Auto budoucnosti samo nastaví sedadla a otevře dveře, v oknech má displeje

Zatímco jiní bádají nad elektromobilitou a autonomním řízením, německý dodavatel dílů Brose pracuje na větším zapojení elektromotorů a senzorů pro zvýšení komfortu posádky. U nás nepříliš známá firma je dodavatelem a výrobním partnerem automobilek v oblasti sedadel a dveří. Spolupracuje prakticky se všemi světovými výrobci aut a působí i v Česku, továrnu s vývojovým centrem věnovaným sedačkám pro automobily má v Kopřivnici.

Jedním z pohledů na blízkou budoucnost je komfortní křeslo spolujezdce, které se dá elektricky nastavit do jedné ze čtyř poloh: nastupování, cestování, relaxace a práce. Sedadlo je ergonomicky tvarované a dá se seřídit přesně na míru každé postavě. Brose ve spolupráci s automobilkami pracuje na tom, aby sezení na něm bylo za všech okolností nejen pohodlné, ale i bezpečné.

Široký rozsah nastavení totiž způsobuje jednu zásadní komplikaci: předpínač bezpečnostního pásu a airbagy je potřeba nastavit tak, aby za všech okolností poskytovaly potřebnou úroveň ochrany při nehodě. To platí jak pro relaxační polohu v pololehu, tak pro opačný extrém – vzpřímené sedadlo a z palubní desky vysunutý pracovní stolek pro položení tabletu nebo notebooku.

V současné fázi se například testuje, zda je pro účinnost čelního airbagu lepší při nehodě stolek prudce zasunout zpět nebo sklopit dolů. Podle inženýrů Brose je každopádně vše na nejlepší cestě, abychom něco podobného viděli v příští generaci některého z luxusních vozů nejmenované značky.

Relaxační poloha je naopak přesně vybalancovaná tak, aby pasažér v sedačce v podstatě ležel, ale zas ne tolik, aby podklouzl v případě prudkého zpomalení pod bezpečnostním pásem. Ten navíc musí mít horní úchyt v na opěradle (jako mají některé sportovní vozy, nebo třeba kabriolety) a nikoliv na prostředním sloupku, jak bývá obvyklé.

Otevře se na mávnutí

Druhou specializací Brose jsou dveřní systémy, a i zde má německý dodavatel co předvést. Stačí mávnout rukou nebo poklepat na karoserii a dveře se samy otevřou. Vybaveny elektricky ovládaným mechanismem umí nabídnout i další užitečnou funkci: díky radarovému senzoru se při otevírání v těsných prostorách samy „zaseknou“ dřív, než by narazily do překážky. Další z možností, jak využít souhru mechanismu a senzorů, je zastavení zavírání pátých dveří, když pod ně strčíte ruku nebo nějaký předmět.

Výsledkem optimalizace při návrhu je, že vše řídí jedna výpočetní jednotka, která s mechanickými aktuátory a senzory komunikuje bezdrátově. Brose tvrdí, že tím dokáže ve dveřích ušetřit třicet kabelů, což znamená zjednodušení konstrukce a úsporu hmotnosti.

Něco podobného by se v sériové výrobě mělo objevit v roce 2025. Možným budoucím rozšířením chytrých dveří je hlasové ovládání. Brose také experimentuje s displeji v bočních sklech, které posádce ještě před nastoupením zobrazí nejdůležitější údaje. To je mimochodem velmi výrazný trend letošního autosalonu ve Frankfurtu. Displeje v bočních sklech tam prezentuje hned několik výrobců, od dodavatelů po samotné automobilky.

Tolik inovace praktické a brzy dostupné. Pohledem do vzdálenější budoucnosti je prototyp interiéru, který postrádá volant a naopak obsahuje hned čtyři chytrá sedadla. Na něm Brose demonstruje veškeré možnosti, kterými se při vývoji zabývá – včetně automatického přenastavení výdechů klimatizace při změně polohy sedadla.

Nejméně strhujícím, ale zároveň nejužitečnějším vynálezem je speciální „děravá“ výplň sedadel . Cíleně zašmodrchané chuchvalce z umělé hmoty jsou pevné, poddajné, přirozeně odvětrávané a ještě k tomu nehořlavé. Když přičteme, že je nelze proříznout a zašpinit, protože veškeré tekutiny touto strukturou protečou a neulpí na ni, vzniká žhavý kandidát na budoucí výplně sedadel v hromadné dopravě.