Bez bacilů a dočista. Vypucujte si interiér auta v době koronaviru

Zatímco v ulicích lidé během karantény nasadili roušky, mezilidský kontakt se omezil na minimum, spousta lidí pracuje z domu a do kabelek přibyly antibakteriální gely a latexové rukavice, interiéry našich aut neřešíme.

Přitom v těchto dnech si do nich sedáme s úlevou a pocitem, že můžeme roušku z úst sundat, protože jsme v bezpečí. Nezůstávejte v omylu. Uzavřený interiér vozu, kde jsme doteď trávili stejně času jako v obýváku, může být ideálním hnízdištěm virů a bakterií a před pandemií nás neochrání. Doteď jsme v autě jedli, úřadovali, pili, kouřili a ladili make-up. Zaslouží si proto pořádnou očistu a desinfekci. Poradíme jak.

Zaprvé: ukliďte si

Většina českých řidičů uklízí interiér svého vozu až v případě nutnosti, přitom zde zůstává špína a virům a bakteriím se ve vlhké kabině líbí. Pokud se do toho přidá jarní slunce a interiér přes skla oken zahřeje, virům je hej. Teď nastal čas na gruntování, vezměte to poctivě.

„Podle průzkumu, který provedl britský autoklub, čištění interiéru se majitelé aut věnují v průměru jednou za 1,5 až 2 roky. A pravidelnému ročnímu gruntování se věnuje jen necelých třicet procent všech motoristů,“ upozornili už dříve experti z Ústředního automotoklubu s tím, že úklid jednou ročně považují skutečně za nejzazší pro to, aby se kabina nestala v podstatě nebezpečím pro samotné pasažéry.

Pokud tedy neplánujete, nebo nestíháte čalounění vytepovat či vyčistit speciální pěnou, sedačky alespoň důkladně vysajte. Vytáhněte dětské autosedačky a podsedáky a dejte vyprat snímatelné potahy. Sedačky pod nimi vyluxujte i v koutcích a vytáhněte zbytky svačinek nebo gumových medvídků.

Z vozu vyjměte též gumové koberečky a umyjte je, důkladně vysajte nečistoty také v prostoru pod nohama a v kufru vozu.

Dezinfikujte

Čisticím prostředkem na okna s obsahem alkoholu vypucujte všechna skla a pusťte se do přístrojové desky a plastových částí vozu. Kromě běžně používaných čisticích sprejů či ubrousků na interiér vozu bude tentokrát potřeba řádná dezinfekce.

Automobil je sice taková jednoduchá osobní a mobilní izolační jednotka pro zařízení nejnutnějšího (však také v některých městech provádějí zdravotníci testy na koronavirus přímo v autech potenciálně nakažených), ale v bezpečí v něm stoprocentně nejste a riziku se nevyhnete.

„Všechny povrchy, kterých se dotknete, dezinfikujte před jízdou i po jízdě, obzvlášť pokud s někým auto sdílíte, nebo jste někoho vezli,“ říká vedoucí lékařka Škoda Auto Jana Parmová.

Dezinfekci pojměte opravdu důkladně. Vyčistit je třeba volant, řadicí páku, všechna tlačítka k rádiu či infotainmentu, ale také madla nebo kliky, a to i zvenčí a včetně madla od kufru. Nezapomeňte ani na páčky pod volantem, kde jsou směrovky nebo tempomat, viz přiložený obrázek.

Exponovaná místa vozu, která je třeba během pandemie pravidelně dezinfikovat.

Obzvláště kurýři nebo taxikáři a další řidiči, kteří přepravují pasažéry, by si měli s dezinfekcí dát záležet. Když už se styku s dalšími lidmi vyhnout nemůžete ani v autě, pamatujte na pravidelné mytí rukou, používání antibakteriálního gelu a roušek či respirátorů i v kabině vozu.



