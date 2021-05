Jedna chyba a je po nadějích i bábovce. Rallye na elektrony je nervák

Do prudkého kopce stoupá kamenitá a od traktorů dost nahrubo vyjetá cesta, dvě čerstvé stopy vedle v trávě ale jasně ukazují, že to minimálně desítka vozů vzala raději kolem. Nedivíme se, naše elektrické Niro má solidní světlou výšku, ale takový e-tron GT by si na ní bezesporu odřel břicho.



Terén je po nedávných deštích dost rozmočený, kola se smýkají, bláto lítá až na střechu a s blížícím se vrcholem nám je jasné, že průměrných 26,5 km/h, které máme po 3,5 km udržovat, budeme muset dohnat na nějakém lepším povrchu. Vyhoupneme se na rovnou asfaltku na vrstevnici a vyrážíme v roadbooku naznačeným směrem. Ze zatáčky se však v protisměru vyloupne posádka v Citigoe iV, a tak se dozvíme, že tato cesta končí u někoho na dvorku a zcela určitě tedy jedeme špatně.

Ale to jsme maličko předběhli.



Závody pravidelnosti

Je to už deset měsíců, co jsme s elektromobilem KIA e-Soul na ECO energy Rally Bohemia vybojovali druhé místo k kategorii „Rally spotřeby“ – průběh jsme popsali v článku Přidej! Nesmím! Rally v autech na baterky není o život, ale o nervy. Tam se také podrobněji dočtete, co to „rallye pravidelnosti“ vlastně je a jak se jezdí. Zde tedy jen telegraficky.

Základní pravidla Na rozdíl od „ostré rallye“, kde vítězí ten, kdo trasu projede nejrychleji, vítězí u rallye pravidelnosti ten, kdo trasu projede v co nejpřesnějším souladu se zadanými průměrnými rychlostmi. Každá zkouška pravidelnosti je rozdělena na několik úseků, ve kterých musí řidič udržovat stanovenou průměrnou rychlost tak, aby na každém místě trati projel v přesný čas od začátku etapy. Tyto časy se měří pomocí GPS trackeru na skle vozidla v tajných měřících bodech podél trasy. Každá odchylka o desetinu sekundy znamená trestné body. Kdo nasbírá nejméně trestných bodů, vítězí. Posádka zároveň musí jet přesně definovanou trasou, kterou se navigátor snaží „trefit“ podle směrových instrukcí v roadbooku. Navigátor tak třeba ví, že po 730 metrech od předchozí změny směru máme minout kapličku a před autobusovou zastávkou zahnout doprava. Zdaleka ne vždy je to ale takto jasné.



Posíleni loňským relativním úspěchem jsme tak kývli na nabídku zkusit štěstí i na Czech New Energies Rallye 2021, tentokrát s vozem KIA e-Niro. S tím už máme bohaté zkušenosti, jednak jsme s ním prověřili různé zkazky o těžkostech elektromobilů v zimě a taky jsme se v něm (neúspěšně) pokusili umrznout.



Pod taktovkou FIA

Přijíždíme do Českého Krumlova a hned absolvujeme kalibrační jízdy – opakovaným průjezdem úseku, při kterém vždy na začátku vynulujeme počítadlo metrů v aplikace Rabbit Rallye a na konci jej necháme srovnat podle hodnoty zadané pořadatelem. Pokud by něčí telefon (a případné další vybavení) měřilo s odchylkou od oficiálního měřícího nástroje pořadatele, kterým byly měřeny úseky závodní trasy, zde se odchylka vykompenzuje a jezdec se pak na měření aplikace může spolehnout.



Bez nějaké rallye aplikace se pořádně jet nedá. Do ní si nastavíte průměrné rychlosti v daných úsecích zkoušek pravidelnosti, a na displeji telefonu tak vidíte odchylku od optimální hodnoty. Ani tak to není žádná legrace.



