1 Jak vybrat správné auto

Pořád existují lidé, pro které je řízení vášeň a auto vybírají srdcem. Kéž by jich neubývalo. Nadchnout se pro Alfu Romeo Quadrifoglio je snadné, ale až budete auto za pár let prodávat, jeho hodnota bude v procentech mnohem nižší než třeba u volkswagenu. Když se podíváte, které modely se nejvíc prodávají jako ojetiny, je velká pravděpodobnost, že když si koupíte stejné, nebudete mít za pár let problém ho prodat podobně dobře jako ta uvedená v příkladech v tomto článku.