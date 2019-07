Monstrózní chrám BMW X7. Je v něm místo pro chůvu i tajemníky

Je to nenápadný důkaz absolutního luxusu: přídavný měkoučký polštářek na opěrku hlavy potažený jemnou alcantarou. Opěrka hlavy sice není až tak komfortní jako bezpečnostní prvek (abyste si při rázu způsobeným prudkým zpomalením nehnuli krční páteří), ale nóbl auta takovými polštářky hýčkají. A takových luxusních libůstek a fajnových materiálů je X7 plné, taky cena startuje na 2,2 milionech korun.

Bude to auto, ke kterému si mnozí možná pořídí i šoféra, tak jako dosud k limuzíně řady 7, jenže ta je jen základní, nebo prodloužená a nejvýš pěti, ale spíš čtyřmístná. X7 je o půl velikosti větší. Kabina může být až sedmimístná s tím, že i na sedačky v třetí řadě se vejde opravdu pohodlně dospělý do nějakých metru pětaosmdesáti, však má auto rovnou střechu a svislé víko kufru a k tomu rozvor přes tři metry.

Nastupování přeci jen trochu ohebnosti vyžaduje, usnadní ho ovšem elektricky posuvná místa druhé řady. Že místa třetí řady nejsou jen nouzová, dokazuje i vlastní zóna klimatizace pro nejzadnější část kabiny.

Anebo je k mání šestimístná verze, u které jsou ve druhé řadě dvě křesla podobná těm vepředu, všude kolem spousta místa a uprostřed ulička k projití dozadu. Sedadla druhé řady jsou výš než ta přední, takže má honorace lepší výhled ven. I se třemi řadami sedadel se do kufru vejde 326 litrů nákladu, po sklopení obou zadních řad pak závratných 2 100 litrů.

A to ticho, odhlučnění kabiny je ohromující, ve dvou a čtvrt tuny pohotovostní hmotnosti vyšetřili konstruktéři hodně kil pro tlumicí materiály. Jediným rušivým prvkem totálního komfortu se tak stávají dvaadvacetipalcové ráfky. Sice k automobilovému monumentu skvěle pasují, ale pod plavně se pohupujícím autem na vzduchovém podvozku na rozmlácené silnici velká kola obutá do šlupek nízkoprofilových gum kodrcají a zbytečně bouchají. Pokud neplánujete jen přelety po německých dálnicích, volte menší ráfky (základní jsou dvacítky) a vyšší profil pneu.

Obr

BMW vyrábí X7 ve Spartanburgu v americké Jižní Karolíně a taky mu dalo formát blížící se klasickým americkým SUV. Jenže v Arizoně mají hodně místa a v Kalifornii zas hodně dálnic. V Evropě to máme menší, i parkovací místa; pro X7 si asi budete muset koupit dvě vedle sebe; a na nákup jezdit mimo špičku, jinak budete auto odkládat na parkovišti pro zásobování.

Je to obr, manévrovat natěsno v evropských ulicích bude s tímto kolosem zabírajícím 5,15 krát dva metry vozovky občas pro zlost, pomůže systém palubního televizního vysílání zprostředkující pohled kamer umístěných na všech koncích auta.

Nechybí mu však ani mrštnost a charakteristická dravost. Zatočit a razantně vyrazit z oblouku umí, nejvíc práce dá do něj tu almaru poskládat, s obrovitým tělem, vysokým těžištěm a metráky je třeba počítat. Míjet na evropské okresce kamion je často o nervy.

Grandiózní vůz je nepřehlédnutelný svou mohutností i nabubřelou přední maskou s obřími ledvinkami. Velikost masky ještě víc vyniká v porovnání s úzkými světlomety po jejich bocích. Ty jsou už ve standardu LEDkové, za příplatek mohou být i laserové. Jinak jsou tvary spíš konvenční s chromovými šperky.

Vrchol luxusu

Kdo BMW řídí, bude na palubě jako doma. Všechno je ovšem posunuto ještě více k luxusu. Ohromujícím šperkem je křišťálová hlavice voliče automatu. Obří televize uprostřed přístrojovky s efektní grafikou pracuje spolehlivě, rozhraní infotainmentu je srozumitelně strukturované, ovládání (i gesty) intuitivní; jen je těch položek a funkcí jednoduše spousta, takže občas něco najít chvíli trvá.

Pracoviště řidiče má architekturu vlastní autům mnichovské značky - delikátně spojuje sportovní naturel BMW a honosnost pracoviště panského kočího.



Dominantou pracoviště řidiče jsou skvělé sedačky nastavitelné do všech myslitelných směrů a čalouněné fajnovou kůži. Přední sedadla odděluje obrovitý středový tunel.

Ještě před pár lety by bylo jasné, že se do takového auta budou v Evropě kupovat hlavně turbodiesely, jenže doba je dnes jiná. A tak kromě tradičních naftových šestiválců BMW věří také přeplňovanému benzinovému šestiválci s 250 kilowatty výkonu a 450 Newtonmetry verze X7 40i. Všechny motory jsou spojeny s osmistupňovou automatickou převodovkou.

S motorem jí to dobře notuje, předjíždění na okreskách je bleskové, zátah lineární. Stovku dvouapůltunová stodola pokoří za šest sekund. Spotřeba při normální jízdě s občasným předjížděním a šplháním do kopců se při prvním svezení vešla do jedenácti a půl litru.

Vadilo nám něco? Ovládání a sklápění sedadel dvou zadních řad je plně v péči elektromotorků. Jenže bez návodu, přesně dodrženého postupu, docvaknutých mechanismů a často asi i nějakých zaklínadel a možná i nadávek se prostě nesklopí. Vše vyžaduje přesný postup a dodržení zásad, které ovšem auto, jež vás jinak informuje svědomitě úplně o všem, nedá nijak vědět. Nesčetněkrát se nám stalo, že se napoprvé, napodruhé... prostě zadní sedačky sklopit nepodařilo. A sedmý pokus byl najednou úspěšný.

BMW novým modelem vyplňuje poslední skuliny ve své modelové řadě. U všech je nyní k mání varianta SUV s označením X - počínaje nejmenší X1 až po monstrózní X7. Novinka splňuje zadání stát se jedním z nejluxusnějších SUV. Soupeře chce hledat v kategorii ultraprémiových modelů jako jsou Bentley Bentayga nebo Rolls-Royce Cullinan.

Nechybí nejmodernější asistenční systémy. Z těch příplatkových to jsou systémy částečně autonomního řízení, kdy auto dokáže samo předjíždět na víceproudých silnicích, jízdu v dopravní zácpě nebo tempomat s automatickými rozjezdy. Specialitou je automatické couvání. Z úseku projetém rychlostí menší než 36 kilometrů v hodině dokáže auto samo vycouvat.