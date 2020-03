Po zavření showroomů se prodej aut téměř zastavil, servisy fungují

Značkové servisy u dealerů fungují, ale většinou hlásí nižší zájem. Autoservisy mohou v omezeném režimu fungovat nadále díky výjimce z vládního nařízení, pokud v provozovně není současně více než 30 lidí.

„Zavření showroomů bude mít zásadní dopad na prodej domácnostem, který online vůbec nemůže nahradit. V současné situaci také reálně velmi poklesla poptávka po mobilitě a padá optimismus firem a domácností ohledně budoucnosti. To musí prodeje aut zasáhnout poměrně zásadně. Ačkoliv nějaké fleetové prodeje se zrealizují, tak propad trhu bude velký. Pro porovnání se můžeme podívat na čínský trh, kdy v únoru se prodalo dvacet procent aut ve srovnání s loňským únorem,“ řekl partner EY pro automobilový trh Petr Knap.

V rámci dealerské sítě Škody Auto se omezil maloobchodní prodej a fungují servisy. „Servisy, kde by hrozilo překročení maximálního možného počtu třiceti lidí v provozovně, snižují počty pracovníků na příjmu. Týká se to pouze největších servisů. Zbylé servisy mohou pokračovat bez omezení. Vzhledem k nastalé situaci doporučujeme zákazníkům před jejich návštěvou autorizovaným partnerům zavolat a domluvit se na termínu a dalším postupu,“ řekl mluvčí Škody v ČR Pavel Jína.

„Prodejna je uzavřená. Servis funguje, ovšem jen v omezeném režimu,“ popisuje pro iDNES.cz Jan Koštýř, vedoucí prodeje pražského dealera Škody Auto Štěpánek. „Pracujeme z domova, řešíme internetové nabídky.“ Auto Štěpánek patří k menším dealerům značky, měsíčně prodá kolem 40 aut. „Za běžného provozu prodáme jedno až dvě auta denně, předání nových aut se nyní samozřejmě odsouvá,“ dodává Koštýř s tím, že aktuálně se na novou škodovku čeká průměrně deset týdnů. Nejdéle trvá dodání modelu Superb, na něj zákazníci čekají až 15 týdnů.

Zastavení prodeje se nyní týká sokromých zákazníků, auta do firem se mohou prodávat i nadále. „Jsme omezeni tím, že jsou zavřená dealerství, nicméně vozy pro naše firemní zákazníky objednáváme i nadále a vrácená vozidla prodáváme prostřednictvím aukcí. Zároveň jsme s klienty denně v kontaktu, poskytujeme jim aktuální informace a řešíme jejich požadavky. Přijali jsme taková opatření, aby klienti krizový režim prakticky vůbec nepocítili,“ uvádí pro iDNES.cz Michal Farkač, vedoucí úseku fleetového prodeje Volkswagen Financial Services. „Samozřejmě registrujeme pokles poptávek, výběrová řízení ovšem běží. Poptávky odbavujeme standardně, s klienty jsme nadále v kontaktu a po domluvě se v omezené míře potkáváme,“ dodává.

Obměna vozů je pro firmy nezbytná, a proto i vzhledem k několikaměsíčním dodacím lhůtám u nových aut pracují fleetmanažeři firem v několikaměsíčním horizontu.

„V tuto chvíli je předčasné říci konkrétní číslo poklesu objednávek, situaci vyhodnotíme nejdříve na konci tohoto týdne. Pokles ale samozřejmě evidujeme,“ podle Farkače aktuální situace nejvíce zasáhla segment autopůjčoven, taxi a dalších služeb, které jsou závislé na cestovním ruchu.

„Snažíme se firmám vyjít maximálně vstříc. V rámci celé společnosti chceme řešit požadavky klientů individuálně. Proto nastavujeme opatření tak, aby to pro klienty bylo co možná nejpohodlnější a nejrychlešjí,“ popisuje manažer Volkswagen Financial Services.

Online prodej

Společnost Auto Palace Group, která je jedním z největších obchodníků s auty v ČR, podle ředitele Radka Donnera nabízí vozy online. „V pondělí jsme zaznamenali přes dvě desítky poptávek většinou po nových vozech. To však neznamená, že si zákazník vůz koupí. Běžně přitom za den prodáváme s našich showroomech kolem šedesáti aut denně,“ řekl. Servis funguje bez omezení, využívá bezkontaktní příjem aut, vozy dezinfikuje a využívá oddělený kontakt vždy jednoho klienta s jedním pracovníkem.



Také prodejci Hyundai museli zrušit všechny prodejní aktivity ve svých autosalonech a poskytují jen služby servisu. „K dispozici jsou souběžně zaměstnanci jednotlivých servisních míst Hyundai na telefonu a zákazníci si rovněž mohou nakonfigurovat vůz podle svých potřeb na našich webových stránkách,“ uvedl mluvčí Hyundai Jan Pohorský.

„Zaměstnanci dealerství mohou docházet do práce a kromě servisu vykonávat i administrativní činnosti, mohou například oslovovat zákazníky s nabídkami a dojednávat specifikace poptávaných automobilů prostřednictvím telefonu, e-mailu, stejným způsobem přijímat a potvrzovat objednávky,“ podotkl ředitel Toyoty a Lexusu v ČR Martin Peleška. Příjem na servis v tuto chvíli Toyota nijak neomezuje. Zákazníkům doporučuje sledovat aktuální situaci, velkou pomocí je také sjednání návštěvy zákazníka na určitou hodinu, respektive na předem domluvený termín.

Omezení maloobchodního prodeje podle mediálního zástupce Porsche ČR Jana Klímy bude trvat do 24. března. Do té doby vedení Porsche ČR, které je zastoupením pro značky koncernu VW, svým obchodním partnerům doporučilo, aby otevření provozovny důkladně zvážili. Servisy budou otevřené. „Prodej samotných vozidel v těchto provozovnách naopak probíhat nesmí. Naším cílem je udržení mobility našich zákazníků, zejména těch, kteří jsou zapojeni do Integrovaného záchranného systému a zásobování obyvatel,“ doplnil Klíma.

Letos v únoru se v Česku prodalo 17 377 nových osobních aut, loni v březnu to bylo 21 500 vozů.