Zkusili jsme umrznout v elektromobilu při -11 °C. Nepodařilo se, i ponožky uschly

Vyzkoušeli jsme, jak to vypadá, když se s elektromobilem v zimě dostanete do několikahodinové kolony. Nebude vám ve stojícím voze zima? Jak dlouho bude energie z akumulátoru vyhřívat kabinu? Pokud by se nám nepodařilo s vozem zapadnout do hlubokého sněhu, byla by to vlastně docela příjemná noc.