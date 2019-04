Kia Soul v Evropě už jen jako elektromobil. Do Česka zatím nespěchá

Třetí generace totiž přijíždí na starý kontinent jen jako elektromobil. Je to odvážný krok, ale vlastně logický, vynucený okolnostmi. Elektrovozy automobilky potřebují, aby dostály emisním předpisům. A Soul od první roztomilé subtilní a z pohledu designu pohříchu nejpovedenější generace přeci jen dost nabobtnal a dospěl. Jeho původní roli v nabídce korejské značky přebral úspěšný a neméně designově svébytný Stonic.



A tak Soul mění disciplínu i zacílení. Teď je z něj výhradně elektromobil se všemi klady i zápory, které k tomu patří. Od dvojnásobné ceny oproti předchůdci po tichý, hladký a raketový rozjezd od semaforů. Stovku dá z nabídky Kie rychleji jen šestiválcový Stinger a přiostřený Ceed GT.

První studie stylové „krabice na kolech“ vznikla v americkém designovém studiu už v roce 2005 a díky zájmu veřejnosti se o čtyři roky později dostal do prodeje sériový model. Po prvotním boomu jeho prodeje vždy v EU lehce přesahovaly deset tisíc kusů ročně. V USA je Soul mnohem populárnějším vozem, jeho výsledky jsou o řád vyšší.

Kia e-Soul v číslech délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4195 x 1800 x 1605 x 2600

objem kufru: 315 l

pneumatiky: 215/55 R17 Dvě výkonové verze kapacita akumulátorů: 39,2 kWh

dojezd: 276 km

maximální výkon: 136 k

maximální točivý moment: 395 Nm (400 Nm krátkodobě)

sprint z 0 na 100 km/h: 9,9 s

maximální rychlost: 155 km/h kapacita akumulátorů: 64 kWh

dojezd: 452 km

maximální výkon: 204 k

maximální točivý moment: 395 Nm (400 Nm krátkodobě)

sprint z 0 na 100 km/h: 7,9 s

maximální rychlost: 167 km/h

První generace se představila v roce 2009, od té doby jich Kia prodala na 1,7 milionu. Od roku 2014, kdy byl elektrosoul představen v Evropě, se jich do konce loňského roku prodalo v Evropě přes dvacet tři tisíce, z toho čtyřicet kusů v Česku. V roce 2018 dokonce v Evropě prodej elektrického Soulu překonal čísla verzí se spalovacími motory.

Českou cenu zatím nemá

E-Soul ještě nemá českou cenu. A asi ještě nějaký měsíc mít nebude. Emilio Herrera s evropské centrály korejské automobilky přiznává, že Kia bude e-Souly nejprve zásobovat trhy, kde se elektromobily prodávají. Což jsou ty, kde na ně zákazníci dostávají pobídky, dotace a daňové úlevy. Holandsko, Irsko, Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko, to jsou hlavní trhy. Místní vlády totiž na nákup bateriových aut dávají obrovské pobídky. „Poptávka velmi roste, je ovšem závislá na pobídkách vlád a zdanění,“ uvádí Herrera a dodává, že na další trhy se elektrosoul bude šířit podle toho, jak budou bateriová auta podporovat lokální vlády.

Do prodeje nový Soul zamíří teď na jaře. Současná generace se doprodávala v bateriovém provedení za 869 980 korun, cena té nové je zatím neznámá.

Výrazný design zůstává

Malá krabice si ve své třetí generaci zachovává základní tvary s nezaměnitelnou siluetou. Tvůrci druhé i třetí generace čelili nelehkému úkolu. Jak rozvinout tak výrazný design? Vždy vsadili kromě charakteristické siluety na kreativní práci se světly a respekt k základním tvarům. Výrazným prvkem jsou útlá přední světla, propojená souvislým pásem denního svícení. Na zádi je to větší odvaz díky smyčce světel, která rámuje okno ve víku kufru. Vnější rozměry 4,2 metru dlouhého crossoveru se změnily minimálně, stejně tak základní silueta. 2,6 m dlouhý rozvor je oproti předchůdci o tři centimetry delší.

Kdo se v nabídce korejského koncernu Hyundai-Kia vyzná, ví, že obě značky mají asi nejkomplexnější nabídku elektrifikovaných modelů ze všech automobilek. Soul už se v provedení do zásuvky prodává od roku 2014. Nová generace elektromobilu sdílí techniku třeba s bateriovým Hyundaiem Kona nebo Kií e-Niro. Právě v tom je trochu nelogičnost: e-Soul je totiž čistě mechanicky stejné auto jako e-Niro. To je o kus větší, s prostornější kabinou hlavně na zadních místech, a citelně objemnějším kufrem (Soul má 315 litrový), oproti e-Soulu ovšem vypadá mnohem usedleji. Soul je oproti Niru o 18 cm kratší a 4,5 cm vyšší, mezi nápravami je o decimetr méně.

