První jízda harleyem na baterky: technika budoucnosti a raketové rozjezdy

Možná vám přijde zvláštní, že jako první ze všech velkých motocyklových výrobců jde s elektrickou kůží na trh právě ten nejtradičnější, Harley-Davidson. Vždyť v posledních letech všechny jeho modely navazovaly na slavnou tradici značky a jeho image vždy zdůrazňovalo věrnost ke klasickým hodnotám.

Proč s velkou elektrickou motorkou nepřišli jako první třeba Japonci nebo Italové? Důvodem může být odlišný pohled Američanů na svět a na budoucnost dopravy i elektromobility. Američané se svojí relativně krátkou historií jsou mnohem víc zaměřeni na budoucnost a elektromobilita je zde víc uznávaná i podporovaná než ve zbytku světa. O tom ostatně dostatečně svědčí úspěch a popularita automobilky Tesla.

Podobně jako u Tesly umí elektrický Livewire něco, co s benzinem ani naftou nezažijete. Když v kopcích nad Portlandem poprvé na barevném dotykovém displeji přepnu z režimu Road na Sport a pořádně vezmu za plyn, okamžitě mě pohltí obrovský a hlavně nekonečný záběr motoru. Táhne jako nekonečný gumový katapult a nepřetržitě žene motocykl dopředu, z nuly na sto přitom zrychlí za tři sekundy.

Harley-Davidson Livewire v číslech pohon: Elektromotor "Revelation" s permanentním magnetem

maximální výkon: 78 kW

točivý moment: 116 Nm

sekundární převod: ozubený řemen

zrychlení 0-100 km/h: 3 s

maximální rychlost elektronicky omezená na 177 km/h

dojezd: město 235 km, kombinovaný provoz 152 km

typ rámu: samonosný z lehkých slitin

zdvih: odpružení 115 mm vepředu i vzadu

rozvor: 1490 mm

světlá výška: 130 mm

brzdy vpředu: 2 kotouče, průměr 300 mm, čtyřpístkový třmen

brzdy vzadu: 1 kotouč, dvoupístkový třmen

přední kolo: 17 ", pneu 120/70 ZR17 58W

zadní kolo: 17 ", pneu 180/55 ZR17 73W

výška sedla: 780 mm

provozní hmotnost: 249 kg

užitečná hmotnost: 430 kg



cena včetně DPH: 847 000 Kč



Na světě sice existují i motorky s ještě větším maximálním zrychlením nebo parametrem točivého momentu, ale obrovská síla Livewiru mnohem více vynikne. Táhne od nuly až do elektronicky omezené maximálky na 177, pořád stejně silně a plynule. „Krouťák“ omezený na 116 Nm začíná opravdu odspoda, už při 0 (nula!) otáčkách, pokračuje až do 15 tis ot/min.

Žádná spojka, žádné hledání optimálních otáček, žádné řazení, jen obrovská a nikdy nekončící síla už milisekundu po otočení plynovou rukojetí. A maximální zrychlení na sto za tři sekundy si vychutnáte každou chvíli, aniž byste trápili spojku nebo motor. Elektrika sice má pořád řadu nevýhod, ale tento druh emocí jinde nezažijete.

Elektromotory na vzestupu

Na módní vlnu elektrických vozidel se chce po vzoru Tesly vyhoupnout i americký Harley-Davidson, který i přes klesající zájem o velké motorky má dodnes poloviční podíl na trhu všech motocyklů prodaných v USA. Logika je jasná, když se to díky americkému patriotismu a náladě ve společnosti daří Tesle, bude to fungovat i u motocyklů. Navíc to díky zavedené infrastruktuře, celosvětové dealerské síti a know-how půjde bez problémů s náběhem výroby, které trápí Teslu.



Ale aby nedošlo k mýlce, H-D rozhodně neopouští své tradiční velkoobjemové dvouválce a nepřechází na elektrické motory. Ty mají být jen rozšířením záběru značky, prostředkem pro oslovení nových skupin zákazníků a předzvěstí řady nových menších modelů včetně skútrů kombinovaných s elektrokoly. Není úplně obvyklé, aby na první novinářské jízdy dorazil i generální ředitel celého koncernu Matt Levatich, který nám to osobně slíbil.