Uzavřené parkoviště (oficiálně se mu říká „parc fermé“), kde musí být všechna auta mimo závodní etapy zaparkována, je na krásném místě – v Pivovarské zahradě v historickém centru města, pod zahradami kláštera. Všechna vozidla musí být během parkování stále připojena do elektrických zásuvek, každé místo má nachystanou jednu 230V / 10A přípojku. Kabely se větví z rozvaděče v obvodové zdi zahrady, proudu je pro všechny dost – navzdory obavám facebookových odborníků nepadl po souběžném připojení více než třiceti elektrických vozidel Český Krumlov do blackoutové tmy.

Závod Czech New Energies Rallye je pořádán pod taktovkou Mezinárodní Automobilové Federace (FIA) a s tím souvisí nejen spousta nařízení, pravidel a také kontrol pořadatelů. Hned při „technické přejímce“ tak je techniky zkontrolován tlak v pneumatikách, přelepen OBD port a před každým odjezdem z parc fermé přelepen i nabíjecí konektor, aby si nikdo nemohl cestou přilepšit. Zároveň jsou před a po každé etapě zaznamenána data z vozidel – stavy akumulátorů, celkové kilometry a aktuální dojezd. Tato data spolu s údaji z elektroměrů později vstupují do vzorce, který vypočítá spotřebu vozidla během závodu.



Ke spotřebě jedna zajímavost. Srovnávat spotřebu úsporného e-Nira či Citigoe iV například s e-Tronem nebo ID.4 by bylo samozřejmě ošemetné, respektive výsledek by byl více determinován výběrem vozu než schopnostmi řidičů. FIA proto vytvořila hodnotu energetické náročnosti každého vozu, která zahrnuje energetickou spotřebu vozu během WLTP cyklu bez započítaných ztrát při nabíjení – a výsledek počítá podle rozdílu mezi touto hodnotou a spotřebou v závodě. Pokud tedy někdo pojede velmi úsporně s Enyaqem, může dopadnou lépe než neúsporný šofér v Citigoe iV, ačkoli reálně spotřeboval více energie. Emoce vzbudila nově stanovená hodnota 17,5 kWh pro e-Tron GT Quattro, což je hodnota, které s vozem prakticky dosáhnout nejde.

Vyrážíme na cestu

Náměstí Svornosti je místem startu, takže z Pivovarské zahrady projíždíme celým historickým centrem přes Latrán a dřevěný Lazebnický most, to ještě máme čas se kochat výhledy. Jsme rádi, že vykukuje sluníčko, klimatizace a topení jsou samozřejmě naprosté tabu, zde se každá spotřebovaná kilowatthodina počítá. Necháváme pouze ventilátor mířící na čelní sklo, aby se náhodou nechtělo mlžit, z rozvodů vozidla nabíjíme jen čtveřici telefonů, co budeme při závodě potřebovat, ale to je zcela zanedbatelný odběr.

Naše posádka má startovací číslo 27, za námi už jsou jen dva plně elektrické vozy, jedno CNG a dva plug-in hybridy. A je odstartováno, vymotáváme se městem podle instrukcí v roadbooku a míříme na začátek první měřené etapy. Ta začíná poměrně zostra, úzká silnička svůj boj s přírodou už pár let prohrává, zpestřením je průjezd brodem, pokračujeme lesem, kličkujeme mezi hrboly a průměrnou rychlost se nám celkem daří držet.



KIA e-Niro na Czech New Energies Rallye 2021

Vracečka doprava, vyjíždíme z lesa, na křižovatce před dvěma domky se dle instrukcí dáváme doleva a už jsou před námi ty v trávě vyjeté koleje ze začátku reportáže.

Společně s posádkou v Citigoe, která zakufrovala před námi, se tedy obracíme a jedeme za sebou po asfaltové silničce opačným směrem. Na další křižovatce zprava přijíždí peleton několika dalších posádek, které už mají být někde před námi. A zde jsme udělali rozhodnutí, které se později ukázalo jako hloupost biblických rozměrů.