Peroxid vodíku ani nezkoušejte

Co použít? Organizace Consumer Reports radí využít některé prostředky, které již možná máte doma. Jenže dezinfekční prostředky jsou nyní hůře sehnatelné a především, ne vše se hodí na náchylný interiér aut.

Proti koronaviru zabírá nejméně sedmdesátiprocentní roztok alkoholu a třeba isopropylalkohol nijak neublíží žádnému z běžných povrchů v autě. K čištění dílů ho využívají i samotní výrobci automobilů a jejich subdodavatelé.

Co vydezinfikovat Volant

Řadicí páka

Ruční brzda

Kliky (i zvenčí)

Ovládací prvky rádia a infotainmentu

Páčky pod volantem (směrovky, stěrače)

Ovládání tempomatu

Ovládání nastavení sedadel

Rám dveří

Loketní opěrky

Madla (úložné boxy, ale i kufr vozu) Zdroj: Škoda Auto

„Téměř každý povrch v autě může být čištěn isopropylalkoholem,“ řekl pro Consumer Reports Jeff Stout, výkonný ředitel pro inovace ve společnosti Yanfeng Automotive Interiors, která je dodavatelem řady částí interiérů pro světové automobilky. Firma látku využívá třeba na poslední dočištění některých detailů před odesláním svých výrobků k zákazníkům.

Podle Stouta lze takto hadříkem s alkoholem otřít i samotné čalounění sedadel a další „měkké“ povrchy v autě, ale pozor, ať je nepromáčíte. Alkohol by neměl poškodit ani kožená sedadla či sedačky z umělé kůže, ale tady je třeba být obezřetný a nedezinfikovat „příliš intenzivně“, aby se nepoškodilo probarvení materiálu. Kožené povrchy je po čištění vhodné ošetřit ochrannými prostředky na kůži.

Kdo nemá k dispozici alkohol, může prý použít i vodu s mýdlem, kterou lze povrchy v autě omýt hadříkem stejně jako v případě omývání alkoholem. I s mýdlem opatrně, varuje Consumer Reports před přílišnou koncentrací pěny a promáčením. „Pokud vytvoříte moc pěny, budete mít pěnu napořád,“ vzkázal Larry Kosilla z auto-detailingové společnosti AMMO NYC.

Jestliže už v ruce držíte peroxid vodíku, rovnou na tuto dezinfekci zapomeňte. Co se hodí v domácí lékárničce, může v interiéru vozu napáchat velké škody a poškodit povrchy. Na dotykové displeje v autech nepoužívejte čističe obsahující čpavek, radí Consumer Reports. K čištění povrchů všemi metodami jsou nejlepší hadříky z mikrovlákna, tak nejlépe zabráníte poškrábání citlivých míst v autě.

Pandořina skříňka: klimatizace

Máte hotovo a pocit, že čistější než hlava známého bezvlasého džina z reklamy vaše auto už být nemůže? Pozor, největší peklo číhá v klimatizaci. S tou je třeba minimálně jednou do roka do servisu, právě po zimě je ideální chvíle. Klimatizaci totiž zapnou v teplých jarních dnech i ti, kdo ji v zimě nepoužívali.

Základní dezinfekci, která by se měla provádět aspoň jednou za rok, zvládne každý. Autopotřeby jsou zavřené a hobbymarkety fungují v omezeném režimu. Na benzince nebo na internetu se ovšem dá pořídit sprej, který vyčistí a vydezinfikuje rozvody v kabině auta – stojí od stovky do čtyř set korun. Čištění sprejem není tak intenzivní jako v profesionálním servisu se specializovaným vybavením, pokud však klimatizace nepříjemně zapáchá zatuchlinou, je dobré i toto nouzové řešení.

5 rad, jak zůstat v autě v bezpečí Pokud musíte cestovat, jeďte autem sami.

Pokud nemůžete jet sami, chraňte sebe i cestující respirátory nebo rouškami. Vezměte si kontakty na všechny cestující.

