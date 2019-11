Blíží se krize autoprůmyslu, varuje další obr. Změny přivážejí elektromobily

17:00 , aktualizováno 17:00

Německý dodavatel automobilových součástek Continental v rámci restrukturalizace výroby do roku 2028 zruší asi 5 040 pracovních míst, a to v Německu, Itálii a ve Spojených státech. Oznámila to firma, která působí i v České republice. Continental po celém světě zaměstnává přes 240 000 lidí.