Kia si se zacílením obou modelů určitě poradí a má své plány, ukazuje to ovšem také, že v éře elektrifikace se dočkáme po technické stránce mnohem větší uniformity aut. Technika už je dávno vymyšlená, efektivita elektromotoru už je daná. Boj bude hlavně o baterky. Ty v e-Soulu budou k mání ve dvou variantách, které se liší dojezdem. Dvě výkonové verze bude mít také elektromotor, točivý moment je ovšem vždy stejný.

Bateriové Hyundaie a Kie jsou dnes asi nejlíp fungující elektromobily v evropské nabídce, které si reálně můžete koupit. Kia tvrdí, že má údajně nejvyšší účinnost elektrického pohonu mezi současnými elektromobily.

Ivan Batard z Kie uvádí, že od roku 2010 se průměrná kapacita akumulátorů elektromobilů zdtrojnásobila, z 16 na dnešních 46 kWh. E-Soul nově nabídne dvě různé varianty: standardní s 39,2kWh baterií a „prodloužený dojezd“ s 64kWh baterií. Toto provedení také pracuje s vyšším napětím (356 V vs. 327 V). Standardní provedení ujede na nabití 276 kilometrů a na stovku zrychlí za 9,6 sekundy. Verze s větší baterií má dojezd mnohem delší, 453 kilometrů, navzdory téměř o metrák vyšší hmotnosti však i lépe sprintuje – na stovce bude za 7,9 sekundy. Důvodem je vyšší špičkový výkon baterií, který umožňuje elektromotoru delší dobu táhnout naplno.

Batardův kolega z evropské centrály Kie ve Frankfurtu Vittorio d’Arienzo upřesňuje, že li-ion baterie uložené v podlaze jsou vodou chlazené, předchůdce je měl chlazené vzduchem.

A vyzdvihuje tuhou karoserii, na které jsou použity za tepla tvářené díly skeletu (nahoře osm, na podvozku patnáct dílů) a upozorňuje na hliníková spodní ramena a těhlice na přední nápravě.

Příjemné cestování

V Soulu se sedí tradičně vysoko, to znamená také jednoduché nastupování, kvůli kterému je ten městský crossover tak oblíbený. Nízké čelní okno a vysoké boky dávají posádce dojem mohutnosti a bezpečí. Vzadu je skoro rovná podlaha, místa pro dva tam je dost, i na výšku.

Širokoúhlý středový dotykový displej s úhlopříčkou 10,25 palce vévodící přístrojovce pracuje rychle, má logickou a moderní grafiku a tradiční funkce potřebné pro elektrický provoz, od mapy nabíječek, přes statistiku spotřeby až po vzdálenou „správu“ některých funkcí vozu.

Ruční brzdění

Auto nabídne několik jízdních módů, ten jménem eco plus se hodí, když dochází šťáva. Omezí to maximální rychlost na devadesát kilometrů v hodině. Prudkým sešlápnutím plynu se ovšem omezovač dá „přeprat“.

Zajímavě fungují pádla zespoda ramen volantu. Soul má pět stupňů intenzity rekuperace, levým se síla zpomalování, při kterém elektromotor dobíjí akumulátor, zvyšuje, pravým snižuje. Když to levé podržíte déle, auto samo zastaví. A naopak delším stiskem toho pravého se nastaví automatický mód, při kterém Soul zpomaluje rekuperací. Až do zastavení to umí stejně jako on jen málo elektroaut, většina z malých rychlostí brzdí obyčejnými brzdami. Podle provozu tak, že udržuje odstup od auta před sebou. E-Soul ovšem jen rukama ovládat nejde, neumí totiž sám zrychlovat, takže pro rozjezd a případnou akceleraci je třeba šlápnout na plyn. Je to spíš hračka, která s autařením nemá moc společného. Na druhé straně je to skvělý trenér odhadu, předvídavosti a hospodaření s kinetickou energií.

Jak e-Soul jezdí? Jako každý elektromobil ohromí raketovým startem, od semaforu vystřelí jak supersport. Pak si jen tak tiše sviští krajinou. Odpružení je komfortní, žádné rány ani poskakování. A taky žádná vášeň, ten lehce odosobněný pocit, že si předoucí stroj dělá co chce a na vás je pouze nejzákladnější obsluha volantu a dvou pedálů, vás neopustí.

Elektrický Soul je hbitý a obratný. Z podstaty elektrické trakce bude jeho revírem hlavně město. Do českého dálničního maxima je dostatečně čiperný, zrychluje suverénně, na dálnici je hezky stabilní.

Tichounce sviští, až tak tiše, že musí dostat plašičku chodců a cyklistů pro pohyb nízkými rychlostmi, do třicetikilometrového tempa tak vydává bzučivý zvuk vesmírného korábu.