Dvouválcové motory a pořádné velké motorky, to vždy bude hlavní doména

H-D. A dosvědčuje to i elektrický Livewire, i to je pořádná motorka, která se rázem vyhoupla na pozici nejsportovnějšího modelu H-D, než ho z ní zhruba za rok sesadí připravovaný streetfighter s novým vodou chlazeným dvouválcem.

Málokterý motocykl si prošel tak dlouhým vývojem jako Livewire. Koncept se představil už v roce 2012, první prototyp v roce 2013 a další rok již ve speciální testovací flotile cestovalo po světě celkem 33 prototypů. Na těch se postupně ladily všechny systémy, sbíraly zkušenosti a motocykly putovaly z ruky do ruky na jízdních prezentacích pro odborníky a veřejnost.

Současná Li-ion technologie je podle všeho vrchol toho, jakou energetickou hustotu lze dosáhnout u prakticky využitelné baterie. Stále se však čekalo na levnější výrobu baterií i na rozvoj infrastruktury a technologií nabíječek.

A právě pokrok ve vývoji v oblasti nabíjení byl asi tím posledním impulsem pro zahájení sériové výroby. Kde? V americkém Yorku v Pensylvánii, továrnu budoucnosti chtějí mít Američané výhradně na domácí půdě, s výrobou v zahraničních závodech se ani do budoucna nepočítá.

Livewire je sice stále ještě po stránce dojezdu a rychlosti tankování pozadu za benzinovými stroji, ale s nájezdem 235 km po městě a 152 km při kombinovaném provozu už se jim hodně blíží. Obzvláště pak na domácí půdě s nabíjecími stanicemi téměř na každém parkovišti.

Nabití baterie ze stejnosměrné rychlonabíječky (standard Level 3) trvá hodinu, na 80 procent 40 minut. A protože málokdo bude dojíždět k nabíječce s úplně prázdnou baterií, průměrná doba nabití by mohla být pod půl hodiny, za tu dobu si majitel stihne vyřídit nákup, úřady či oběd.

Co je hlavní, výrobce opravdu uvádí čísla z reálného světa. Během dopoledních jízd jsme najezdili přes sto kilometrů v kopcích kolem Portlandu, většinou v hodně svižném tempu. Přesto mi pro odpolední jízdy s focením po městě zbývala víc než třetina kapacity baterie a dojezd kolem třiceti mil (50 km). V motorce je samozřejmě vestavěná i nabíječka z běžné elektrické zásuvky, ze které baterii nabijete přes noc nebo během osmihodinové pracovní doby.

Nabíjení se odehrává také přímo na silnici, kdykoli uberete plyn. Motorka začne brzdit motorem a rekuperací vracet část energie do baterie. S tím souvisí hlavní rozdíly mezi celkem sedmi jízdními režimy. Čtyři standardní a tři vlastní uživatelské režimy se liší hlavně intenzitou reakce na plyn a brzdnou sílou motoru.



Celkem sedm jízdních režimů

Na nejostřejší režim Sport motorka maximálně razantně zrychluje, ale taky hodně silně brzdí motorem – a zase, na rozdíl od benzinového brzdí elektrický motor pořád naprosto rovnoměrně. I při adrenalinové projížďce se skoro nemusíte dotknout brzd, zpomalení je hodně intenzivní. Proto pro normální jízdu a turistiku slouží uhlazenější režim Road s menší rekuperací, pak je tu ještě Rain do deště a Range pro co největší dojezd.



Nabíjení zdarma Jako bonbónek budou mít majitelé Livewire na první dva roky elektřinu úplně zdarma na všech dealerstvích H-D nabízejících Livewire a vybavených rychlonabíjecí stanicí (v Česku zatím pouze Praha).

Další tři režimy si můžete nastavit sami a určit si i stupeň záběru ABS a kontroly trakce vybavené inerciální jednotkou. Systémy korigují i brzdění v náklonu, prokluz kola při akceleraci při výjezdu ze zatáček, ale třeba i zvedání zadního kola při silném brzdění.