Auto důkladně dezinfikujte. Zaměřte se na místa, kterých se dotýkáte nejčastěji. Nezapomeňte si mýt ruce.

Používejte ochranné prostředky, roušky i respirátory. Roušku možná najdete i ve své autolékárničce. Řídíte-li cizí vůz, použijte rukavice.

Tankujte bezpečně. Maximálně využívejte bezkontaktní způsob plateb či mobilní aplikace. Zdroj: Škoda Auto

Sprej stříkáme hadičkou přes vzduchové sání v motorovém prostoru, komfortnější jsou balení, která postavíte do kabiny doprostřed auta mezi sedačky, auto zavřete a necháte působit. Sprej se nasává do výdechů klimatizace a dezinfikuje vnitřní prostor od mikrobů a plísní. Vyprchá za přibližně pět minut. Tuto operaci zvládne každý, stačí dodržet návod.

Důležitá je také pravidelná výměna filtrů (pylového a prachového), to obvykle obstará servis, ale u staršího auta to zvládnete taky. Návod pro konkrétní vozy skoro určitě najdete na internetu, možná bude v manuálu k vozu. Výrobci mají řešení i pro alergiky a nabízejí speciálně upravené filtry s antibakteriálními a antialergickými vlastnostmi.

Správně fungující klimatizace má zhruba do půl minuty po zapnutí foukat dostatečně chladný vzduch. Když se zdá, že nefunguje správně, je třeba velký servis. Tam mají speciální zařízení, které celou klimatizaci napojí na rozvody, v nichž obíhá chladicí kapalina. Chladivo vysaje, přefiltruje a případně doplní. Umí také zjistit úniky a doplňuje olej, který slouží pro promazávání systému.

Ještě dva tipy pro lepší hygienu v autě: několik minut před koncem jízdy klimatizaci vypněte a nechte do vozu proudit okolní vzduch, který ji vysuší a zabrání většímu množení bakterií a virů. A po každém čištění a dezinfekci vozu nezapomeňte kabinu auta pořádně vyvětrat, ať může odejít vlhkost i alkoholový odér.



VIDEO: Jak zatočit s bakteriemi v klimatizaci v autě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ohleduplně na benzince

Pokud berete karanténu zodpovědně, přemýšlejte na kontaktem i na čerpací stanici. Při tankování použijte vždy rukavice a kontakt s obsluhou benzinky omezte na minimum. Plaťte kartou nebo pomocí mobilní aplikace, před návratem do auta si nezapomeňte umýt ruce a použít antibakteriální gel, ten byste měli v autě vozit v dostatečné zásobě. Jinak můžete dezinfekční dobrodružství v interiéru začít znova.

U řady benzinek můžete platit bezkontaktně přímo u stojanu, takže není nutné navštěvovat provozovnu. Pokud načerpáte plnou nádrž, snížíte riziko přenosu koronaviru tím, že nebudete muset k benzínce brzo znovu.

Cestující v autě by z preventivních důvodů měli sedět co nejdále od sebe, toto doporučení platí především ve vozech taxi. „Zákazníky mimo jiné prosíme, aby si sedali výhradně na zadní sedadla vozu, nikoliv k řidiči, abychom minimalizovali riziko přenosu nákazy,“ říká Ondřej Krátký, ředitel taxi platformy Liftago.

Obzvlášť pokud cestujete s pasažéry a u někoho z posádky existuje riziko, že již mohl přijít s nákazou do styku, používejte i v autě ochranné pomůcky, tedy roušky a respirátory. Někteří řidiči to možná netuší, ale řada z nich má roušku i ve své autolékárničce. V některých evropských zemích byla donedávna součástí její povinné výbavy, někde stále ještě rouška povinná je. Je to nouzové řešení, ale když vám usedá do auta někdo bez zakrytých úst a nosu, je to lepší než nic.



Podívejte se, jak klimatizace v autě funguje:

VIDEO: Podívejte se, jak pracuje automobilová klimatizace Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dezinfikujete si interiér vozu?