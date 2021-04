Superaudi do zásuvky ukazuje, kde dává elektrifikace smysl

Audi má ve své nabídce už několik elektromobilů, ale vzalo to za poněkud zašmodrchaný konec. Jeho modely se snaží zdůrazňovat svoje prvenství v okrajových disciplínách jako třeba „první sériový vůz s kamerami místo zpětných zrcátek“, případně „první velkosériově vyráběný automobil nabízený s digitálními světlomety Matrix LED“ (to jsou doslovné citace z tiskových zpráv).



K tomu suverénně vítězí v disciplíně „nejhorší pojmenování modelů“. Zatímco u spalovacích motorů v tom má už léta absolutní pořádek a označení kombinují písmeno a číslo, takže je hned jasné, že sedany jsou A, suvéčka Q a čím vyšší číslo, tím větší auto, tak takovou bramboračku, kterou „uvařilo“ u elektromobilů, to se jen tak nevidí.

Elektromobily patří do „rodiny“ nazývané e-tron. První takový model nesl jen název e-tron (jak jezdí čtěte zde). Jde o SUV, které se zviditelnilo právě kamerami místo zpětných zrcátek. Pak přibyly další modely, kterým zůstal na prvním místě název e-tron, ale za ním přidal výrobce další pojmenování. Už to je samo o sobě matoucí, protože to evokuje, že jde jen o jinou karosářskou variantu, což ale není pravda. Vznikly tak modely e-tron Sportback, e-tron S a dokonce e-tron S Sportback… A aby toho nebylo málo, tak další budoucí model už se částečně vrací k tradičnímu značení modelových řad a jméno „e-tron“ bude mít na konci místo na začátku… Ano, mluvíme o Q4 e-tron.

Zatím nejnovějším přírůstkem do elektrické rodiny Audi je model e-tron GT. A ten se povedl hodně. Zvolit pro něj ještě nějaký lepší název, byl by to ideální vstup do světa elektromobility, kterou budou sami od sebe chtít i jiní zákazníci než ti, co se domnívají, že mít elektromobil je ekologické. Proč si lidé kupovali Audi TT? Protože se jim líbilo a jelo rychle. Určitě ne proto, že mělo benzinový motor. A přesně takhle si najde zákazníky e-tron GT. Mluvíme o přístupu, ne o stejné cíloví skupině. GT není velká kabelka pro slečny.

Na rozdíl od předchozích e-tronů není GT SUV ani crossover, ale velmi pohledné čtyřdveřové kupé ve stylu grand turismo. Designově je možná povedenější než Porsche Taycan, se kterým sdílí technický základ.

Placaté auto se součinitelem aerodynamického odporu vzduchu cx = 0,24 vypadá na první pohled dobře. Díky tomu, že přední maska nemusí přivádět vzduch k uchlazení výkonného motoru, může být příď velmi nízká a řidič má skvělý přehled o dění před autem. Směrem vzadu to už kvůli svažující se střeše tak dobré není, ale co, parkovací kamera je už v základu.

Dva otvory v rozích masky slouží pouze k chlazení brzd. Efektní je zadní spoiler, který se automaticky vysouvá do dvou poloh podle aktuální rychlosti. Boční silueta se hodně blíží Audi A7/S7 Sportback, kterému je

e-tron GT blízko i svými rozměry: 4 989 mm na délku, 1 964 mm na šířku a 1 379 mm na výšku. Paletu běžných barev laků doplňuje i několik speciálních, a to i svým pojmenováním. Zaujala mě zejména „taktická zelená“. Tu má údajně rád šéfdesignér Audi a potěší i fanoušky Bundeswehru…

Návrat tlačítek

V interiéru se výrobce zdržel výstřelků udělat palubní desku za každou cenu jinak, ale naopak zvolil cestu, aby se uvnitř člověk cítil jako v Audi, které zná. Dokonce by se dalo říct, že se trochu vrací k méně digitální a víc ergonomické podobě interiéru. Řidič sedí opravdu nízko, jak se na sporťák sluší, a palubní deskou a středovým tunelem je doslova obklopený jako v kokpitu monopostu. Obě obrazovky, jak dvanáctipalcová přístrojová, tak desetipalcová centrální, jsou samozřejmě digitální, ale vůz nemá kamery místo zpětných zrcátek, ale ani dotykový panel klimatizace. Pod centrální dotykovou obrazovkou je k tomuto účelu standardní sada tlačítek.

Díky rozvoru 2,9 metru je uvnitř dostatek místa pro čtyři cestující. I přes to, že je auto o 17 mm nižší než Audi A7 Sportback, netrpí ani hlavy těch na zadních sedadlech. Zavazadlový prostor má objem 405 litrů. Hůře na tom bude model RS, který obětuje 39 litrů standardně dodávanému audio systému Bang & Olufsen. Zástavba elektromobilu však umožnila vytvořit ještě druhý zavazadlový prostor pod přední kapotou o objemu 85 litrů, kam se přesně vejdou nabíjecí kabely. Trochu chyták je jen v tom, že tlačítko na otevření kapoty je skryto zboku předních dveří.