Elektronika si přitom rozumí s elektropohonem ještě líp než se spalovacími motory. Při aktivaci ABS nebo zásahu kontroly trakce na zadním kole se systémy nemusí prát se setrvačností pístů s klikovkou, takže je reakce na zadním kole podstatně uhlazenější a přesnější. A odpůrce moderních technologií potěší, že se většina systémů dá i vypnout a užít si například rozjezdů jen po zadním kole.

Baterie má delší životnost, vyšší výkon, ale i větší hmotnost

Častou otázkou zmiňovanou u elektrických vozidel je životnost baterie a případně cena nové baterie. Na takové obavy výrobce reaguje pětiletou zárukou a ujištěním, že moderním typům baterií už prakticky neklesá účinnost a baterie Livewiru by měla ve většině případů přežít déle než zbytek motocyklu.



Další častou námitkou proti EV obecně je vysoká hmotnost. Slušný výkon a dostatečný dojezd rovná se vyšší hmotnost baterie, tuto rovnici nikdo neošálí. Ani Livewire s celkovou provozní hmotností 249 kilo, z toho 98 kg připadá na samotnou baterii. Výrobci elektrických vozidel na tuto rovnici většinou reagují s co největším odlehčením ostatních komponentů, takže se setkáváme s auty se sedačkami z bambusových vláken jezdícími na téměř galuskových pneumatikách.

Harley-Davidson naštěstí jezdí na dvojici „poctivých“ sedmnáctipalcových kol, obutých do sportovních pneumatik Michelin Scorcher 120/70 vepředu a 180/55 vzadu. Také ostatní výbava jako plně nastavitelná přední obrácená vidlice Showa či radiální čtyřpístkové brzdy Brembo patří k tomu nejlepšímu, co motocyklový svět nabízí.

Jestli se někde „šetřilo“, jsou to jen celkové rozměry motocyklu, protože Livewire na svoji výkonnostní kategorii patří spíš k menším naháčům a třeba ve srovnání s ostatními modely H-D je nezvykle štíhlý. Úsporu hmotnosti přineslo i využití hliníkové skříně baterie jako nosného prvku, kolem níž je jen lehoučký rám. Pod temně černou baterií je zavěšený stříbrný elektromotor s permanentním magnetem, naladěný na maximální výkon 105 koní (78 kW) a točivý moment 116 Nm.



Na motor navazuje stálý převod ze dvou kuželových kol a pak už jen sekundární převod na zadní kolo ozubeným řemenem. Elektromotor je chlazený kapalinou pomocí chladiče za předním kolem, baterie se chladí sama díky žebrování krytu a v případě potřeby i odpojováním vnitřních článků, pokud by hrozilo přehřátí.

Stále je to harley

Z pohledu designu vypadá H-D Livewire jako klasický pohledný naháč. Designéři si už loni umetli cestičku odvážným designem „dragsterové“ devatenáctistovky FXDR. Livewire v porovnání s ní vypadá poměrně tradičně a zapadá mezi ostatní modely značky. Odvážnější design je jen u zadního kola těsně překrytého blatníkem, který končí konzolí espézetky, zadního světla a směrovek. Podobné řešení jako u FXDR, se kterým také Livewire sdílí přední světlomet.



Je až s podivem, že designéři odolali lákání a pro tak přelomový model nenavrhli víc futuristické tvary. Livewire však nesmí naštvat milovníky benzinových modelů, proto přichází v tradičním kabátu a ve tvarech přední minikapotáže dokonce nese náznak retro stylu. Podobný dojem budí po vyhoupnutí do sedla, protože na řídítkách na jezdce čekají klasické černé ovladače převzaté z ostatních modelů H-D, včetně ovládání směrovek na obou rukojetích i oválných zrcátek z řady Sportster.

Netradiční je jen přístrojovka v podobě malého tabletu - dotykového TFT barevného displeje, kde si můžete nastavit vlastní rozmístění údajů palubního počítače. Kromě aktuální rychlosti samozřejmě stále ukazuje stav baterie a odhadovaný dojezd.

