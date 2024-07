Dcera Susan Sarandonové se podruhé vdala. Její prsa vyvolala vášně

Eva Amurri se vdávala v korzetových šatech bez ramínek značky Kim Kassas. Na jízlivé poznámky ohledně plného dekoltu v příbězích na Instagramu pak nevěsta reagovala fotkou se ženichem. „Pro každého, koho pohoršilo, že jsem si neodložila prsa... Neváhejte a udělejte si screenshot na později,“ napsala a přidala přiblížený záběr na její hruď.

Blogerka prozradila, že se na svatbě chtěla cítit sexy, ale elegantně a šaty, které zvolila, to podle ní dokonale vyvážily.

Na svatbě, která se konala ve Windrift Hall v New Yorku v Hudson Valley, bylo kolem 40 hostů včetně nevěstiny matky Susan Sarandonové a hereččina exmanžela Tima Robbinse. Do obřadu se zapojily všechny tři Eviny děti – dcera Marlowe Mae (9) a synové major James (7) a Mateo Antoni (4), které má s bývalým manželem Kylem Martinem.

Svatba byla v duchu francouzské zahradní párty. „Opravdu jsme chtěli do toho všeho soustředit naši malou rodinnou jednotku a aby v tom hrály roli děti stejně jako my. Spolupracovali jsme s naším úředníkem na vytvoření obřadu, který byl super osobní a intimní, a pak jsme se zaměřili na naši druhou životní lásku: jídlo! Vše, co jsme opravdu potřebovali, byla krásná atmosféra, naši nejbližší a vynikající party,“ řekla Eva Amurri magazínu People.

Blogerka se se šéfkuchařem zasnoubila letos v únoru po dvou letech soužití. Na Instagramu tehdy prozradila, že ji partner požádal o ruku v Paříži před Rodinovým muzeem. Novomanželé odletěli po svatbě na líbánky do Itálie.