A teď pár čísel. Standardní e-tron GT má nejvyšší celkový výkon 350 kW (476 k) a točivý moment a 630 N.m, u modelu RS e-tron GT to je 440 kW (598 k) a 830 N.m; funkce Launch Control zvýší nejvyšší výkon na 390 kW (530 k), resp. 475 kW (646 k) po dobu až 2,5 sekundy. Varianta RS je tak nejvýkonnějším aktuálním modelem Audi. Testované méně výkonné GT má maximálku elektronicky omezenou na 245 km/h, zrychlení z nuly na sto pak zvládne za 4,1 s. Nástup výkonu je okamžitý a dlouhodobý, elektronicky řízený pohon všech kol je rychlý a spolehlivý. Tohle je prostě opravdová raketa.

Záměrně v předchozím odstavci píšeme jen o výkonech a ne o tom, jakému motoru za to auto vděčí. Protože právě výkony a jízdní vlastnosti jsou to, co bude zákazníka zajímat. Že to dokáže elektromotor, začíná být druhořadé. Sporťák si bude málokdo primárně kupovat proto, že je bezemisní na výfuku. GT naopak využívá všech výhod elektromobility. Pro pohon slouží hned dva motory, ten na přední nápravě poskytuje nejvyšší výkon 175 kW, ten vzadu 320 kW. Podobně jako u hybridů se pro maximální výkon obě hodnoty nesčítají.

V obou případech jde o synchronní elektromotory s permanentním magnetem, které byly zvoleny pro svou vysokou účinnost. Točivý moment zadního je na kola přenášen prostřednictvím dvoustupňové převodovky. První stupeň s krátkým převodem zajišťuje výbušné zrychlení při rozjezdu se zapnutou funkcí Launch Control a krátkodobým zvýšením výkonu.

Pokud řidič tuto funkci nevyužije, rozjíždí se e-tron GT na druhý převodový stupeň. Elektromobilu samozřejmě chybí ryk osmiválce, ale GT nevydává jen zákonný zvuk upozorňující chodce, soustava reproduktorů posílá sportovní hlas také do kabiny. Jeho podoba a intenzita se liší podle zvoleného jízdního režimu, ale i podle aktuální rychlosti či tlaku na plynový pedál. Je to trochu umělé, ale vůbec ne špatné.

Vzduchové odpružení je v e-tronu GT volitelnou výbavou, ve variantě RS rovnou v základu. Testované auto jím bylo vybaveno a odvádí skutečně dobrou práci. Na dálnici perfektně filtruje všechny dilatační spáry a drobné nerovnosti a do zad řidiče se přes sedadlo tak nepřenáší vůbec nic. Ve spojení s tichým chodem elektromotoru je tak velmi snadné překročit povolenou rychlost.

Nízko položené těžiště dané uložením těžkých baterií do podlahy je úžasné v rychle projížděných zatáčkách, do kterých se auto vrhá ochotně a drží doslova jako přibité. Taková kombinace komfortu při klidné jízdě a sportovních zážitků v zatáčkách pod plynem se jen tak nevidí. Vůz má

2 350 kg, to je podobně jako třeba Range Rover. V zatáčkách se to povedlo technikům skvěle zamaskovat.

Jaký náklad vezete s sebou ovšem poznáte při brzdění. Na 19 až 21palcových kolech jsou proto sice standardně ocelové kotoučové brzdy, výrobce však nabízí alternativu z keramického materiálu vyztuženého uhlíkovými vlákny.

Rychlé nabíjení

Doteď bychom v podstatě o tom, že Audi e-tron GT je elektromobil, nemuseli moc mluvit. Ale musíme, pokud jde o nabíjení. Elektrická soustava s baterií o využitelné kapacitě 85 kWh pracující s napětím 800 V umožňuje nabíjet střídavým proudem s výkonem 11 kW, ale maximum leží až na 270 kW, s kterými by se z pěti na 80 % baterie nabila za 22,5 minuty.

Většina lidí bude nabíjet přes noc u domácího wallboxu. Oficiální spotřeba je 18,8 až 19,6 kWh na 100 km, což by odpovídalo dojezdu 472 km podle WLTP. My jsme na stokilometrové trati jezdili se spotřebou 28,5 kWh/100 km, což by znamenalo dojezd kolem 300 kilometrů.

Audi e-tron GT je dosud nejpovedenější elektromobil značky se čtyřmi kruhy ve znaku. V dojezdu sice ještě nestačí konkurenční Tesle, ale to je jediná disciplína, kde ztrácí. Jde o nepřehlédnutelné, velmi povedené auto s výbornými jízdními vlastnostmi, které budete chtít řídit dnes i za deset let (pokud vydrží baterie).

Jen by možná část zákazníků ocenila delší dojezd na úkor pohonu všech kol – zadokolka by stačila. Pro Audi je však toto auto zatím luxusním zbožím, které je třeba prodat v plné parádě, právě pohon quattro je symbolem značky, takže nemůže chybět. Do Česka se letos dostane jen pár desítek kusů a o jejich odbyt se bát rozhodně nemusí, i když cena začíná na 2 744 900 Kč.