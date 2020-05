Prodej aut klesl až na polovinu. Nabídka ojetin je menší

Zastoupení značek Audi, VW a Seat předalo od otevření autosalonů zákazníkům zhruba 1 400 vozů, což je asi polovina stavu ve stejném období minulého roku. „Pokud jde o nové objednávky, cítíme velkou nejistotu a opatrnost zákazníků. Odhadujeme proto, že celkový trh v České republice se bude v květnu pohybovat také někde kolem padesáti procent obvyklého stavu. Do čísel ale promluví skutečnost, že se rychle vyprazdňují sklady a budeme několik týdnů čekat, až nám továrny vyrobí nové vozy,“ uvedl mediální zástupce skupiny Jan Klíma.



Podle experta PwC na automobilový trh Michala Razima hlásily velké autobazary ihned po obnovení provozu poptávku kolem 60 až 70 procent předkrizového stavu a v podobném rozsahu odhaduje i prodeje nových aut. „Vybraní dealeři si dokázali, i v době uzavřených showroomů, udržet objem objednávek na padesáti procentech normálu tím, že využívali online a telefonické kanály,“ podotkl.

Některé značky podpořily obnovení prodeje akčními nabídkami. Například Toyota přišla s nabídkou Best, která zahrnuje slevy na modely od Ayga přes Corollu až po RAV4. „Krátkodobě lze očekávat nárazově zajímavé akce, ale obecně vidíme spíše trend opačný, tedy zdražování ceníkových cen z důvodů nutných investic do elektromobility, do plnění norem EURO 7 a pokut EU za nadměrné emise, které se automobilky částečně snaží přenést na zákazníky. Roli hraje i prudký pokles koruny,“ podotkl Razim (více o zdražování aut čtěte zde).

Toyota podle ředitele českého zastoupení Martina Pelešky po otevření salonů zaznamenává stále se zvyšující prodeje vozů, k původním číslům z doby před vypuknutím epidemie se ale teprve přibližuje. „Zájem zákazníků se den po dni zvyšuje, a to zejména díky tomu, že jsme nemuseli zvyšovat ceny a ani k tomu v tuto chvíli nepřistupujeme. Naopak máme připravenou nabídku s cenovým zvýhodněním a dostatečné skladové zásoby s krátkou dobou dodání. V rámci podpory prodejů v době krize teď českým podnikatelům i soukromým osobám umožňujeme pořízení vozu s odkladem splátek o tři měsíce,“ dodal.

Pomalu roste i zájem o pronájem aut. Proti březnu, kdy byl zavedený nouzový stav, je poptávka po autech v Praze u mezinárodní carsharingové firmy Anytime vyšší řádově o desítky procent. Návrat ke stavu před epidemií očekává během května.

Za celý letošní rok odhaduje PwC meziroční pokles prodeje nových osobních aut zhruba o 20 procent na 198 000 vozů. V prvním čtvrtletí, které již od poloviny března ovlivnila koronavirová epidemie, trh poklesl o 16 procent, v samotném březnu byl pak propad o 36 procent.

Nabídka ojetin je menší

Počet ojetých aut nabízených na českém trhu se v dubnu proti předchozímu měsíci kvůli opatřením proti koronaviru snížil o pětinu na 78 612 vozů. Proti lednu byl nižší o 27 procent. Vyplývá to ze statistiky skupiny AAA Auto. Zatímco v březnu byla cena nejčastěji 153 000 korun, v dubnu to bylo 156 000 Kč. Proti lednu je zvýšení o 20 000 korun. Průměrný věk ojetin nabízených v inzerátech a autobazarech byl 9,3 roku.

„Zdá se, že cenového dna ojetin bylo dosaženo a ani epidemie koronaviru hodnotu aut nesnížila, naopak jejich ceny stoupají. Vzhledem k nedostatku ojetin na trhu a k výpadkům ve výrobě nových aut lze čekat postupné další zdražování,“ uvedla generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.

První týdny po otevření autobazarů podle předsedy asociace autobazarů APPAA Petra Přikryla potvrzují, že auto je předmětem zbytné potřeby. „Před vypuknutím pandemie byla česká ekonomika velice silná, nezaměstnanost na minimech. Nyní se situace mění a lidé i firmy nákupy aut odkládají na později. Výrazně se to projevuje na prodejích nových vozidel, ale ani ojetiny nezůstávají značného ochlazení poptávky ušetřeny,“ uvedl. Podle něj jsou současná prodejní čísla autobazarů přibližně na 60 procentech výkonu před uzavřením prodejen.

Autobazary se snaží rozhýbat obchod výprodejovými cenami a speciálními úvěrovými pobídkami. Například AAA Auto nyní prodává na úvěr zhruba 40 až 50 vozů denně, tedy asi 40 procent z celkového objemu.

Nabídka modelů se v dubnu nezměnila. Stále se dalo koupit nejvíce škodovek, hlavně modely Octavia a Fabia. Na třetí a čtvrté příčce se nadále drží Volkswagen s modely Passat a Golf, následují Škoda Superb, BMW 3, Ford Focus, Škoda Rapid, VW Touran a Ford Mondeo.

Zatímco nabídka benzínových i dieselových aut klesá souměrně, v případě alternativních paliv byl úbytek minimální. Okolo 48 procent vozů mělo dieselový motor.