Livewire má navíc vlastní datové připojení a dokáže se synchronizovat s mobilem, takže majiteli nahlásí svůj stav nebo polohu i na dálku, pošle mu zprávu před dokončením nabíjení, nahlásí neoprávněnou manipulace s motorkou, umí poslat údaje pro policii v případě krádeže. Příjemnou funkcí je zobrazení navigačních pokynů z mobilu na přístrojovce, hlášení hovorů a zpráv je samozřejmostí a většinu funkcí lze ovládat hlasově z headsetu v přilbě.

Klasický zvuk motoru H-D vystřídal tlukot srdce

V přilbě je za jízdy nezvyklé ticho, místo burácení dvouválce se ozývá jen mírný jekot elektromotoru. Ten zvláštní pocit ještě umocňuje fakt, že Livewire nemá absolutně žádné vibrace. Ani za jízdy, ani po zastavení. Také díky tomu je jízda na něm podstatně méně namáhavá a po dni v sedle jsem byl jen příjemně utahaný.

Aby při stání stroj nepůsobil dojmem mrtvého železa, přidali mu konstruktéři ještě umělý „tlukot srdce“, kdy po zastavení motorka kdesi v hloubi motoru ještě pár desítek sekund slabě pulsuje v rytmu rozbušeného srdce a dává tak jezdci najevo, že sedí na živém stroji připraveném k další jízdě.



Výrobce sice do marketingových materiálu píše, že LiveWire zní jako bojový stíhací letoun, ale zvuk je na rozdíl od stíhačky hodně slabý. Až nad 80 km/h pohladí uši docela sympatickým ječením. Ortodoxní milovník V-Twinů se asi ušklíbne a musím souhlasit, že burácení pořádného dvouválce se to nevyrovná, ale dá se na to zvyknout a má to svůj půvab.

Po stránce ergonomie má Livewire docela sportovní posez s mírným náklonem jezdce nad řídítka. Také díky tomu je pěkně cítit řízení a odezva od předního kola a motorka vzorně padá do zatáček. V náklonu se nechá rozvášnit ke sportovní jízdě, ale od určité hranice dá vyšší hmotnost jezdci najevo, že dál už by nebylo rozumné to zkoušet.

Údaj o provozní hmotnosti 249 kg sice není na poměry H-D nijak vysoká hodnota, ale kvůli zátahu a sportovnímu pocitu z jízdy už jsem Livewire podvědomě srovnával spíš s litrovými japonskými čtyřválci, které jsou v průměru zhruba o 30 kg lehčí. Za jízdy pocit hmotnosti úplně zmizí, projeví se až v extrémnějších náklonech nebo při razantním brzdění.

Motorka brzdí dokonale, ale vy cítíte, že krotí vyšší hmotnost. Podobné je to na rozbité silnici, kdy i přes špičkové komponenty odpružení výjimečně skočí až k dorazům. Podvozek je plně nastavitelný, ale pouze manuálně, zatímco některé značky už u svých vlajkových lodí nabízejí elektronickou regulaci podle aktuálních podmínek.



Plně elektronické odpružení je asi jedinou z nových technologií, kterou Livewire nemá. Možná proto, že by katapultovala cenu motocyklu úplně za představitelné obzory. I tak je s prodejní cenou (na našem trhu 700 tisíc korun bez DPH) zhruba na dvojnásobku ceny zmíněných naháčů s litrovým čtyřválcem.

Za to dostanete výjimečný stroj nabitý technologiemi, výkonný, tak akorát agresivní a sportovní, přitom překvapivě pohodlný a použitelný v reálném světě – tedy aspoň v Americe s nabíjecí stanicí na každém rohu, v Evropě si ještě budeme muset počkat.

Tuto tichou sílu nemusíte mít hned rádi, ale věřte, že ji chcete zažít. Harley po stránce vývoje a nástupu výroby nových technologií ujel o pořádný kus ostatním velkým motocyklovým značkám a posílá na trh perfektně odladěný stroj s razantním dojmem z jízdy bez vibrací. Stále má řadu nevýhod spojených s elektropohonem, ale i řadu jedinečných předností.

Kvůli jeho exkluzivitě a ceně je zatím zbytečné řešit otázky s nabíjením stovek strojů před paneláky na sídlištích. Livewire však nikdy nebude masovka, zatím to je jen motorka pro opravdové nadšence. První vlaštovka, která možná postupně prošlápne cestu pro další dostupnější modely.