Utajený klenot Honda Jazz. Geniální mini MPV brzdí vysoká cena

Z venku malé, uvnitř prostorné – nenápadné, ale praktické. Malá očekávání, nečekaný úspěch. Taková auta se objevila v posledních letech na českém trhu hned dvě: Ford Fusion a Hyundai ix20. Obě patřila do vymírající kategorie malých MPV, ale zároveň stála tak trochu i na okraji třídy SUV, a to díky trochu vyššímu posezu za volantem. Na sedadlech se trůní výše, což je velmi příjemné.

Honda Jazz 1.5 i-MMD v číslech motor : čtyřválcový benzinový 1,5 + dva elektromotory

: čtyřválcový benzinový 1,5 + dva elektromotory max. výkon a točivý moment: 80 kW a 253 Nm

80 kW a 253 Nm převodovka: automat s pevným poměrem

automat s pevným poměrem spotřeba: 4,5/5 l (udaná/v testu)

4,5/5 l (udaná/v testu) délka: 4 044 mm

4 044 mm rozvor: 2 517 mm

2 517 mm objem kufru: 304 l

304 l cena modelu: od 499 990 Kč

od 499 990 Kč cena test. vozu: 555 800 Kč

Kvůli prostornosti a výdrži se prodávala po tisících. Ani jedno už na trhu není, přesto jsme velmi podobný vůz objevili: Hondu Jazz. Moc krásy tedy nepobral. Ne že by byl ošklivý, spíš na první pohled nijak nezaujme. Karoserii má trochu bachratou, s vyšší stavbou, než by člověk čekal od hatchbacku, proto spíše mluvíme o mini MPV, a z předcházející třetí generace zůstala autu krátká příď s dopředu posunutou kabinou.



Uvnitř je Jazz sice kvalitně zpracovaný a palubní deska je přehledně uspořádaná, ale opět spíše tvarově nenápadná a vyrobená z levnějších materiálů. Nechybí jí sice centrální dotyková obrazovka ani digitální panel přístrojů, ale obsluhování veškerých funkcí je jednoduché a intuitivní a pro ty základní, jako například klimatizaci, tady naštěstí zůstaly klasické ovladače.

Ale vizuální neatraktivita Jazzu nemusí být až tak vážnou vadou – ani zmíněný Fusion či ix20 nezískaly popularitu díky designu, ale zásluhou praktičnosti. A tou vyniká i Honda Jazz. Zavazadlový prostor má sice na první pohled nijak oslnivých 304 litrů, ale malá Honda disponuje velmi jednoduchým, avšak unikátním řešením zadních sedadel zvaných Magic Seats, stejně jako větší Civic.

Kromě toho, že je možné opěradla klasicky sklopit do roviny s podlahou kufru a zvětšit tak prostor na 1 205 litrů, i sedáky se dají snadno zvednout do svislé polohy, takže vznikne dostatečný prostor pro převážení objemnějších věcí, klidně jízdního kola. To žádný konkurent nenabízí.

Jediný hybrid

V nabídce je jediný motor, ale skvěle vymyšlený a funkční. Hybrid označený e:HEV obsahuje dva kompaktní elektromotory propojené s 1,5litrovým benzinovým motorem DOHC i-VTEC a inovativní převodovkou s pevným převodovým poměrem. Maximální výkon je 80 kW, což dostačuje pro zrychlení na stovku za 9,4 sekundy.

Spalovací motor většinou vyrábí elektrickou energii, ale při větší akceleraci se dokáže do práce zapojit sám. Je to zcela unikátní řešení. Jak sériovo-paralelní hybrid Hondy funguje, vysvětlujeme zde.

Technický popis fungování asi není důležitý, hlavní je, že funguje naprosto bezproblémově a především není překážkou jezdit se spotřebou pod pět litrů, ve městě klidně i pod čtyři, aniž byste byli brzdou provozu.

Převodovka má kromě klasických režimů i volbu B – auto v něm více rekuperuje energii a po sundání nohy z plynu citelně zpomaluje. Hodí se to hlavně pro jízdu po městě, kdy stačí ovládat víceméně jen plynový pedál a ten brzdový nechat netknutý. Bonusem je přiměřeně komfortní podvozek, který s přehledem tlumí většinu nástrah českých silnic, rázy i zvuky se podařilo japonským inženýrům odfiltrovat skvěle.

Revírem Jazzu je především město, díky kompaktním rozměrům se s ním dobře parkuje a otáčí. Kvůli vyšší stavbě karoserie a měkkému odpružení má auto svoje limity v rychleji projížděných zatáčkách, kde se citelně naklání. Zůstává přitom stabilní, zadní kola neodskakují, ale člověk těžko odhadne okamžik, kdy by se poroučel ze zatáčky ven mimo silnici.

Na nějaké závodění ostatně není stavěný ani motor, který nemá příliš velkou dynamiku a ve vyšších otáčkách je neúměrně hlučný. Jazz je ideální auto pro lidi střední a starší generace, kteří chtějí nový vůz s prostorným interiérem, který bude dlouho spolehlivě fungovat. Problémem je cena a také to, že o jeho přednostech málokdo ví.

Jasně, hybrid něco stojí, ale nejnižší číslo v ceníku má hodnotu 499 900 Kč. Hyundai ix20 se v roce 2015 prodával od 280 tisíc korun, Ford Fusion stál před deseti lety dokonce pod 225 tisíc korun. A to už je sakra rozdíl. Skousnou ho Češi?