Abychom se vyhnuli penalizaci za minutí průjezdných bodů, rozhodneme se vrátit na „předchozí známý bod“ a pak se zpožděním pokračovat dál. Jenže se nám přitom podaří znovu projet startem, což vyústí v anulování všech dalších průjezdních bodů v této rychlostní zkoušce. Za každý proto dostáváme maximální počet trestných bodů, což je v součtu takové množství, že už prostě neexistuje šance na dobré umístění. Zatímco „stájoví kolegové“ a celkoví vítězové rallye Michal Ždárský a Jakub Nábělek končí první RS se 137 trestnými body, my jich máme 78 002.



Na konci RS dostáváme razítko do roadbooku. „Počkejte, stůjte ...,“ volá na nás paní a do okénka nám podává na tácku dva plátky bábovky, kterou pro závodníky upekla. Poděkujeme, tácek si navigátorka pokládá na klín mezi roadbook a další podklady k jízdě, a pokračujeme dál s tím, že si ji v klidu sníme v cíli dopolední etapy.

O pár minut později potřebujeme objet dodávku zásobování, ale z boční ulice v protisměru vystřelí jiný vůz, a tak šlapu na brzdu – bábovka pokračuje v původní trajektorii, odráží se od palubní desky, a nám je jasné, že sice neochutnáme, ale zase máme co luxovat.

Střídavě oblačno

Ve dvou dnech – v pátek a sobotu – nás čekalo celkem 381,17 kilometrů tras, přičemž zkoušky pravidelnosti měřily dohromady 217,08 km, tedy 56,95% celkové trasy. Většina rallye vedla po veřejných komunikacích, část zejména lesních úseků a průjezdů různých chráněných oblastí byla na povolení Lesů České republiky. Často se šplhalo do prudkých kopců a projíždělo klikatými cestičkami tak úzkými, že vyhýbání vyžadovalo vstřícnost řidičů na obou stranách. Tímto zdravíme šoféra modré fabie, který kolem nás projel s výrazem majitele silnice, přirazil nám zpětné zrcátko na okno, a když viděl, že vystupujeme a jdeme kontrolovat škody (naštěstí žádné), spěšně odjel.



Silnice nebyly nijak uzavřené, povinné tak bylo dodržování dopravních předpisů, zejména maximální rychlosti ve vesnicích – za překročení byly nejen trestné body, ale také finanční pokuta pro řidiče. I proto nejsou průjezdné soutěžní kontrolní body 500 metrů před vesnicí, ve vesnici a půl kilometru za vesnicí. Řidič tak ví, že pokud ve vesnici dává přesnost traktoru, který se snaží s valníkem zacouvat do dvora, nemusí to nutně znamenat průšvih, za cedulí s názvem obce to může dohnat.



Jak jsme ale vyzkoušeli, dohnat třeba třiceti nebo čtyřicetisekundovou ztrátu, není vůbec legrace. V takovou chvíli je potřeba trochu rezignovat na spotřebu – pedál míří k podlaze, auto vyráží vpřed a vy se snažíte příliš nevnímat manželku navigátorku, která se v zatáčkách jednou rukou drží madla dveří, druhou je zapřena o palubku, podrážky zabořené v bábovce, a viditelně brzdí i očima.

Rychlostní zkoušky šly jedna za druhou, nejlépe jsme se umístili na 4. a 5. místě, ale zpravidla někde ve druhé polovině pelotonu. V celkovém finálovém pořadí, ve kterém byly kombinovány jak výsledky zkoušek pravidelnosti, tak spotřeby energie, jsme se umístili na 14. místě. Na prvním a druhém byly posádky Michal Žďárský a Jakub Nábělek s vozem KIA e-Niro a Pavel Huňáček a Vojtěch Formánek s modelem e-Soul stejné značky. Třetí místo získala italská posádka Guido Guerrini a Francesca Olivoni s Volkswagen ID.4 Pro Performance.



V samotné pravidelnosti to bylo samozřejmě fiasko, byli jsme třiadvacátí z pětadvaceti. Na prvních třech místech FIA E-Rally Regularity Cup se umístily stejné posádky jako v předchozím případě, v rámci UAMK Česká trofej v ECO Rallye se první dvě posádky opakují, na třetí místo pak dojeli Marek a Miroslav Tomíškovi s Mazdou MX-30.