaha o svižnější rozjezd na frekventovaných křižovatkách snadno končila pištěním pneumatik, což je zbytečné. Zatímco na suchu držely stopu skvěle a ustály i hodně razantní rozjezdy, na mokru bylo potřeba výrazně jemnější zacházení. Průměrná spotřeba za výše zmíněnou porci kilometrů byla 16 kWh/100 km, což představuje dojezd 400 kilometrů. Pri 130 km/h na dálnici spotřeba dosahuje 20 kWh, na jedno nabití tak v dálničním tempu ujedete zhruba 300 kilometrů. Co se ale nevyplácí mít „těžkou nohu“, nad 130 km/h spotřeba nepříjmne roste a dojezd krátí. Během cest jsme vystáli i mnoho kolon a zde se - i díky podrobnému výpisu spotřeby na displeji - ukázalo, jak jsou obavy typu „jasný, uvíznu v koloně, dojde baterka a co teď“ liché. Když elektroauto stojí, energii prakticky nečerpá. Když jede pomalu, spotřebovává jí jen trošku. Samotná elektronika vozidla, od světel přes zábavní systém, má spotřebu 200 - 300 W. Plně nabité vozidlo by tak mohlo stát v koloně deset dní, než by bylo potřeba jej dobít. Pokud byste se potřebovali ohřát a nechtěli využít úsporného výhřevu sedaček a volantu, tak klasické topení celé kabiny spotřebovávalo při ranním vyhřívání studeného vozu zhruba 3,5 kW, jakmile teplota v kabině dosáhla zvolené hodnoty, topení se přepnulo do udržovacího režimu a spotřeba kolísala zhruba od 200 do 500 Wattů. Klimatizaci jsme vzhledem k venkovním teplotám použili jen výjimečně a nekompenzovala velké rozdíly, takže i hodnoty spotřeby byly nižší. Celkem se zajištění tepelné pohody v kabině podílelo na konzumaci energie zhruba pěti procenty. Konu Electric jsme nabíjeli nejčastěji pomocí přenosné nabíječky EVE LINE Max od české společnosti EVExpert. Využívali jsme 16A režimu (Kona podporuje jednofázové nabíjení až do 32A), který odpovídá našemu jističi a zároveň nijak neomezuje chod domácnosti. První večer jsme nabíjení zahájili přibližně ve 22:00 s 8 % energie v akumulátoru, vozidlem odhadovaný čas potřebný pro plné dobití akumulátoru byl 18 hodin 30 minut - je to výsledek kombinace akumulátoru s vysokou kapacitou a pomalejšího AC nabíjení. Jenže. Ráno zhruba v 8:15, když jsem nabíječku odpojoval, byl stav akumulátoru 59 % a odhadovaný dojezd lehce přes 250 kilometrů. Tolik jsem ten den ani neujel, takže další večer jsem začal nabíjet s vyšším stavem akumulátoru a tak ráno vyjížděl s odhadovaným dojezdem asi 350 kilometrů. Při svém normálním provozu jsem se tak brzy dostal na plný stav akumulátoru, aniž bych se musel na cestách řešit dobíjení - stačilo konu na noc připojit do zásuvky. Pokud ale na cestě potřebujete rychle doplnit energii, umí Kona využít nejen 50kW standard většiny současných českých nabíječek, ale i rychlejší 100kW systém - ten jsme nevyzkoušeli, ale podle zahraničních recenzentů je udávaný čas 55 minut nabití prázdné baterie na 80 procent kapacity zcela reálný. Na většině českých nabíječek to bude trvat zhruba hodinu a čtvrt. Celkově na mne Kona Electric zanechala výborný dojem, jak jízdními vlastnostmi, pohodlím ve voze, hudebním systémem společnosti Krell, tak zejména skvělým dojezdem, který z ní činí velmi univerzálně použitelný elektromobil. Ani při delších cestách nemusíte opatrně snižovat rychlost, jen si užíváte ticho a možnost nebývale pružného zrychlení, pokud jej potřebujete. Jedním z mála mínusů je rozhodně menší místo na nohy na zadních sedačkách, pod předními sedadly bylo mým botám hodně úzko. Více se o Koně rozepíšu v seriálu podrobných recenzí elektromobilů.