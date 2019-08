Obří dodavatel autoprůmyslu věští průšvih. Trh klesá, nevěří ani baterkám

Automobilový průmysl přichází podle představitelů Continentalu do období dramatických změn. Firma to uvedla ve své zprávě k finančním výsledkům za druhé čtvrtletí letošního roku. V tomto období pokračoval pokles celého automobilového odvětví.

Objem výroby osobních aut a lehkých užitkových vozidel se ve druhém čtvrtletí podle Continentalu ve srovnání s předchozím rokem snížil o sedm procent. A firma nepředpokládá, že se situace v krátkodobém i střednědobém horizontu dramaticky změní. Za celý letošní rok očekává pokles trhu asi o pět procent s tím, že v USA má dojít k dvouprocentnímu snížení, v Evropě tříprocentnímu a o deset procent má klesnout výroba v Číně.

Z tohoto stavu viní Continental aktuální situaci, kdy jsou automobilky tlačeny k výrobě čím dál ekologičtějších vozidel a k hromadnému přechodu na elektromobilitu. Vše došlo tak daleko, že Continental zkoumá, co bude s některými svými tradičními divizemi dělat. Přidává se k tomu také tlak ve vyspělých průmyslových zemích, kde stoupají daně a i průmysl je tlačen k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Dozorčí rada koncernu tak začala proměny v autoprůmyslu zkoumat a management firmy navrhl strategii, která má Continentalu pomoci udržet si finanční zdraví, konkurenceschopnost a stabilitu v dlouhodobém horizontu. Kompletní strategii ovšem firma zatím nezveřejnila, stále dochází k diskusi, a to i se zástupci zaměstnanců, jejichž místa jsou ohrožena. Představenstvo společnosti by mělo strategii zveřejnit v následujících několika týdnech, až bude dopracována a bude dosaženo vzájemné dohody jednotlivých zúčastněných stran.

Úprava výrobních kapacit

Střípky toho, kam Continental směřuje, už firma oznámila. Tak například divize pohonů, která se nově bude jmenovat Vitesco Technologies, se více zaměří na elektromobilitu. Přizpůsobí tomu portfolio svých výrobků a zároveň i výrobní kapacity. Podle šéfa Continentalu Elmara Degenharta klesá na trhu zájem o spalovací motory a divize se tomu musí přizpůsobit.

Continental tak například zastaví rozšiřování svých divizí, které se zabývají výrobou vstřikovačů a čerpadel pro spalovací motory. Firma bude nadále plnit stávající objednávky, ale ty nové podle ní budou hrát postupem času čím dál menší roli.

Firma také analyzuje co s výrobou katalyzátorů a dalších systémů pro čištění výfukových plynů, stejně jako rozhoduje o budoucnosti součástí palivového systému. Jsou to podle ní části, které jsou vystavené velkému politickému tlaku a které jsou tedy příliš závislé na tom, co se na trhu nakonec stane.

Do baterií zatím Continental investovat nebude

I přes příklon k elektromobilitě ovšem Continental nehodlá vstupovat na pole baterií. Firma přitom zvažovala investice do nového typu baterií s pevným elektrolytem, takzvaných solid-state baterií. Tato technika je dnes v plenkách a Continental u ní mohl patřit k průkopníkům. Jenže z analýzy vyplynulo, že trh si aktuálně rozdělí stávající dodavatelé li-ion baterií a až někdy zhruba v roce 2030 přijde čas solid-state článků, dodavatelé na ně pomalu přejdou.

A na Continental, který by byl nováčkem, by na takovém trhu nezbylo místo. Continental zdůrazňuje, že směr, kterým se bude ubírat oblast uchovávání energie pro elektroauta, je opět příliš závislý na politických rozhodnutích.

Navzdory aktuálním výzvám si Continental podle čtvrtletní finanční zprávy nevede špatně. Příjmy firmy za druhé čtvrtletí roku 2019 činily 11,3 miliardy eur, což představuje meziroční pokles o jedno procento. Marže poklesla z

10,2 procenta na 7,8 procenta. Potíže se týkají především automobilové divize (Automotive Group), jejíž příjmy poklesly meziročně o 3,1 procenta.

To pneumatikářská divize, díky které je Continental známý i u běžných spotřebitelů (patří mu i česká značka Barum a závod v Otrokovicích), si naopak polepšila: příjmy Rubber Group meziročně stouply o 2,5 procenta.