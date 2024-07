KOMENTÁŘ: Arogantní blbeček Bellingham za čtyři a půl miliardy

Uběhlo 28 let. Před pěti týdny David Pastrňák a spol. zvedli nad hlavy pohár pro mistry světa a pamětníci se zasnili: To by bylo pěkné, kdyby také fotbalisti zase udělali díru do Evropy.

Jak víme, z tohoto snu se rychle probudili. Už je to týden, co čeští reprezentanti završili svou trapnou účast na Euru 2024 porážkou s Tureckem 1:2. Turnaj odehráli zle, postup do bojů o medaile si nezasloužili. Vše, co se mohlo pokazit, se pokazilo. Výsledek českého týmu na šampionátu je tristní.

Když pro Čechy turnaj skončil, mohou se milovníci fotbalu v klidu soustředit na vyřazovací boje. Je ovšem smutné sledovat, o kolik sympatičtěji a fotbalověji než český tým působili na letošním Euru Slovinci či Gruzínci. Mnohem lepší dojem než Češi zanechali na Euru i reprezentanti Slovenska.

Nejenže ve skupině senzačně zdolali Belgii. V nedělním osmifinále Slováci málem vyřadili Anglii, jednoho z největších favoritů turnaje. Anglie mimochodem schytává během Eura kritiku, neboť se na její hru nedá dívat.

Ještě v 94. minutě osmifinálového duelu Slováci nad Anglií senzačně vedli, v páté minutě nastavení zachránil ostrovany nádherným gólem záložník Jude Bellingham. V prodloužení pak rozhodl o vítězství Anglie 2:1 útočník Harry Kane.

Bellinghamovy výstavní nůžky zastínil obscénní posunek směřovaný k lavičce Slovenska. Bellingham nejprve prsty naznačil, že Slováci mají malé „pindíky“ a poté si rukou potěžkal trenky v rozkroku, zřejmě aby ukázal, že on tam má podstatně větší „nástroj“.

Gesto zachytily kamery a UEFA se jím začala zabývat. Hrozilo dokonce, že Bellingham přijde o čtvrtfinále. Mladý Angličan se začal dětinsky vymlouvat, že posunek při oslavě gólu byl určen pro jeho přátele v hledišti. Tak určitě.

Záložník Realu Madrid je aktuálně nejdražším hráčem na světě, Bellinghamova tržní hodnota podle serveru Transfermarkt činí 180 milionů eur (4,5 miliardy korun).

Pro srovnání jde o podobnou sumu, jako je celková tržní cena hráčů na soupisce české reprezentace. Hodnotu našeho kádru spočítal Transfermarkt na 187,9 milionu eur, což je 4,71 miliardy korun. Kdybyste si náhodou chtěli koupit kompletní sestavu Anglie, museli byste zaplatit 1,52 miliardy eur (38,13 miliardy korun). To je mezi účastníky šampionátu suverénně nejvyšší číslo. Je proto podivné, že astronomicky drahý kádr složený z fotbalových hvězd předvádí na Euru takovou bídu.

Švýcaři v osmifinále porazili obhájce titulu z Itálie 2:0. A myslím, že v sobotu ve čtvrtfinále smáznou i Angličany.

Reprezentanti země, která si říká kolébka fotbalu, už skoro šedesát let nic nevyhráli. Poprvé a naposledy získali titul mistrů světa v roce 1966. Jen na okraj, kdyby měli tenkrát sudí k dispozici dnes používané technologie, třeba by se Anglie mistrem světa nestala. Při rozhodujícím gólu totiž nebylo jasné, zda míč odražený od břevna překročil brankovou čáru. Rozhodčí přesto branku uznal.

Angličané tedy zůstávají na Euru 2024 ve hře o titul, na nějž čekají 58 let. Arogantní blbeček Bellingham si ho ale nezaslouží.