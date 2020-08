Systémy automatizovaného řízení nefungují, test radí na ně nespoléhat

Elon Musk sice slibuje, že plně autonomní řízení aut je již doslova za rohem, realita je ale jeho silným prohlášením nejspíš stále hodně vzdálená. Naznačily to i nedávné testy Americké automobilové asociace (AAA), která v letošním roce a v roce 2018 otestovala několik vozů vybavených pokročilými poloautonomními systémy řízení. Výsledek? Téměř vždy stejný. Na systémy se nedá spolehnout a průměrně selhávají každých zhruba 13 kilometrů.

Výsledky novějšího z dvojice testů, kterého se zúčastnily vozy vozy BMW X7, Cadillac CT6, Ford Edge, Kia Telluride a Subaru Outback se přitom nijak zásadně neliší od staršího testu, ve kterém byla účastníkem Tesla Model S se svým slavným Autopilotem. Pravda, Tesla sice svůj software pro automatizované řízení neustále vylepšuje, nicméně AAA nezmiňuje, že by například v roce 2018 měla oproti konkurentům Tesla v praxi významný náskok. Spíše tedy můžeme předpokládat, že systémy autonomního řízení fungují stále dost podobně. A tedy podle tvrzení AAA nefungují.

Organizace testovala především situace, kdy má systém udržování v jízdním pruhu hlídat, aby auto svůj pruh neopustilo a zároveň kontrolovat cestu před sebou kvůli kolizi. V drtivé většině případů ale testované vozy přehlédly právě simulované stojící vozidlo. K nárazu typicky došlo v rychlosti asi 40 km/h. Spolehlivé nebylo ani udržování v pruhu a systémy prý vůz často navedly až příliš blízko svodidlům nebo jiným vozům.

AAA ovšem uznává, že výrobci automobilů ve svých návodech k vozům píší, že systémy mají právě s detekcí odstavených vozidel problémy a že se mají řidiči neustále věnovat řízení a být připraveni reagovat. Nicméně i přes toto varování považuje AAA asistenční systémy za potenciální nebezpečí. Potíž vidí organizace v tom, že jednotlivé funkce přestávají fungovat v podstatě bez varování nebo jen s minimálním upozorněním pro řidiče. Pro takové varování navíc neexistuje žádný standardizovaný postup.

Organizace nicméně nezveřejnila detailní metodiku testu a konkrétní podmínky. Tvrdí však, že systémy zkoušela jak na uzavřené testovací dráze, tak v běžném provozu a že s vozy najezdili testovací řidiči zhruba 6 400 kilometrů. „Obzvláště v reálných podmínkách jsme opakovaně zjistili, že aktivní systémy asistovaného řízení nefungují konzistentně,“ řekl pro agenturu AP Greg Brannon, ředitel AAA pro oblast Automotive Engineering.

Automobilky (GM, BMW a Subaru) na výsledky reagovaly prohlášením, ve kterém shodně tvrdí, že systémy nemají řidiče nahradit a mají mu pomoci v nebezpečných situacích. Například BMW tvrdí, že v testu AAA systémy modelu X7 zafungovaly tak, jak měly a byly navrženy. „BMW vyžaduje, aby se řidič plně věnoval řízení a byl schopen v případě krizové situace zasáhnout,“ píše se konkrétně ve vyjádření německé automobilky.

Potíž vidí AAA i v tom, že na nové systémy začínají zákazníci čím dál více spoléhat. Podle AAA lidé, kteří si tato asistenční řešení pořídili jako první, patří často k průkopníkům a technickým fanouškům a jsou si omezení těchto stále relativně nových řešení vědomi. Jenže jak se systémy udržování v jízdním pruhu a další asistenční řešení umísťují do čím dál většího množství aut, dostávají se k daleko širšímu publiku, které už si povahy technologie vědomo není a může na asistenty až příliš spoléhat. „Předpokládají, že to funguje. A to může být velice nebezpečný předpoklad,“ říká Brannon.

Organizace, která v USA poskytuje podobné služby, jako třeba u nás místní Ústřední automotoklub (ÚAMK), tak doporučuje, aby automobilky s rozšiřováním asistenčních systémů přestaly. A to právě i ve vztahu k následnému nástupu plně samočinného řízení. Ten by vlastně dnešní „nefunkční“ systémy mohly zpomalit. Zákazníci, kteří totiž získají zkušenosti s dnešními nedokonalými řešeními, se totiž podle Brannona mohou obávat o funkčnost těch budoucích plně autonomních.